О маршруте

С давних пор направление на Звенигород, расположенный к западу от Москвы, считалось одним из приоритетных для паломнических передвижений. По нему пролегал Царский путь — паломнический маршрут московских князей, а затем и царей. Впоследствии это дорога нисколько не утратила своей значимости, сейчас это элитная Рублевка! Целью этого паломничества был монастырь, основанный в конце XIV века преподобным Саввой Сторожевским, сподвижником Сергия Радонежского и духовником в Троице-Сергиевом монастыре. Еще при жизни святого стали появляться первые строения, в первую очередь величественный белокаменный собор Рождества Богородицы (1405 г. ), в котором он и был похоронен.

Дальнейшее развитие обитель получила в середине XVII века при царе Алексее Михайловиче, который наделил Саввино-Сторожевский монастырь почетным статусом лавры и придал ему новый облик. В монастыре строится величественный дворец царя, Царицыны палаты, мощные крепостные стены. В конце XVII века был построен Преображенский храм со звонницей, главный колокол которой весил 35 тонн!

В Отечественную войну 1812 г. монастырь был занят французами, но не пострадал, как гласит предание, благодаря чудесному заступничеству преподобного Саввы.

Особенное очарование Саввино-Сторожевскому монастырю придает его расположение на живописной, холмистой местности, в окружении леса, а под стенами монастыря находится колодец с целебной водой, вырытый самим преподобным Саввой.