Бермамыт — место, где стираются границы этого мира.
Легко представить, что вы перенеслись на другой край земли, например, в Исландию или, всё же, остались здесь, на Скалистом хребте Кавказа. Важной будет только природа, окружающая вас со всех сторон.
Куда бы дальше не пролегал наш путь — в долины, ущелья или к водопадам — природа не перестанет дарить вам восторг и вдохновение!
Легко представить, что вы перенеслись на другой край земли, например, в Исландию или, всё же, остались здесь, на Скалистом хребте Кавказа. Важной будет только природа, окружающая вас со всех сторон.
Куда бы дальше не пролегал наш путь — в долины, ущелья или к водопадам — природа не перестанет дарить вам восторг и вдохновение!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30
Что вас ожидает:
- Плато Бермамыт
- Пики Машука и Бештау
- Скалы Амфитеатр и Монахи
Описание экскурсии
Бермамыт — место, где останавливается время. Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 метров — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух. Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы! Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище, и карстовые пещеры Гришкиной балки. А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.
Каждый день в 07:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Пики Машука и Бештау
- Скалы Амфитеатр и Монахи
Что включено
- Трансфер, услуги гида
Что не входит в цену
- Обед в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.)
- Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом, ≈ 500 руб. /чел.)
- Входной билет на Медовые водопады - 60-100 руб. /чел. (оплачивается на въезде на водопады)
- Заезд на гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и в карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом, ≈ 500 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Железноводск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Всю информацию предоставляем после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска
Похожие экскурсии из Железноводска
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
10 часов
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе: узнайте легенды края и насладитесь видами Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
4 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
53754 300₽ за человека