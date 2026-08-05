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Треккинг и пикник на горе Железной

Оздоровительная прогулка по экотропе с чаепитием, видами на Бештау и окрестности Железноводска
Приглашаю вас на лёгкий треккинг по горе ради красивых видов, свежего воздуха и классных фото на ваш телефон.

Мы идём по уютной лесной тропинке, поднимаемся не спеша, делаем остановки в местах с живописными панорамами, пьём чай с вкусняшками на вершине и наслаждаемся природой КМВ.
Треккинг и пикник на горе Железной
Треккинг и пикник на горе Железной
Треккинг и пикник на горе Железной

Описание экскурсии

Сосновый лес

Прогулка начинается среди высоких сосен. Лес здесь тихий и ароматный, с мягкой подстилкой из хвои под ногами. Уже на старте — ощущение, что вы вырвались из суеты.

Живописная экотропа

Пойдём по чистой естественной тропе. Корни, камушки, живые изгибы — всё делает маршрут интересным, но несложным и безопасным. По пути я объясню, как правильно передвигаться по наклонному рельефу, чтобы меньше уставать и сохранять силы. Без глубокого погружения в историю расскажу о горе Железной и современном Железноводске.

Горные панорамы

Через просветы в деревьях начинают открываться виды на окрестности — крыши Железноводска и склоны соседних гор. Мы остановимся у каждого красивого «окошка», чтобы вы полюбовались природой и сделали фото.

Скрытая смотровая с видом на Бештау

Свернём с основной тропы на небольшой тайный участок — это укромное место, куда почти никто не ходит. Отсюда открывается особенно захватывающий вид на величественный пик Бештау.

Пикник

Устроим на смотровой чаепитие с вкусняшками (бутербродами, печеньем и конфетами), отдохнём и полюбуемся на окружающую нас красоту. А затем начнём обратный путь.

О маршруте

Протяжённость — 6,5 км туда-обратно, с небольшим набором высоты — всего 270 м. Подъём плавный, без резких уклонов, так что маршрут отлично подойдёт и для начинающих, и для прогулки с детьми или питомцами (не забудьте взять поводок!).

Организационные детали

Чаепитие с вкусняшками входит в стоимость.

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Пушкинской галереи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Постараюсь влюбить вас в горы так же, как когда-то влюбилась сама. Занимаюсь альпинизмом, скалолазанием и туризмом. Аттестованный инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму 2-й категории.

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