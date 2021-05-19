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Полезная информация о Железноводске

Что нужно знать о Железноводске: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 9 экскурсий
Местное время в Железноводске
00:4032
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЖелезноводск
По-английскиZheleznovodsk
Население города24 632 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота585 м. от уровня моря

Где находится Железноводск на карте

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