Добрила проводит ещё 6 экскурсий

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Валево и валевские монастыри

Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию в Валево, где вы сможете исследовать уникальные монастыри Сербии, включая Челие, Лелич и Пустыню.

Это путешествие позволит вам окунуться в историю и культуру одного из самых
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старых городов Сербии, где родились многие известные литераторы, художники и ученые. Вы посетите старый турецкий базар, Народный музей и национальную галерею Любы Поповича в Валево.

Монастырь Челие, основанный в XIII веке, монастырь Лелич, посвященный святому Николаю Чудотворцу, и монастырь Пустыня с его уникальными фресками и историей, ждут вашего посещения. По желанию, обед в национальном ресторане позволит вам насладиться аутентичными сербскими блюдами.

Протяженность маршрута составляет 250 км, что делает эту экскурсию идеальным выбором для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурным и духовным наследием Сербии

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное автомобильное путешествие
  • 🏛 Посещение старинных монастырей
  • 🖼 Интересные исторические объекты
  • 🌄 Прекрасные природные виды
  • 🍽 Возможность попробовать аутентичные блюда
Валево и валевские монастыри
Валево и валевские монастыри
Валево и валевские монастыри

Что можно увидеть

  • Валево
  • Монастырь Челие
  • Монастырь Лелич
  • Монастырь Пустыня
  • Народный музей
  • Дворец муселима
  • Национальная галерея Любы Поповича

Описание экскурсии

Программа

  • Поездка в Валево, 100 км. к юго-западу от Белграда. Валево — один из самых старых городов Сербии, здесь были рождены многие литераторы, художники и учёные. Прогулка по старому турецкому базару и Десанкиной площади. Посещение Народного музея, дворца муселима и национальной галереи Любы Поповича.
  • Монастырь Челие В 6 км. к юго-западу от Валево на берегу реки Градац находится монастырь XIII века. Народные предания связывают его основание с королем Драгутином. Этот монастырь много раз был разрушен и отстроен заново, служил больницей и позже начальной школой.
  • Монастырь Лелич — один из самых новых и самых красивых монастырей. Он расположен в деревне Лелич. Монастырь основали святой Николай Велимирович и его отец Драгомир в 1929 г. и посвятили святому Николаю Чудотворцу. В храме находятся мощи святого Николая Велимировича, которые были 12 мая 1991 г. перевезены в Лелич из Америки, где владыка упокоился в 1956 году. Лелич стал местом паломничества православных сербов.
  • По желанию обед в национальном ресторане с аутентичными сербскими блюдами и напитками.
  • Монастырь Пустыня находится в прекрасном ущелье реки Ябланицы. Вероятно, он был построен королём Драгутином в XIII веке на месте базилики XI века. Много раз стены этого монастыря, выполненные в рашском архитектурном стиле, были разрушены, сожжены и восстановлены, но несмотря на это здесь остались многочисленные хорошо сохранённые фрески, среди которых выделяется крылатый Святой Иоанн, которого сравнивают с Белым ангелом из монастыря Милешева.
  • Вечером возвращение в Белград.

Организационные детали

Протяженность маршрута — 250 км.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Добрила
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2497 туристов
Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти
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в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусная и разнообразная еда — всё это вы почувствуете на наших экскурсиях, которые запоминаются надолго. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается!» Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остаётся в памяти.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
С
Отличная поездка, очень рекомендую
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Д
Прекрасная индивидуальная экскурсия даёт возможность ознакомиться с духовной жизнью и историей Сербии и насладиться великолепной природой. Отдельное спасибо гиду Лиляне, которая откликалась на все наши запросы и давала подробную и интересную информацию в ходе всей поездки.
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А
Отличная экскурсия, замечательные впечатления, Лиляна экскурсовод, прекрасно рассказала обо всем!!! Экскурсия сказочная, спасибо огромное Лиляне за незабываемые впечатления! Все супер!!!
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Kristina
Огромное спасибо Добриле - замечательному экскурсоводу, интересной собеседнице, хорошему человеку, благодаря которой, от увиденного, мы получили массу ярких впечатлений!
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