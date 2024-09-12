🌄 Уникальные горные пейзажи 🍽 Дегустация хычинов и других блюд 🧑‍🍳 Возможность приготовления хычинов 🐴 Катание на лошадях 📸 Фотосессии на фоне Эльбруса

Отдохните на природе, наслаждаясь горными пейзажами и дегустацией хычинов. Узнайте секреты их приготовления и попробуйте сделать их самостоятельно. По пути на плато Бермамыт гид расскажет легенду о любовном треугольнике Эльбруса,

Бештау и Машука. На горе Баран и самом плато вас ждут карачаевские и балкарские хычины, горный чай, люля-кебаб, шашлык и шурпа. Полюбуйтесь видами на Малый и Большой Бермамыт, скалы-монахи, Амфитеатр и Эльбрус. Возможность катания на лошадях и фото на фоне Эльбруса в седле

Описание экскурсии

Нескучеая дорога и хычины на горе Баран

По пути из Пятигорска к плато мы расскажем старинную легенду о любовном треугольнике между Эльбрусом, Бештау и горой Машук. Объясним, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников.

Первую остановку сделаем в кафе на горе Баран. Вы оцените вкус карачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля-кебаб, шашлык, шурпу. Далее направимся на плато, по пути делая фото на смотровых площадках с видом на Учкекен, Кисловодск, Аликоновку, Хасаут и Эльбрус.

Плато Бермамыт и приготовление хычинов (по желанию)

Добравшись до плато, вы полюбуетесь видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья. Также перед вами откроется шикарный вид на Эльбрус. Здесь у нас запланирована вторая дегустация — вы узнаете, сколько существует видов хычинов, и по желанию попробуете приготовить это блюдо своими руками.

Если захотите, покатаетесь по плато Бермамыт на лошадях или сфотографируетесь на фоне Эльбруса в седле. Перед поездкой обязательно пройдёте инструктаж.

Организационные детали