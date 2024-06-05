Красивые виды и панорамы Железноводска

Найдено 4 экскурсии в категории «Панорамы» в Железноводске, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
1800015 300 за всё до 4 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
Завтра в 06:50
10 июня в 07:00
52504 200 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Завтра в 06:45
10 июня в 06:40
52504 200 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: Перевалы, пещеры и канатные дороги
Вас ждет путешествие по величественным горам Домбая, где каждый уголок скрывает свои тайны и красоты. Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и многое другое
Начало: Адрес туриста
«Канатные дороги — панорама Кавказа»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
    На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить
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    это маленькое путешествие. Помимо подробных описаний мест, историй и даже легенд их происхождения, познакомили нас с местной национальной кухней, от которой просто пальчики оближешь и по очень привлекательной цене. Беспокоились о нашем комфорте и безопасности каждую секунду. Очень общительные мужчины и с замечательным юмором к тому же. Спасибо огромное Сергею и Владимиру, и, конечно же, организатору Анастасии. Обязательно еще вернемся именно к Вам в следующий наш отпуск по этим красивейшим местам. Ребята вкладываются на все 100 из 10 и видно, что они в этом заинтересованы и им нравится их работа. От себя, как комплимент, завезли еще в несколько интересных и красивых мест, которые не были указаны в маршруте. Спасибо Вам огромное за массу положительных впечатлений. 🏞️💓

  • о
    ольга
    21 апреля 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
    Поездка была насыщенной и интересной, большое спасибо Давиду за отличную экскурсию и внимание к каждому участнику поездки!
  • Н
    Наталия
    20 апреля 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
    Сегодня ездила на экскурсию на Эльбрус. Отлично все организовано. Забрали от места жительства ровно во сколько договорились. Замечательный гид Турпал много нового рассказал о своей родине Кавказе! Хороший чистый автомобиль. Замечательная компания попутчиков! Спасибо за чудесный день!
    Сегодня ездила на экскурсию на Эльбрус. Отлично все организовано. Забрали от места жительства ровно во сколькоСегодня ездила на экскурсию на Эльбрус. Отлично все организовано. Забрали от места жительства ровно во сколько
  • Y
    Yana
    21 января 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
    Ездили в январе после новогодних праздников, все понравилось, отличная экскурсия! Единственное, так как до этого мы были на экскурсии на
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    Эльбрус и Домбай, то не сказать, что были сильно впечатлены, это скорее просто предупреждение для таких же как мы, повторюсь, данная экскурсия замечательная!

  • Т
    Татьяна
    7 декабря 2023
    Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
    Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на одном дыхании. Спасибо Кириллу за интересные рассказы. Будем теперь весь год вспоминать.
  • А
    Анна
    15 ноября 2023
    Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
    Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для отзыва и вернулась в
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    сказку, большая благодарность Кириллу, за его любовь к краю, видно, что человек работает по призванию, очень грамотно был спланирован маршрут и отведенное время на локации, мы успели все и даже больше. Кирилл очень хорошо знает историю, рассказал про все достопримечательности, которые посетили и которые проезжали, и в целом очень много информации новой узнали в интересной нескучной подаче. Ездили вдвоем с дочерью, т к в поездках мы очень сильно устаем от шума, лишней суеты и дороги, было решено ехать индивидуально, поездка прошла очень насыщенно и при этом легко, машина комфортабельная, двигались в нашем ритме, Кирилл прислушивался к нашим пожеланиям. Выехали в 6.30 утра, встретили красивый рассвет по дороге, приехали к подъемнику в начале 10, на Эльбрус нам дали 2 часа, сначала поднялись на 3000 погуляли, затем поехали на 3500, после 30 минут нахождения на 3500 началось головокружение, решили не ехать на 3800, спустились, как раз уложились в 2 часа. Эти 30 минут провели очень весело и непринужденно, полюбовались красотами со всех сторон, впечатлились видами, пофотографировались со снежным человеком (500 руб), я исполнила свою мечту и покаталась на качеле (500 руб) над обрывом в горах, страшно первые 5 секунд, потом кайф, чувство полета несравнимое ни с чем, незабываемые ощущения. Далее посетили по плану вторую гору Чегет, там уже открытый кресельный подъемник, где-то в начале подъема сидит в кустах фотограф, не забудьте улыбнуться и помахать ему рукой, на спуске обратно вас будет ждать магнитик за 200 рублей/1 шт, магнита делают 2, качество не очень, но взяли на память. С Чегета открывается уже другой вид на Эльбрус, видно всю его мощь, внизу красивый распадок, справа ледник Семерка. Мы доехали только до первого уровня, был сильный пронизывающий ветер и на второй уровень подниматься подъемник уже одиночный, дочь побоялась ехать, спустились вниз, сам подъем и спуск на открытом подъемнике отдельное маленькое приключение, виды очень захватывающие, ветер дует в лицо, солнце светит) Далее я уже честно сбилась с памяти куда мы поехали, заезжали на поляну Нарзанов, потом в красивое ущелье, был еще водопад, ну и в завершение вишенка на торте, озеро Гижгит. Маленькая предыстория, когда я записывалась на экскурсию, спросила у Кирилла, есть ли локация где можно провести фотосессию в красивом платье со шлейфом (я не проф фотограф, для себя), Кирилл предложил на озере Гижгит и очень ответственно подошел к моей просьбе,в течение дня переживал, чтобы мы успели, помогал сладить с платьем, так как его постоянно норовил унести ветер, фотографировал. В итоге на память у меня очень красивые фотографии и воспоминания. Озеро поразило своим ландшафтом и цветом воды. За один день мы увидели столько красоты, заснеженные горы, ущелья, водопады, озеро, если бы лично не присутствовала там, не поверила бы, что так можно было)

    Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
  2. Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
  3. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
  4. Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
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