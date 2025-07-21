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Скульптура «Орёл» – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Скульптура «Орёл»» в Железноводске, цены от 5600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Железноводск: русская Швейцария
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Железноводск: русская Швейцария
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, окруженного горами и лесами. Узнайте историю курорта, насладитесь природой и минеральными источниками
Начало: Возле Лермонтовского бювета
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Пешая
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Индивидуальная фотопрогулка по Железноводску - шанс запечатлеть эмоции среди памятников и скрытых уголков города. Уникальные истории и красивые снимки ждут вас
Начало: Возле здания администрации города
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Треккинг на гору Змейка и фотосессия (из Железноводска)
Пешая
6 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Треккинг на гору Змейка и фотосессия (из Железноводска)
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Минеральных Вод и получить фото на память
Завтра в 08:00
20 июл в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
Дата посещения: 12 июл 2025
Недавно вернулись из удивительного тура по городам Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки и Минеральные Воды) и остались в
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полном восторге! Эта поездка подарила нам не только красивые пейзажи и целебный воздух, но и массу интересных знаний благодаря нашему замечательному гиду –Аркадию.

Аркадий – настоящий профессионал своего дела! Его рассказы о достопримечательностях были настолько увлекательными и познавательными, что время пролетало незаметно. Он с легкостью погрузил нас в историю каждого города, раскрывал интересные факты о курортах, архитектуре и знаменитых личностях, связанных с этими местами.

Спасибо Аркадию за его энтузиазм, глубокие знания и умение сделать экскурсию по-настоящему живой и запоминающейся! Это было не просто путешествие, а настоящее погружение в культуру и историю Кавказа.

Очень рекомендую этого гида и саму экскурсию – вы получите море удовольствия и ярких впечатлений!

Спасибо за прекрасный отдых!

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Алла
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
Наша экскурсия состоялась в феврале 2025 года. Впечатления незабываемые. Мы первый раз были на КМВ, поэтому решили сразу познакомиться со
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всеми городами. Карен замечательный гид. Очень много интересного и нового почерпнули из нашей истории. Великолепная подача материала. Гибкий маршрут, нас не сильно ограничивали по времени. Рекомендую всем путешествинникам и гостям КМВ. Еще раз огромная благодарность Карену.

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Н
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Большое спасибо Анне, за содержательную и интересную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно, а расставаться не хотелось! Непременно вернемся сюда снова!
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Е
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Мы с мужем посетили 3 индивидуальные экскурсии с гидом Евгенией и остались в полном восторге! У Евгении тщательно продуманные маршруты,
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очень интересная подача материала. Экскурсии проходили в прекрасной доброжелательной и спокойной атмосфере. С огромным удовольствием порекомендуем Евгению и её экскурсии все желающим. К таким гидам хочется возвращаться!

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Владимир
Железноводск уютный и живописный
Экскурсия прошла отлично, даже больше 2,5 часов, но пролетала незаметно. Было очень интересно, познавательно и доступно. Марина ответила на все интересующие вопросы
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Ю
Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же начал рассказ о Железноводске,
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и далее по всему маршруту рассказывал где и что проезжаем. Поездка была комфортная, рассказ очень интересный, виды захватывающие, посмотрели на Бештау со всех сторон, было много гор, зелени и воздуха!
Рекомендую 👍

Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же
Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же
Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же
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Олеся
Железноводск уютный и живописный
Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
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И
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Спасибо большое Евгении за прекрасную экскурсию: комфортный маршрут, интересная информация, приятное общение!
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Ольга
Железноводск: русская Швейцария
Настоящая, познавательная экскурсия с Сергеем: спасибо! Материалы разноплановые, глубокие
Настоящая, познавательная экскурсия с Сергеем: спасибо! Материалы разноплановые, глубокие
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Е
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много интересных фактов о своем
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любимом городе и местах, где проходят тропы похода. Кое-где было непросто, но Егор отлично справляется с поддержкой туриста во всех смыслах. Зато по окончании так приятно сознавать, что удалось справиться с трудностями. А виды просто великолепные!

Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много
Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много
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Всего 14 отзывов в Железноводске в категории "Скульптура «Орёл»"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Скульптура «Орёл»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Железноводск: русская Швейцария;
  2. Фотоэкскурсия по центру Железноводска;
  3. Треккинг на гору Змейка и фотосессия (из Железноводска).
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Гижгит;
  5. Чегемские водопады;
  6. Плато Бермамыт;
  7. Джилы-су;
  8. Курортный парк;
  9. Каскадная Лестница;
  10. Голубые озера.
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Скульптура «Орёл»" можно забронировать 3 экскурсии от 5600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2026 год по теме «Скульптура «Орёл»», 14 ⭐ отзывов, цены от 5600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь