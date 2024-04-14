Описание экскурсииУникальный Монастырь Манасия, так же известный, как крепость Ресава - сербский православный монастырь, строительство которого началось еще в 1407г., защищен 11 башнями. Это потрясающее сооружение, которое стоит увидеть! Далее нас ждет экскурсия по старейшей пещере в Сербии. Туристический маршрут пролегает по тропе, длина которой около 950 метров. После осмотра пещеры мы посетим природный заповедник «Лисине», где у нас будет пауза на обед в одном из потрясающе красивых уголков природы
индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость - монастырь Манасия
- Ресавская пещера
- Водопад Бук
- Лисине
Что включено
- Услуги гида, трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты, обед
Место начала и завершения?
Возле главного входа отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Мы с супругом посетили монастырь-крепость Манасия,гид Петер очень подробно рассказал историю основания монастыря. Нас очень впечатлили церковь и мощные крепостные стены. Гид провел нас по Ресавской пещере и помог сделать
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Н
Отличная прогулка по красивым локациям с нескучной беседой о Сербии, ее истории и современной жизни. Очень понравилась. Организация на высоте, ездили на комфортабельном автомибиле. Гид - замечательный человек и хороший водитель. Наша семья, включая меня, мужа и двух детей осталась под впечатлением. Очень рекомендую эту экскурсию.
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А
Экскурсия классная. Саша - очень хороший рассказчик, интересно рассказал о достопримечательностях и каждом пункте по маршруту, об истории и жизни в Сербии. Очень рады были провести время в его компании!
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М
Все понравилось! Повезло и с гидом, и с погодой. Лилиан - потрясающая женщина с прекрасным чувством юмора. На вопросы отвечала информативно. Огромное спасибо за отличную экскурсию!
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А
Замечательная экскурсия, большое спасибо Зорану за увлекательный рассказ о Сербии и комфортный вайб на всем маршруте.
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М
Мне и детям все понравилось, благодарю
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