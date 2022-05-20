Необыкновенное плато Бермамыт

«Там, где парит душа» - это один из переводов плато Бермамыт

5
1 отзыв
«Там, где парит душа» — это один из переводов плато Бермамыт.

Когда вы окажетесь на вершине плато — вы поймете смысл это перевод.

Природа здесь действительно прекрасна.

Ее красотами можно любоваться вечером.

С высоты 2592 метров открываются самые лучшие виды на тот самый Эльбрус.
Необыкновенное плато Бермамыт
Необыкновенное плато Бермамыт
Необыкновенное плато Бермамыт
Необыкновенное плато Бермамыт
Необыкновенное плато Бермамыт
Необыкновенное плато Бермамыт

Что вас ожидает 🤩

  • Плато Бермамыт
  • Долина Нарзанов

Дотянуться рукой до облаков

С Бермамыта потрясающий вид на Эльбрус, до которого кажется можно дотянуться рукой, на ущелья Хасаута и Эшкакона, в глубине которых на ваших глазах из ниоткуда образуются облака, словно белоснежные комья ваты. Именно на облаках можно увидеть собственную тень утром на рассвете как «Брокенский призрак». На Бермамыте формируются и мощные воздушные массы, несущие погоду на Кавминводы, поэтому Бермамыт — своеобразная «кухня погоды». Здесь возникают огни «Святого Эльма».
Причудливые скалы «Амфитеатр», «Монахи» — являются украшением плато, которое поднимается под облака, на высоту 2592 м над у/м. Это высшая панорамная точка Эльбруса и снежных вершин Кавказского хребта в районе Кисловодска. Оказавшись на Бермамыте Вы придёте от увиденного в восторг и удивление, просто от факта существования этого места!
Дорога на плато проходит в зоне субальпийских и альпийских лугов, среди многоцветья, которое меняются каждую неделю. И трудно сказать чего больше: цветов на Бермамыте или звёзд на небе. Фиолетовые виолы сменяются белоснежными анемонами, им на смену приходят ярко жёлтые лютики, голубые скабиозы, луговые ирисы и лиловый ятрышник. В изобилии чабрец и душица, мята, зверобой и иван-чай, которые насыщают воздух ароматами и опьяняют.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Водитель-гид
  • Кофе-брейк (кофе сваренное на турке)
Что не входит
  • Личные расходы (питание, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
по договоренности с путешественником
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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