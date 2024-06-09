Описание экскурсии

Язык Тролля Первой локацией путешествия является знаменитый Язык Тролля. Он расположен в Безенгийском ущелье, благодаря чему со скалы доступен панорамный вид на окрестности. Это прекрасное место для запоминающихся фото!"Водопад из камня" В нескольких километрах от селения Кара-Су буквально из скалы вытекает кристаллически чистая вода, которая образовывает водопад невиданной красоты - Тыжынты. Мы сможем остановиться у этого водопада, чтобы запечатлеть его, а также вы сможете увидеть стих-памятник К. Мечиева, расположенный рядом с водопадом. Голубые озёра Следующей локацией в нашей поездке станут известные ещё с советских времён Голубые озёра. Голубые озёра — это группа из пяти водоёмов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Все они карстового происхождения, а самым знаменитым и посещаемым является озеро Церик-Кёль (в переводе «гнилое озеро»). Оно получило своё название благодаря специфическому запаху сероводорода, напоминающему тухлые яйца. Черекское ущелье Это место славится своим видом, так как тоже является тесниной. Из-за большой высоты стен ущелья, в самом его низу царит вечная прохлада, так как солнечные лучи туда просто-напросто не попадают. Сама дорога через ущелье очень живописная и ведёт к древнему селению Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этим путем. Верхняя Балкария — это место, соединившее в себе истинную красоту дикой природы с самобытностью древних строений, уютно расположившихся на территории села. Замок Шато-Эркен Мы сможем посетить очень фотогеничный замок, построенный относительно недавно, который находится посреди красивого бирюзового озера в окружении множества деревьев, где вы сможете переместиться во времена Средневековья. Купание в термальных источниках Напоследок мы посетим термальный источник, в котором вы сможете отдохнуть после длительного и наполненного красочными впечатлениями путешествия (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).