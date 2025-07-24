Мои заказы

На внедорожниках в Северную Осетию: Кармадонское ущелье

Увлекательное путешествие на внедорожниках по живописным местам Северной Осетии, включая Кармадонское ущелье и Даргавсский некрополь
Путешествие на внедорожниках Toyota Land Cruiser через Кармадонское ущелье, Даргавс и Верхний Фиагдон - это идеальный маршрут для знакомства с Северной Осетией.

Вы увидите место, где установлена мемориальная доска в память о Сергее Бодрове и его съёмочной группе.

Даргавский некрополь, известный как «город мёртвых», представляет огромную культурно-историческую ценность. Также вас ждут высокогорные качели и Аланский Успенский мужской монастырь

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Уникальный маршрут на внедорожниках
  • 🗺️ Живописные виды и природа
  • 📜 Исторические памятники
  • 🎢 Высокогорные качели
  • 🕍 Посещение монастыря

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними красками, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной условия могут быть менее комфортными из-за снега и холода, но это время тоже имеет своё очарование.
Сейчас июль — это идеальное время.
На внедорожниках в Северную Осетию: Кармадонское ущелье
На внедорожниках в Северную Осетию: Кармадонское ущелье
На внедорожниках в Северную Осетию: Кармадонское ущелье
Ближайшие даты:
25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл30
июл31
июл
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Кармадонское ущелье
  • Даргавский некрополь
  • Аланский Успенский мужской монастырь
  • Дзивгисская скальная крепость
  • Кадаргаванский каньон

Описание экскурсии

Кармадонское ущелье

Кармадонское ущелье расположено в Северной Осетии — Алании. Здесь протекает река Геналдон, принадлежащая горной системе Большого Кавказа. В верховьях ущелья находятся два ледника — Колка и Майли. К сожалению, именно сход ледника Колка стал причиной трагедии, произошедшей 20 сентября 2002 года, унесшей жизни 125 человек, среди которых была съёмочная группа фильма «Связной», включая актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего. Несмотря на печальные события, это ущелье остаётся одним из самых живописных мест Северной Осетии.

Даргавский некрополь

Даргавский некрополь, известный как «город мёртвых», является филиалом Национального музея республики Северная Осетия — Алания. Историки датируют его XIV-XVIII веками нашей эры. Это место обладает огромной культурно-исторической ценностью и привлекает множество туристов, интересующихся историей и архитектурой.

Качели и Аланский Успенский мужской монастырь

Следующей остановкой станут высокогорные качели, где вы сможете испытать незабываемые эмоции, наслаждаясь полётом над горными просторами. Наши гиды помогут вам запечатлеть эти моменты на красочных фотографиях!

Продолжая путешествие по Осетии, мы посетим Аланский Успенский мужской монастырь — православный монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви. Это место пропитано духом истории и духовности.

Дзивгисская скальная крепость

Дзивгисская скальная крепость — это выдающееся средневековое оборонительное сооружение Северной Осетии. Крепость построена прямо на склоне могучей горы Кариухох и является одним из самых значимых объектов материальной культуры Алании. Здесь вы сможете узнать о военной истории региона и насладиться захватывающими видами.

Кадаргаванский каньон

Кадаргаванский каньон — уникальный памятник природы в Северной Осетии — Алании, расположенный в Куртатинском ущелье. Здесь вы увидите арт-объект зеркального барса, который был «царём гор» и занесён в Красную книгу. Это место удивляет своей красотой и является настоящим подарком для любителей природы.

На этом наше путешествие подходит к концу. Мы надеемся, что вы получили массу положительных эмоций и вдохновения. До новых встреч!

Ежедневно в 07:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кармадонское ущелье
  • Даргавский некрополь
  • Высокогорные качели
  • Аланский Успенский мужской монастырь
  • Дзивгисская скальная крепость
  • Гора Кариухох
  • Кадаргаванский каньон
  • Арт-объект зеркального барса
Что включено
  • Сопровождение гида
  • Передвижение на комфортабельных внедорожниках
Что не входит в цену
  • Вход в Даргавс - 100 руб. /чел.
  • Питание в национальном кафе: средний чек - 500 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Железноводска

Похожие экскурсии из Железноводска

Едем в таинственную Северную Осетию из Железноводска
На машине
13 часов
-
10%
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию
Путешествие в Северную Осетию подарит вам уникальные впечатления от живописных ущелий и древних памятников. Откройте для себя тайны Кавказа
Начало: От вашего места проживания в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
25 июл в 06:30
5040 ₽5600 ₽ за человека
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь и три ущелья
14 часов
70 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по Кавказским горам
Вас ждет незабываемое путешествие по Северной Осетии с посещением уникальных природных и исторических мест
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
25 июл в 07:30
26 июл в 07:30
5000 ₽ за человека
Большое путешествие в горы Северной Осетии
14 часов
28 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Путешествие начинается с Кармадонского ущелья, где вы увидите последствия ледника Колка. Далее посетим Даргавский «Город мёртвых» и другие уникальные места
Начало: Аэропорт, Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 06:30, 07:00
Завтра в 06:00
25 июл в 06:00
5900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Железноводске