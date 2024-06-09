Урочище Джилы-Су — чудесное место у северных склонов Эльбруса, где бьют многочисленные теплые источники минеральных вод. Туда мы и отправимся по живописной дороге.
Вас ждут горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на могучий Эльбрус и мощные водопады. А если останется время, то обязательно заедем в Долину нарзанов.
Вас ждут горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на могучий Эльбрус и мощные водопады. А если останется время, то обязательно заедем в Долину нарзанов.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30
Что вас ожидает:
- Джилы-Су
- Плато Шаджатмаз
- Ущелье реки Харбаз
- Долина Нарзанов (по возможности)
Описание экскурсии
Место назначения — Джилы-Су«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы. По дороге мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду перед вами откроется вид на Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! А также, если не будем задерживаться, на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где из земных недр пробивается множество источников.
Каждый день в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джилы-Су
- Плато Шаджатмаз
- Ущелье реки Харбаз
- Долина Нарзанов (по возможности)
Что включено
- Трансфер, услуги гида
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.), также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
- Экосбор в Джилы-Су - 100 руб. /чел.
- Экосбор в Долине Нарзанов - 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Железноводск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Всю информацию предоставляем после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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