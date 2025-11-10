Мои заказы

Треккинг на гору Змейка и фотосессия (из Железноводска)

Поднимитесь на гору Змейка, чтобы насладиться потрясающими видами и получить профессиональные фотографии на память о вашем путешествии
Путешествие на гору Змейка подарит вам не только великолепные виды на Кавказские Минеральные Воды, но и уникальные фотографии.

Прогулка по лиственному лесу, интересные факты о местной флоре и фауне, а также легенды о горах сделают ваше путешествие незабываемым.

После восхождения вы получите 20-40 профессионально обработанных снимков, которые сохранят ваши яркие эмоции

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 🌄 Восхитительные виды на Кавказ
  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🌳 Прогулка по лиственному лесу
  • 🗺️ Интересные факты и легенды
  • 🚶‍♂️ Активный отдых на природе
Что можно увидеть

  • Кавказские Минеральные Воды
  • Гора Змейка

Описание фото-прогулки

Фантастические горные виды

Вы пройдёте по роскошному лиственному лесу и узнаете, какие краснокнижные растения, деревья и животные населяют местные горные ландшафты. Полюбуетесь видами на города Кавказcких Минеральных Вод и окрестные горы-лакколиты.

То, что запомнится надолго

Во время подъёма на вершину я расскажу про города КМВ и природные достопримечательности и одновременно буду снимать участников в любых понравившихся местах на профессиональную камеру. В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20-40 снимков в цветокоррекции.

Организационные детали

  • Я встречу вас в Железноводске и привезу к месту начала маршрута
  • Протяжённость маршрута около 12-15 км
  • Это маршрут для опытных походников: желательно перед бронированием обсудить состав группы и требуемый уровень физической подготовки
  • Большее число участников, возможность участия детей или проведение экскурсии в ночное время (для встречи заката/рассвета) обсуждается
  • Для восхождения на гору необходимо иметь качественную разношенную спортивную (желательно треккинговую) обувь

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Железноводске
Провёл экскурсии для 651 туриста
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!
Задать вопрос

