1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
1800015 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
Завтра в 06:50
10 июня в 07:00
52504 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Завтра в 06:45
10 июня в 06:40
52504 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: Перевалы, пещеры и канатные дороги
Вас ждет путешествие по величественным горам Домбая, где каждый уголок скрывает свои тайны и красоты. Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и многое другое
Начало: Адрес туриста
«Канатные дороги — панорама Кавказа»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить
- оольга21 апреля 2024Поездка была насыщенной и интересной, большое спасибо Давиду за отличную экскурсию и внимание к каждому участнику поездки!
- ННаталия20 апреля 2024Сегодня ездила на экскурсию на Эльбрус. Отлично все организовано. Забрали от места жительства ровно во сколько договорились. Замечательный гид Турпал много нового рассказал о своей родине Кавказе! Хороший чистый автомобиль. Замечательная компания попутчиков! Спасибо за чудесный день!
- YYana21 января 2024Ездили в январе после новогодних праздников, все понравилось, отличная экскурсия! Единственное, так как до этого мы были на экскурсии на
- ТТатьяна7 декабря 2023Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на одном дыхании. Спасибо Кириллу за интересные рассказы. Будем теперь весь год вспоминать.
- ААнна15 ноября 2023Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для отзыва и вернулась в
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Панорамы»
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