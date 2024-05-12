Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска

Проникнитесь величием Кавказа в увлекательной экскурсии к урочищу Джилы-Су. Водопады, горы, Храм Солнца и блюда местной кухни ждут вас
Погрузитесь в атмосферу Кавказа на экскурсии к урочищу Джилы-Су из Железноводска.

Это групповое путешествие включает посещение плато Шаджатмаз, где первозданная природа поражает своей красотой.

В долине Нарзанов вас ждут целебные минеральные источники,
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а гора Тузлук раскроет свои древние тайны в Храме Солнца. Пройдя к тройному каскаду водопадов Султан, Каракая-Су и Эмир, вы сможете насладиться мощью природы. Скалы-аватары в долине реки Харбаз и урочище Джилы-Су подарят незабываемые впечатления. Завершит тур обед в национальном стиле с традиционными балкарскими блюдами

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные ландшафты
  2. 🏞️ Посещение древних храмов
  3. 💧 Целебные минеральные источники
  4. 📸 Отличные места для фотографий
  5. 🍽️ Вкусная местная кухня
  6. 🚗 Комфортабельный транспорт

Что можно увидеть

  • Плато Шаджатмаз
  • Долина Нарзанов
  • Гора Тузлук
  • Тройной каскад водопадов
  • Скалы-аватары
  • Урочище Джилы-Су
  • Зубы Дракона
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Плато Шаджатмаз. С первыми лучами солнца начнётся наше путешествие к загадочному плато Шаджатмаз, символу первозданной красоты Кавказа. Оно поражает сочетанием неприступных скал, зелёных лугов и чистейших горных рек.

Долина Нарзанов. Это удивительный уголок, где источники целебной минеральной воды бьют прямо из-под земли.

Гора Тузлук. На её склонах скрывается удивительный Храм Солнца — место, где каждый камень дышит историей. Это святилище окутано легендами и секретами, и мы расскажем вам о них. Вы узнаете, как жили люди в древние времена и какие традиции и верования у них были.

Тройной каскад водопадов — Султан, Каракая-Су и Эмир. Гул мощных струй воды завораживает, позволяя забыть обо всём на свете. Также это отличное место для ваших фотографий.

Скалы-аватары в долине реки Харбаз. Они точно удивят вас — здесь природа проявила всю свою фантазию!

Урочище Джилы-Су. Плотные лесные массивы, горные реки с кристально чистой водой, скальные образования, созданные природой за тысячи лет — всё это создаёт невероятную атмосферу, заряжая каждого путешественника позитивной энергией и вдохновением.

«Зубы Дракона». Эти удивительные скальные формации созданы силами природы и будто бы стоят на страже тайн Северного Кавказа.

Обед в национальном стиле. Конечно же, наш тур не обойдётся без гастрономического путешествия. В одном из заведений вас ждут традиционные балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Есть детские кресла. Заберём по вашему адресу и по окончании программы отвезём обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа.
  • В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание, экосбор в урочище Джилы-Су
  • Отдельно оплачивается питание (600-700 руб.) и экосбор в Долине Нарзанов (150 руб., детям до 10 лет бесплатно)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Евгений
12 мая 2024
Великолепная экскурсия!!! Замечательный гид, прекрасный человек, внимательный, вежливый, интересный, харизматичный. Зарядил своей энергией, и показал прекрасные места. Огромное спасибо за ванну с минеральным источником))))
Очень классный водитель, безупречная езда по горам, надёжно, спокойно.

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