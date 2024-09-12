Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Железноводска)

Увлекательная поездка из Пятигорска на плато Бермамыт с остановками для дегустации карачаевских и балкарских хычинов, а также катанием на лошадях
Отдохните на природе, наслаждаясь горными пейзажами и дегустацией хычинов. Узнайте секреты их приготовления и попробуйте сделать их самостоятельно. По пути на плато Бермамыт гид расскажет легенду о любовном треугольнике Эльбруса,
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Бештау и Машука.

На горе Баран и самом плато вас ждут карачаевские и балкарские хычины, горный чай, люля-кебаб, шашлык и шурпа. Полюбуйтесь видами на Малый и Большой Бермамыт, скалы-монахи, Амфитеатр и Эльбрус. Возможность катания на лошадях и фото на фоне Эльбруса в седле

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🍽 Дегустация хычинов и других блюд
  • 🧑‍🍳 Возможность приготовления хычинов
  • 🐴 Катание на лошадях
  • 📸 Фотосессии на фоне Эльбруса
    • Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Железноводска)
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Железноводска)
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Железноводска)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:00, 07:30

    Что можно увидеть

  • Малый Бермамыт
  • Большой Бермамыт
  • Скалы-монахи
  • Амфитеатр
  • Мост над пропастью
  • Лавочка счастья

    • Описание экскурсии

    Нескучеая дорога и хычины на горе Баран

    По пути из Пятигорска к плато мы расскажем старинную легенду о любовном треугольнике между Эльбрусом, Бештау и горой Машук. Объясним, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников.

    Первую остановку сделаем в кафе на горе Баран. Вы оцените вкус карачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля-кебаб, шашлык, шурпу. Далее направимся на плато, по пути делая фото на смотровых площадках с видом на Учкекен, Кисловодск, Аликоновку, Хасаут и Эльбрус.

    Плато Бермамыт и приготовление хычинов (по желанию)

    Добравшись до плато, вы полюбуетесь видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья. Также перед вами откроется шикарный вид на Эльбрус. Здесь у нас запланирована вторая дегустация — вы узнаете, сколько существует видов хычинов, и по желанию попробуете приготовить это блюдо своими руками.

    Если захотите, покатаетесь по плато Бермамыт на лошадях или сфотографируетесь на фоне Эльбруса в седле. Перед поездкой обязательно пройдёте инструктаж.

    Организационные детали

    • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике
    • Дорога на плато занимает около 2 часов в одну сторону
    • Дополнительные расходы: питание (дегустации) — 500–600 руб. /чел., катание на лошади (по желанию) — 500 руб. /30 мин.
    • Возможно провести экскурсию индивидуально: для компании до 4 человек — 16 000 руб., для кампании 5-6 человек — 23 500 руб.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    ежедневно в 07:00 и 07:30

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет4 000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 07:00 и 07:30
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    И
    12 сен 2024
    Мы ездили с Рамазаном,очень приятный молодой человек,весёлый,с юмором,с кавказскими песнями,мы проехали такой замечательный маршрут,спасибо ему за это,очень профессиональный водитель.

    Входит в следующие категории Железноводска

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