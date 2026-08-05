Приглашаю вас на лёгкий треккинг по горе ради красивых видов, свежего воздуха и классных фото на ваш телефон. Мы идём по уютной лесной тропинке, поднимаемся не спеша, делаем остановки в местах с живописными панорамами, пьём чай с вкусняшками на вершине и наслаждаемся природой КМВ.

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Описание экскурсии

Сосновый лес

Прогулка начинается среди высоких сосен. Лес здесь тихий и ароматный, с мягкой подстилкой из хвои под ногами. Уже на старте — ощущение, что вы вырвались из суеты.

Живописная экотропа

Пойдём по чистой естественной тропе. Корни, камушки, живые изгибы — всё делает маршрут интересным, но несложным и безопасным. По пути я объясню, как правильно передвигаться по наклонному рельефу, чтобы меньше уставать и сохранять силы. Без глубокого погружения в историю расскажу о горе Железной и современном Железноводске.

Горные панорамы

Через просветы в деревьях начинают открываться виды на окрестности — крыши Железноводска и склоны соседних гор. Мы остановимся у каждого красивого «окошка», чтобы вы полюбовались природой и сделали фото.

Скрытая смотровая с видом на Бештау

Свернём с основной тропы на небольшой тайный участок — это укромное место, куда почти никто не ходит. Отсюда открывается особенно захватывающий вид на величественный пик Бештау.

Пикник

Устроим на смотровой чаепитие с вкусняшками (бутербродами, печеньем и конфетами), отдохнём и полюбуемся на окружающую нас красоту. А затем начнём обратный путь.

О маршруте

Протяжённость — 6,5 км туда-обратно, с небольшим набором высоты — всего 270 м. Подъём плавный, без резких уклонов, так что маршрут отлично подойдёт и для начинающих, и для прогулки с детьми или питомцами (не забудьте взять поводок!).

Организационные детали

Чаепитие с вкусняшками входит в стоимость.