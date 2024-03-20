Мои заказы

Чегемское ущелье – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемское ущелье» в Железноводске, цены от 16 625 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами из Железновод
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
«Конечно же, мы посетим Актопрак, известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
24 авг в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Железноводска
На машине
8 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелья Приэльбрусья: Тызыльское, Баксанское, Чегемское
Познайте красоту Кабардино-Балкарии в уникальной экскурсии по трем живописным ущельям, полной истории и природных чудес
«Я составил маршрут по трём самым известным и живописным ущельям республики»
4 сен в 08:00
5 сен в 08:00
16 625 ₽17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Железноводска - к ущельям, перевалам, горным хребтам и водопадам
«Маршрут к ущелью пролегает через Ессентуки и Пятигорск»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    20 марта 2024
    «Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Железноводска
    Большое спасибо Николаю, за отлично проведённый день и море позитивных эмоций) У нас был выезд из Есентуков до ущелья Тызыл, озера Гижгит и к Эльбрус. Несмотря на то что мы были с ребёнком, для нас экскурсия прошла комфортно)
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2023
    «Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Железноводска
    11 мая была на экскурсии по трём ущельям Кабардино-Балкарии.
    Отзывов не было, это был новый маршрут, но я рискнула и не
    пожалела!
    Николай - брутальный мужчина, серьёзный и в то же время обладает энциклопедическими знаниями об истории края. Слушать было интересно, но в голове мало что остаётся (чтобы не забыть, записывала основные моменты на диктофон и на видео).
    Экскурсия у меня получилась индивидуальная (не удалось найти попутчикрв в своём санатории), а гид специализируется на индивидуальных турах.
    Поэтому мне было всё внимание)).
    Николай выбирал интересные ракурсы и сделал много красивых фото, хотя с утра погода "радовала" дождем и туманом. Зато потом удалось и солнышко увидеть и горы в облаках.
    Ну а места просто чудесные. Кто любит природу, горы, уверена, что вам понравится.
    Эту экскурсию я бы назвала лайтовой, никуда особо карабкаться не надо, уровень сложности - 1, поэтому подойдёт и семьям с детьми, которые спокойно переносят дорогу.
    По дороге заезжали выпить кофе с вкусняшками и в Чегемском ущелье был полноценный обед.
    Преимущества экскурсий на машине с высокой проходимостью - это возможность побывать в таких местах, где не может проехать экскурсионный автобус и остановиться там, где нравится. Мы забирались по узкой игорной тропе на гору, с которой открывался потрясающий вид на озеро.
    Рекомендую. Как буду снова на Кавказе, хочу ещё съездить на Эльбрус с Николаем.

