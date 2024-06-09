Бермамыт — место, где стираются границы этого мира. Легко представить, что вы перенеслись на другой край земли, например, в Исландию или, всё же, остались здесь, на Скалистом хребте Кавказа. Важной будет только природа, окружающая вас со всех сторон. Куда бы дальше не пролегал наш путь — в долины, ущелья или к водопадам — природа не перестанет дарить вам восторг и вдохновение!

Описание экскурсии

Бермамыт — место, где останавливается время. Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 метров — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух. Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы! Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище, и карстовые пещеры Гришкиной балки. А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.