Начало экскурсии обговаривается с вами

Белград для своих. Сказки старого Земуна

Эта экскурсия по Земуну особенная

Эта экскурсия по Земуну особенная.

Мы будем неспешно бродить по мощеным улочкам среди увитых виноградом домиков с черепичными крышами, кормить лебедей на Дунае, заглядывать во дворики и разыскивать рассыпанные по всему Земуну сокровища, легенды, тайны и забавные истории.

Есть у Земуна, как и положено приличному сказочному городу, и тайная, темная сторона, не раз менявшая не только судьбу страны, но и всей Европы.

Но нас с вами ведь этим не испугать?
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Белград для своих. Сказки старого Земуна

Что вас ждет:

  • Эта экскурсия по Земуну особенная. А какой еще может быть прогулка по очаровательному старому городу, который прячется, как в матрешке, в другом городе, а внутри себя скрывает еще один город. И мы этот третий город с вами непременно найдем. Мы будем неспешно бродить по мощеным улочкам среди увитых виноградом домиков с черепичными крышами, кормить лебедей на Дунае, заглядывать во дворики и разыскивать рассыпанные по всему Земуну сокровища, легенды, тайны и забавные истории. А встретиться нам могут вещи самые неожиданные.
Но пусть эта пасторальная картинка вас не обманывает. Есть у Земуна, как и положено приличному сказочному городу, и тайная, темная сторона, не раз менявшая не только судьбу страны, но и всей Европы. Но нас с вами ведь этим не испугать?
Это прекрасная, легкая и насыщенная удивительными историями экскурсия по городку, без которого невозможно понять Белград да и всю Сербию. Мы бы рекомендовали пойти на нее уже после обзорной экскурсии по Белграду.

Наш маршрут:

  • Мы пройдем с вами по самым живописным улочкам Земуна, увидим роскошный вид с башни Гардош, заглянем в несколько прелюбопытных соборов разных конфессий и на лучший в Белграде фермерский рынок. Найдем самый старый дом города и остатки крепостных укреплений. Узнаем истории жителей роскошных австро-венгерских особняков и рыночных торговцев. Нам встретятся удивительные памятники и указатели, ласточкины гнезда на расстоянии вытянутой руки и настоящие хищники. И множество симпатичных деталей. И конечно, мы обязательно перепробуем все самое вкусное. Не забудем и про ракию.
  • Как в войну остаться и сытым, и пьяным? Чем опасно строительство туалетов? Зачем нужно говорить шиворот-навыворот? И как Европа спаслась от чумы? Непременно расскажем.
  • Мы расскажем вам множество удивительных историй о Земуне и его жителях. Но экскурсия ведь у нас индивидуальная, так что ничего не мешает нам поговорить подробнее и о том, как была устроена жизнь в древнеримских каструмах, о временах Крестовых походов или о русской эмиграции после революции, о зарождении сионизма или масонстве, о современной социальной политике или на любую другую тему, которая покажется вам интересной. Ведь все это имеет непосредственное отношение к этому маленькому сказочному городку, спрятанному внутри Белграда.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Сказки старого Земуна
€126

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

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