пожалела!

Николай - брутальный мужчина, серьёзный и в то же время обладает энциклопедическими знаниями об истории края. Слушать было интересно, но в голове мало что остаётся (чтобы не забыть, записывала основные моменты на диктофон и на видео).

Экскурсия у меня получилась индивидуальная (не удалось найти попутчикрв в своём санатории), а гид специализируется на индивидуальных турах.

Поэтому мне было всё внимание)).

Николай выбирал интересные ракурсы и сделал много красивых фото, хотя с утра погода "радовала" дождем и туманом. Зато потом удалось и солнышко увидеть и горы в облаках.

Ну а места просто чудесные. Кто любит природу, горы, уверена, что вам понравится.

Эту экскурсию я бы назвала лайтовой, никуда особо карабкаться не надо, уровень сложности - 1, поэтому подойдёт и семьям с детьми, которые спокойно переносят дорогу.

По дороге заезжали выпить кофе с вкусняшками и в Чегемском ущелье был полноценный обед.

Преимущества экскурсий на машине с высокой проходимостью - это возможность побывать в таких местах, где не может проехать экскурсионный автобус и остановиться там, где нравится. Мы забирались по узкой игорной тропе на гору, с которой открывался потрясающий вид на озеро.

Рекомендую. Как буду снова на Кавказе, хочу ещё съездить на Эльбрус с Николаем.