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Мирко Ваш гид в Белграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €399 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 🇷🇺 русский 11 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Уникальный Монастырь Манасия, так же известный, как крепость Ресава - сербский православный монастырь, строительство которого началось еще в 1407г., защищен 11 башнями. Это потрясающее сооружение, которое стоит увидеть! Далее нас ждет экскурсия по старейшей пещере в Сербии. Туристический маршрут пролегает по тропе, длина которой около 950 метров. После осмотра пещеры мы посетим природный заповедник «Лисине», где у нас будет пауза на обед в одном из потрясающе красивых уголков природы

индивидуальная экскурсия в любой удобный день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крепость - монастырь Манасия

Ресавская пещера

Водопад Бук

Лисине Что включено Услуги гида, трансфер Что не входит в цену Входные билеты, обед Место начала и завершения? Возле главного входа отеля или апартаментов Когда и сколько длится? Когда: индивидуальная экскурсия в любой удобный день Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.