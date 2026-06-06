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Туда, где начиналась современная Сербия: из Белграда в Тополу и Аранджеловац

Погрузиться в историю Карагеоргиевичей и атмосферу Шумадии
Поедем в Шумадию, где история Сербии оживает в королевских усыпальницах, старинных усадьбах и небольших городках.

Мы побываем в Тополе и Опленце, поговорим о династии Карагеоргиевичей и борьбе за независимость страны, а затем прогуляемся по зелёному Аранджеловацу, известному своими минеральными источниками и курортной атмосферой.
Туда, где начиналась современная Сербия: из Белграда в Тополу и Аранджеловац
Туда, где начиналась современная Сербия: из Белграда в Тополу и Аранджеловац
Туда, где начиналась современная Сербия: из Белграда в Тополу и Аранджеловац

Описание экскурсии

Топола и Опленац

Начнём с Тополы — родины династии Карагеоргиевичей. Поднимемся на холм Опленац, где расположен храм Святого Георгия — усыпальница сербских королей. Храм знаменит своими мозаиками: здесь представлено более 700 композиций, созданных по мотивам средневековых фресок со всей Сербии. Я расскажу, как история одной семьи переплелась с судьбой страны.

Рядом находится дом Карагеоргия — скромная резиденция вождя Первого сербского восстания. Через его историю мы поговорим о том, как начиналась борьба за независимость Сербии.

Аранджеловац

После исторической части нас ждёт более спокойный Аранджеловац — курортный город у подножия горы Букуля. Мы прогуляемся по парку Буковичка-Баня, известному своими минеральными источниками и скульптурами под открытым небом. Я расскажу, почему сюда приезжали лечиться и отдыхать представители сербской элиты и как курортная культура повлияла на облик города.

При желании можно попробовать местную минеральную воду или сделать паузу на обед в национальном ресторане.

Темы

Вы услышите историю Сербии не через даты и термины, а через живые сюжеты: о том, как из шумадийских деревень началась борьба за свободу и почему именно здесь сформировалось чувство национального достоинства. Мы поговорим о людях, которые меняли ход истории, и о местах, где важные решения принимались почти по-домашнему.

Вы узнаете, как королевская идея воплотилась в архитектуре Опленца и его мозаиках, зачем сербские правители строили усыпальницы вдали от столицы и что для сербов значит память о предках.

Мы также обсудим другую сторону Шумадии — спокойную и курортную: почему Аранджеловац стал популярным местом отдыха, как культура лечения минеральными водами повлияла на уклад жизни и чему у сербской провинции можно поучиться сегодня. Эта поездка поможет лучше понять Сербию — зелёную, гостеприимную и очень самобытную.

Организационные детали

  • Время в пути из Белграда – около 1 часа в одну сторону.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Citroen C3 (2014 г.) с кондиционером.
  • По желанию программу можно дополнить дегустацией вина в местной винодельне, а также обедом. Детали обсудим в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан
Милан — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 70 туристов
Я лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском и русском языках. Много лет с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии. Каждую экскурсия провожу с любовью,
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ведь когда человек действительно любит своё дело, это сразу чувствуется. Будь то ваше первое знакомство с Сербией, или вы желаете увидеть её с новой стороны — я здесь, чтобы подарить вам незабываемое путешествие, полное интересных историй, фактов и хорошего настроения!

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