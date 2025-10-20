Добрила проводит ещё 6 экскурсий

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию в Валево, где вы сможете исследовать уникальные монастыри Сербии, включая Челие, Лелич и Пустыню.
Это путешествие позволит вам окунуться в историю и культуру одного из самых
Это путешествие позволит вам окунуться в историю и культуру одного из самых
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное автомобильное путешествие
- 🏛 Посещение старинных монастырей
- 🖼 Интересные исторические объекты
- 🌄 Прекрасные природные виды
- 🍽 Возможность попробовать аутентичные блюда
Что можно увидеть
- Валево
- Монастырь Челие
- Монастырь Лелич
- Монастырь Пустыня
- Народный музей
- Дворец муселима
- Национальная галерея Любы Поповича
Описание экскурсии
Программа
- Поездка в Валево, 100 км. к юго-западу от Белграда. Валево — один из самых старых городов Сербии, здесь были рождены многие литераторы, художники и учёные. Прогулка по старому турецкому базару и Десанкиной площади. Посещение Народного музея, дворца муселима и национальной галереи Любы Поповича.
- Монастырь Челие В 6 км. к юго-западу от Валево на берегу реки Градац находится монастырь XIII века. Народные предания связывают его основание с королем Драгутином. Этот монастырь много раз был разрушен и отстроен заново, служил больницей и позже начальной школой.
- Монастырь Лелич — один из самых новых и самых красивых монастырей. Он расположен в деревне Лелич. Монастырь основали святой Николай Велимирович и его отец Драгомир в 1929 г. и посвятили святому Николаю Чудотворцу. В храме находятся мощи святого Николая Велимировича, которые были 12 мая 1991 г. перевезены в Лелич из Америки, где владыка упокоился в 1956 году. Лелич стал местом паломничества православных сербов.
- По желанию обед в национальном ресторане с аутентичными сербскими блюдами и напитками.
- Монастырь Пустыня находится в прекрасном ущелье реки Ябланицы. Вероятно, он был построен королём Драгутином в XIII веке на месте базилики XI века. Много раз стены этого монастыря, выполненные в рашском архитектурном стиле, были разрушены, сожжены и восстановлены, но несмотря на это здесь остались многочисленные хорошо сохранённые фрески, среди которых выделяется крылатый Святой Иоанн, которого сравнивают с Белым ангелом из монастыря Милешева.
- Вечером возвращение в Белград.
Организационные детали
Протяженность маршрута — 250 км.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2497 туристов
Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Отличная поездка, очень рекомендую
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Д
Прекрасная индивидуальная экскурсия даёт возможность ознакомиться с духовной жизнью и историей Сербии и насладиться великолепной природой. Отдельное спасибо гиду Лиляне, которая откликалась на все наши запросы и давала подробную и интересную информацию в ходе всей поездки.
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А
Отличная экскурсия, замечательные впечатления, Лиляна экскурсовод, прекрасно рассказала обо всем!!! Экскурсия сказочная, спасибо огромное Лиляне за незабываемые впечатления! Все супер!!!
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Огромное спасибо Добриле - замечательному экскурсоводу, интересной собеседнице, хорошему человеку, благодаря которой, от увиденного, мы получили массу ярких впечатлений!
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