Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ горы ⛰️ Авала, расположенной на выезде из Белграда. Это природный и культурно-исторический «памятник» столицы ⭐️. Здесь Вы насладитесь природными красотами, увидите телевизионную башню, в котором находится ресторан с прекрасным видом на Белград, памятник русским пилотам, а также впечатляющий по размерам памятник неизвестному солдату. Далее мы посетим монастыри Лелич, Челии и Пустиня, расположенные вблизи города Вальево. Гора Авала передана под охрану государства в целях сохранения и улучшения первичного ландшафта, разнообразия форм и геологического наследия, богатого флорой и фауной. На территории заповедника насчитывается более 600 видов растений, 67 видов птиц из которых 21 являются редкими для Сербии. Лелич - один из самых новых, но одновременно и самых красивых 🤩 и наиболее благоустроенных монастырей в Сербии. Основали монастырь свт. Николай (Велимирович) и его отец Драгомир, уроженцы села Лелич. Они своим трудом и деньгами построили церковь ⛪ свт. Николая Чудотворца, которую освятили на Преображение в 1929 г. Храм был расписан сразу после строительства знакомыми владыки Николая художниками Крсто и Рафаилом Николичами из Лазарева Поля в Македонии. Они же расписали и 4-х рядный иконостас. В семи км. от города Вальево находиться Монастырь Челия 14 века, который известен во всем мире. Монастырь в 1837 году был превращён в приходскую церковь, а в 1928 году решением Священного Архиерейского Синода преобразован в женский монастырь. Примерно в 30 км. от города Вальево, в живописных окрестностях каньона реки Ябланице находится монастырь Пустиня, посвещенный Пресвятой Богородицы. На западной дверью есть надпись, которая гласит, что строительство началось в марте и было завершено 25 июня 1622 года.