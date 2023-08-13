Индивидуальная экскурсия по Кавказским Минеральным Водам включает посещение Кисловодска и Пятигорска, где можно насладиться красотой природы и историческими местами. Медовые водопады в Карачаево-Черкесии станут кульминацией путешествия. Гиды расскажут о целебных свойствах нарзанов и покажут памятные места, связанные с Лермонтовым. Это уникальная возможность увидеть Колоннаду, озеро Провал и другие достопримечательности
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 💧 Целебные нарзаны
- 🌿 Живописные парки
- 🍯 Медовые водопады
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В эти месяцы природа особенно красива, а воздух свеж и чист. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные осадки. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Колоннада
- Озеро Провал
- Китайская беседка
- Эолова Арфа
- Грот Дианы
- Парк Цветник
- Питьевая галерея
- Скульптура Орла
Описание экскурсии
Мы с Вами направимся в Кисловодск — город солнца и сердце КМВЧудесный Кисловодск, расположенный выше других городов региона и защищенный склонами Главного Кавказского хребта от непогоды. Вы рассмотрите знаменитую Колоннаду и, гуляя по ухоженному Курортному парку, услышите главное из его истории. В Нарзанной галерее узнаете о целебных свойствах местных вод и попробуете три вида нарзана:
Сульфатный, Доломитный и Общий Пятигорск — крупнейших город курортного края
Далее в программе главные достопримечательности Пятигорска: озеро Провал — природный колодец карстово-тектонического происхождения на склоне горы Машук, Китайская беседка, Эолова Арфа, грот Дианы, парк Цветник и Питьевая галерея. Кроме того, вы увидите символ КМВ — скульптуру Орла, терзающего змею. И конечно, мы поговорим о памятных местах, связанных с Лермонтовым. Среди них будет и грот, где поэт любил проводить время в одиночестве.
Завораживающие Медовые водопады
Далее мы покажем Вам Медовые водопады, расположенные в долине реки Аликоновка. Вы насладитесь приятным шумом сбегающей с горных склонов воды, кристально чистым воздухом и девственной природой. В завершение отправитесь в Чайный домик, где сможете продегустировать местные гастрономические специалитеты: мед, варенье и вкуснейшие хычины. А также Вы увидите необычную гору Кольцо. Важная информация:• Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
- Все авто — представительского класса.
- Билеты на Медовые водопады не включены в стоимость — 50 р. с человека.
- Катание на зип-лайне по желанию. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
всю неделю в 9.00 утра
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Города-курорты Пятигорск и Кисловодск
- Гора Кольцо и Медовые водопады
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты на Медовые водопады
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем Вас с адреса Вашего проживания
Завершение: Адрес Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: всю неделю в 9.00 утра
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо за экскурсию. Остался очень доволен, много узнал нового. Гид Анастасия относится к делу профессионально и со знанием истории.
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Е
Нам очень понравилось экскурсия. Роман ее провел великолепно!!!
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О
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Т
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Н
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А
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