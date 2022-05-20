Дотянуться рукой до облаков

С Бермамыта потрясающий вид на Эльбрус, до которого кажется можно дотянуться рукой, на ущелья Хасаута и Эшкакона, в глубине которых на ваших глазах из ниоткуда образуются облака, словно белоснежные комья ваты. Именно на облаках можно увидеть собственную тень утром на рассвете как «Брокенский призрак». На Бермамыте формируются и мощные воздушные массы, несущие погоду на Кавминводы, поэтому Бермамыт — своеобразная «кухня погоды». Здесь возникают огни «Святого Эльма».

Причудливые скалы «Амфитеатр», «Монахи» — являются украшением плато, которое поднимается под облака, на высоту 2592 м над у/м. Это высшая панорамная точка Эльбруса и снежных вершин Кавказского хребта в районе Кисловодска. Оказавшись на Бермамыте Вы придёте от увиденного в восторг и удивление, просто от факта существования этого места!

Дорога на плато проходит в зоне субальпийских и альпийских лугов, среди многоцветья, которое меняются каждую неделю. И трудно сказать чего больше: цветов на Бермамыте или звёзд на небе. Фиолетовые виолы сменяются белоснежными анемонами, им на смену приходят ярко жёлтые лютики, голубые скабиозы, луговые ирисы и лиловый ятрышник. В изобилии чабрец и душица, мята, зверобой и иван-чай, которые насыщают воздух ароматами и опьяняют.

Важная информация: