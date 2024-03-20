Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами из Железновод
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
«Конечно же, мы посетим Актопрак, известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
24 авг в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелья Приэльбрусья: Тызыльское, Баксанское, Чегемское
Познайте красоту Кабардино-Балкарии в уникальной экскурсии по трем живописным ущельям, полной истории и природных чудес
«Я составил маршрут по трём самым известным и живописным ущельям республики»
4 сен в 08:00
5 сен в 08:00
16 625 ₽
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
Из Железноводска - к ущельям, перевалам, горным хребтам и водопадам
«Маршрут к ущелью пролегает через Ессентуки и Пятигорск»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия20 марта 2024Большое спасибо Николаю, за отлично проведённый день и море позитивных эмоций) У нас был выезд из Есентуков до ущелья Тызыл, озера Гижгит и к Эльбрус. Несмотря на то что мы были с ребёнком, для нас экскурсия прошла комфортно)
- ТТатьяна19 мая 202311 мая была на экскурсии по трём ущельям Кабардино-Балкарии.
Отзывов не было, это был новый маршрут, но я рискнула и не
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Чегемское ущелье»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в августе 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 16 625 до 26 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2025 год по теме «Чегемское ущелье», 3 ⭐ отзыва, цены от 16625₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь