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Авала, Валевские монастыри

Росинтревел
Росинтревел – Гид из Белграда
За пределами Белграда много интересных мест.

Один день мы посвятим изучению красот сербской природы и монастырей.

Наш маршрут пройдет через гору Авала, где находится телебашня.

Отсюда открывается панорамный вид на сербскую столицу.

Дальше мы отправимся по монастырям близ города Вальево — полюбуемся храмами и изучим современную жизнь монахов.
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Авала, Валевские монастыри
Авала, Валевские монастыри

Что вы увидите

  • Гора Авала (природный и культурно-исторический «памятник»)
  • Телевизионная башня с рестораном
  • Памятник русским ветеранам войны
  • Памятник неизвестному герою
  • Монастырь «Лелич»
  • Монастырь «Челия»
  • Монастырь «Пустиня»
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ горы ⛰️ Авала, расположенной на выезде из Белграда. Это природный и культурно-исторический «памятник» столицы ⭐️. Здесь Вы насладитесь природными красотами, увидите телевизионную башню, в котором находится ресторан с прекрасным видом на Белград, памятник русским пилотам, а также впечатляющий по размерам памятник неизвестному солдату. Далее мы посетим монастыри Лелич, Челии и Пустиня, расположенные вблизи города Вальево.
  • Гора Авала передана под охрану государства в целях сохранения и улучшения первичного ландшафта, разнообразия форм и геологического наследия, богатого флорой и фауной. На территории заповедника насчитывается более 600 видов растений, 67 видов птиц из которых 21 являются редкими для Сербии.
  • Лелич - один из самых новых, но одновременно и самых красивых 🤩 и наиболее благоустроенных монастырей в Сербии. Основали монастырь свт. Николай (Велимирович) и его отец Драгомир, уроженцы села Лелич. Они своим трудом и деньгами построили церковь ⛪ свт. Николая Чудотворца, которую освятили на Преображение в 1929 г. Храм был расписан сразу после строительства знакомыми владыки Николая художниками Крсто и Рафаилом Николичами из Лазарева Поля в Македонии. Они же расписали и 4-х рядный иконостас.
  • В семи км. от города Вальево находиться Монастырь Челия 14 века, который известен во всем мире. Монастырь в 1837 году был превращён в приходскую церковь, а в 1928 году решением Священного Архиерейского Синода преобразован в женский монастырь.
  • Примерно в 30 км. от города Вальево, в живописных окрестностях каньона реки Ябланице находится монастырь Пустиня, посвещенный Пресвятой Богородицы. На западной дверью есть надпись, которая гласит, что строительство началось в марте и было завершено 25 июня 1622 года.
    • Что входит
    • услуги русскоговорящего гида
    • трансферы по программе
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности
    Авала, Валевские монастыри
    Авала, Валевские монастыри
    Авала, Валевские монастыри
    Авала, Валевские монастыри
    Авала, Валевские монастыри

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Росинтревел
    Росинтревел
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