Царский путь в Звенигород - обитель святого Саввы

Предлагаем вам отправиться на автомобильно-пешеходную экскурсию в Саввино-Сторожевский монастырь,...

Предлагаем вам отправиться на автомобильно-пешеходную экскурсию в Саввино-Сторожевский монастырь, расположенный в городе Звенигороде.
Царский путь в Звенигород - обитель святого Саввы
Царский путь в Звенигород - обитель святого Саввы
Царский путь в Звенигород - обитель святого Саввы
Царский путь в Звенигород - обитель святого Саввы
Царский путь в Звенигород - обитель святого Саввы
Царский путь в Звенигород - обитель святого Саввы

Что вы увидите 🤩

  • г. Звенигород
  • Саввино-Сторожевский монастырь
О маршруте
С давних пор направление на Звенигород, расположенный к западу от Москвы, считалось одним из приоритетных для паломнических передвижений. По нему пролегал Царский путь — паломнический маршрут московских князей, а затем и царей. Впоследствии это дорога нисколько не утратила своей значимости, сейчас это элитная Рублевка! Целью этого паломничества был монастырь, основанный в конце XIV века преподобным Саввой Сторожевским, сподвижником Сергия Радонежского и духовником в Троице-Сергиевом монастыре. Еще при жизни святого стали появляться первые строения, в первую очередь величественный белокаменный собор Рождества Богородицы (1405 г. ), в котором он и был похоронен.
Дальнейшее развитие обитель получила в середине XVII века при царе Алексее Михайловиче, который наделил Саввино-Сторожевский монастырь почетным статусом лавры и придал ему новый облик. В монастыре строится величественный дворец царя, Царицыны палаты, мощные крепостные стены. В конце XVII века был построен Преображенский храм со звонницей, главный колокол которой весил 35 тонн!
В Отечественную войну 1812 г. монастырь был занят французами, но не пострадал, как гласит предание, благодаря чудесному заступничеству преподобного Саввы.
Особенное очарование Саввино-Сторожевскому монастырю придает его расположение на живописной, холмистой местности, в окружении леса, а под стенами монастыря находится колодец с целебной водой, вырытый самим преподобным Саввой.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Общий
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы.
Место начала и завершения
Ст. м. Кунцевская, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно в 10:00

Владислав Д.
Владислав Д.
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