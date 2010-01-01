Добрила проводит ещё 6 экскурсий

Поездка в Валево, 100 км. к юго-западу от Белграда. Валево — один из самых старых городов Сербии, здесь были рождены многие литераторы, художники и учёные. Прогулка 👣 по старому турецкому базару и Десанкиной площади. Посещение Народного музея, дворца муселима и башни Ненадовича.
Монастырь Челие В 6 км. к юго-западу от Валево на берегу реки Градац находится монастырь XIII века. Народные предания связывают его основание с королем Драгутином. Этот монастырь много раз был разрушен и отстроен заново, служил больницей и позже начальной школой, где учился святой владыка Николай Велимирович. Духовником этого монастыря был отец Юстин (1948-1979), который был здесь похоронен, а в 2010 году и канонизирован. На сегодняшний день это женский монастырь.
Монастырь Лелич — один из самых новых и самых красивых 🤩 монастырей. Он расположен в деревне Лелич. Монастырь основали святой Николай Велимирович и его отец Драгомир в 1929 г. и посвятили святому Николаю Чудотворцу. В храме находятся мощи святого Николая Велимировича, которые были 12 мая 1991 г. перевезены в Лелич из Америки, где владыка упокоился в 1956 году. Лелич стал местом паломничества православных сербов.
Монастырь Пустыня находится в прекрасном ущелье реки Ябланицы. Вероятно, он был построен королём Драгутином в XIII веке на месте базилики XI века. Много раз стены этого монастыря, выполненные в рашском архитектурном стиле, были разрушены, сожжены и восстановлены, но несмотря на это здесь остались многочисленные хорошо сохранённые фрески, среди которых выделяется крылатый Святой Иоанн, которого сравнивают с Белым ангелом из монастыря Милешева. Монастырь посвящён введению Пресвятой Богородицы во храм, и сегодня о нём заботятся монахини.
Организационные детали
Протяженность маршрута — 250 км.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Добрила. Я очень люблю свою Сербию и свой БЕЛЫЙ город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну, и всегда возвращаются вновь испытать то, что они, возможно, упустили богатую историю маленького, но отважного народа, нетронутую природу, что трудно найти в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусную и разнообразную еду. Все это Вы почувствуете через многочисленные, мною обдуманные экскурсии, которые запоминаются и о которых долго рассказывается. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается»! Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остается в памяти.