Приглашаю вас на «охоту» за самыми живописными видами Кабардино-Балкарии.
Вы поднимитесь на местный Язык Тролля, который, как говорят, ничем не уступает по красоте пейзажей своему скандинавскому тезке.
Мы посетим карстовые Голубые озера и прогуляемся по селу Верхняя Балкария, а также побываем в настоящем замке, расположенном прямо посередине озера.
Вы поднимитесь на местный Язык Тролля, который, как говорят, ничем не уступает по красоте пейзажей своему скандинавскому тезке.
Мы посетим карстовые Голубые озера и прогуляемся по селу Верхняя Балкария, а также побываем в настоящем замке, расположенном прямо посередине озера.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Хуламо-Безенгийское ущелье
- Язык Тролля
- Голубые озёра
- Черек-Балкарская теснина
- Селение Верхняя Балкария
- Древние башни
- Замок Шато-Эркен
- Термальный источник
Описание экскурсии
Язык Тролля Первой локацией путешествия является знаменитый Язык Тролля. Он расположен в Безенгийском ущелье, благодаря чему со скалы доступен панорамный вид на окрестности. Это прекрасное место для запоминающихся фото!"Водопад из камня" В нескольких километрах от селения Кара-Су буквально из скалы вытекает кристаллически чистая вода, которая образовывает водопад невиданной красоты - Тыжынты. Мы сможем остановиться у этого водопада, чтобы запечатлеть его, а также вы сможете увидеть стих-памятник К. Мечиева, расположенный рядом с водопадом. Голубые озёра Следующей локацией в нашей поездке станут известные ещё с советских времён Голубые озёра. Голубые озёра — это группа из пяти водоёмов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Все они карстового происхождения, а самым знаменитым и посещаемым является озеро Церик-Кёль (в переводе «гнилое озеро»). Оно получило своё название благодаря специфическому запаху сероводорода, напоминающему тухлые яйца. Черекское ущелье Это место славится своим видом, так как тоже является тесниной. Из-за большой высоты стен ущелья, в самом его низу царит вечная прохлада, так как солнечные лучи туда просто-напросто не попадают. Сама дорога через ущелье очень живописная и ведёт к древнему селению Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этим путем. Верхняя Балкария — это место, соединившее в себе истинную красоту дикой природы с самобытностью древних строений, уютно расположившихся на территории села. Замок Шато-Эркен Мы сможем посетить очень фотогеничный замок, построенный относительно недавно, который находится посреди красивого бирюзового озера в окружении множества деревьев, где вы сможете переместиться во времена Средневековья. Купание в термальных источниках Напоследок мы посетим термальный источник, в котором вы сможете отдохнуть после длительного и наполненного красочными впечатлениями путешествия (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 510 ₽
|Дети до 7 лет
|4 200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хуламо-Безенгийское ущелье
- Язык Тролля
- Голубые озёра
- Черек-Балкарская теснина
- Селение Верхняя Балкария
- Древние башни
- Замок Шато-Эркен
- Термальный источник
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Купание в термальном источнике - 300 руб. /час
- Вход на территорию Шато-Эркен - 50 руб. /чел.
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Место проживания в пределах г. Железноводска
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Ориентировочное время выезда: 7:30 - 8:00
- Менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей выезда. Информацию с точным временем выезда и автомобилем мы сообщим вам к 8-9 часам вечера накануне выезда
- Рекомендую взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питаться в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный/для загара
- Дождевик (если он требуется)
- Паспорт
- Наличные деньги
- Купальные принадлежности
- Форма одежды - по сезону, желательно многослойная:
- Куртка (или ветровка, или пуховик - в зависимости от времени года)
- Кофта
- Футболка
- Штаны (или джинсы)
- Удобная закрытая обувь
- Или подобный набор одежды на ваш вкус (главное условие - многослойность, так как именно такая одежда подходит под практически любые погодные условия)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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