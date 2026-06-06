Поедем в Шумадию, где история Сербии оживает в королевских усыпальницах, старинных усадьбах и небольших городках. Мы побываем в Тополе и Опленце, поговорим о династии Карагеоргиевичей и борьбе за независимость страны, а затем прогуляемся по зелёному Аранджеловацу, известному своими минеральными источниками и курортной атмосферой.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Топола и Опленац

Начнём с Тополы — родины династии Карагеоргиевичей. Поднимемся на холм Опленац, где расположен храм Святого Георгия — усыпальница сербских королей. Храм знаменит своими мозаиками: здесь представлено более 700 композиций, созданных по мотивам средневековых фресок со всей Сербии. Я расскажу, как история одной семьи переплелась с судьбой страны.

Рядом находится дом Карагеоргия — скромная резиденция вождя Первого сербского восстания. Через его историю мы поговорим о том, как начиналась борьба за независимость Сербии.

Аранджеловац

После исторической части нас ждёт более спокойный Аранджеловац — курортный город у подножия горы Букуля. Мы прогуляемся по парку Буковичка-Баня, известному своими минеральными источниками и скульптурами под открытым небом. Я расскажу, почему сюда приезжали лечиться и отдыхать представители сербской элиты и как курортная культура повлияла на облик города.

При желании можно попробовать местную минеральную воду или сделать паузу на обед в национальном ресторане.

Темы

Вы услышите историю Сербии не через даты и термины, а через живые сюжеты: о том, как из шумадийских деревень началась борьба за свободу и почему именно здесь сформировалось чувство национального достоинства. Мы поговорим о людях, которые меняли ход истории, и о местах, где важные решения принимались почти по-домашнему.

Вы узнаете, как королевская идея воплотилась в архитектуре Опленца и его мозаиках, зачем сербские правители строили усыпальницы вдали от столицы и что для сербов значит память о предках.

Мы также обсудим другую сторону Шумадии — спокойную и курортную: почему Аранджеловац стал популярным местом отдыха, как культура лечения минеральными водами повлияла на уклад жизни и чему у сербской провинции можно поучиться сегодня. Эта поездка поможет лучше понять Сербию — зелёную, гостеприимную и очень самобытную.

Организационные детали