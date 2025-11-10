Машук - это не просто гора, а настоящая жемчужина Пятигорска.
Подъём на её вершину станет настоящим приключением, где каждый шаг будет сопровождаться захватывающими видами. По пути можно узнать много интересного о
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏞 Захватывающие виды на Кавказ
- 🚶♂️ Увлекательный треккинг
- 🌄 Незабываемый закат на вершине
- 🎒 Интересные истории о регионе
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Гора Машук
- Гора Бештау
- Кавказский хребет
- Эльбрус
Описание фото-прогулки
Подъём на вершину Машука
Уже в пути мы будем любоваться панорамами и делать снимки. По дороге я расскажу о Машуке, окрестных горах-лакколитах и немного о Пятигорске. Буду рад ответить на ваши вопросы. На вершине вам откроются чудесные виды на город, гору Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус. Также вы увидите фотогеничные рукотворные объекты, удачно вписавшиеся в природный рельеф. А если наш треккинг состоится вечером, вы насладитесь закатом — на Машуке он особенно впечатляет.
Параметры маршрута
Подъём около 1 км, набор высоты примерно 400 м, спуск по более плавной дороге, около 3 км. Общее время в пути — примерно 2,5 часа, на отдых — 1,5 часа. Достаточно средней физической подготовки.
Организационные детали
- Я встречу вас в Железноводске и привезу к месту начала восхождения
- В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20–40 снимков в цветокоррекции — я пришлю ссылку на облачное хранилище
- Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8
- При необходимости предоставлю треккинговые палки, дождевики и кошки (в зимнее время)
- Экскурсия в ночное время (встреча рассвета) обсуждается. Возможно незначительное повышение цены.
- Также я могу организовать треккинг для большего количества человек — стоимость уточняйте при бронировании
- За доплату возможна аренда платьев для фотосессий
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Железноводске
Провёл экскурсии для 651 туриста
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!Задать вопрос
