Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними красками, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной условия могут быть менее комфортными из-за снега и холода, но это время тоже имеет своё очарование.

Путешествие на внедорожниках Toyota Land Cruiser через Кармадонское ущелье, Даргавс и Верхний Фиагдон - это идеальный маршрут для знакомства с Северной Осетией. Вы увидите место, где установлена мемориальная доска в память о Сергее Бодрове и его съёмочной группе. Даргавский некрополь, известный как «город мёртвых», представляет огромную культурно-историческую ценность. Также вас ждут высокогорные качели и Аланский Успенский мужской монастырь

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Кармадонское ущелье

Кармадонское ущелье расположено в Северной Осетии — Алании. Здесь протекает река Геналдон, принадлежащая горной системе Большого Кавказа. В верховьях ущелья находятся два ледника — Колка и Майли. К сожалению, именно сход ледника Колка стал причиной трагедии, произошедшей 20 сентября 2002 года, унесшей жизни 125 человек, среди которых была съёмочная группа фильма «Связной», включая актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего. Несмотря на печальные события, это ущелье остаётся одним из самых живописных мест Северной Осетии.

Даргавский некрополь

Даргавский некрополь, известный как «город мёртвых», является филиалом Национального музея республики Северная Осетия — Алания. Историки датируют его XIV-XVIII веками нашей эры. Это место обладает огромной культурно-исторической ценностью и привлекает множество туристов, интересующихся историей и архитектурой.

Качели и Аланский Успенский мужской монастырь

Следующей остановкой станут высокогорные качели, где вы сможете испытать незабываемые эмоции, наслаждаясь полётом над горными просторами. Наши гиды помогут вам запечатлеть эти моменты на красочных фотографиях!

Продолжая путешествие по Осетии, мы посетим Аланский Успенский мужской монастырь — православный монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви. Это место пропитано духом истории и духовности.

Дзивгисская скальная крепость

Дзивгисская скальная крепость — это выдающееся средневековое оборонительное сооружение Северной Осетии. Крепость построена прямо на склоне могучей горы Кариухох и является одним из самых значимых объектов материальной культуры Алании. Здесь вы сможете узнать о военной истории региона и насладиться захватывающими видами.

Кадаргаванский каньон

Кадаргаванский каньон — уникальный памятник природы в Северной Осетии — Алании, расположенный в Куртатинском ущелье. Здесь вы увидите арт-объект зеркального барса, который был «царём гор» и занесён в Красную книгу. Это место удивляет своей красотой и является настоящим подарком для любителей природы.

На этом наше путешествие подходит к концу. Мы надеемся, что вы получили массу положительных эмоций и вдохновения. До новых встреч!