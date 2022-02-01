Начало экскурсии обговаривается с вами

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Прогулка по мощеным улочкам среди домиков с черепичными крышами и кормление лебедей на Дунае создают неповторимое впечатление. Здесь можно читать дальше уменьшить найти старинные сокровища и услышать удивительные истории о прошлом. Не упустите шанс узнать, как Земуна влиял на судьбу Европы и какие тайны он хранит. Эта экскурсия - ключ к пониманию Белграда и Сербии Экскурсия по Земуну - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу старого города.Прогулка по мощеным улочкам среди домиков с черепичными крышами и кормление лебедей на Дунае создают неповторимое впечатление. Здесь можно 5 4 отзыва 5 причин купить эту экскурсию 🌟 Уникальная атмосфера старого города

🦢 Кормление лебедей на Дунае

🏰 Истории и легенды Земуна

📸 Живописные виды с башни Гардош

🍇 Дегустация местных деликатесов Лучшее время для посещения янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Лучшее время для посещения Земуна - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплыми вечерами и яркими красками природы. В апреле и октябре также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые места могут быть менее доступны из-за погодных условий. Сейчас август — это идеальное время.

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Белграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €250 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 🇷🇺 русский 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Что можно увидеть Башня Гардош

Соборы разных конфессий

Фермерский рынок

Старый дом города

Крепостные укрепления

Описание экскурсии Что вас ждет: Эта экскурсия по Земуну особенная. А какой еще может быть прогулка по очаровательному старому городу, который прячется, как в матрешке, в другом городе, а внутри себя скрывает еще один город. И мы этот третий город с вами непременно найдем. Мы будем неспешно бродить по мощеным улочкам среди увитых виноградом домиков с черепичными крышами, кормить лебедей на Дунае, заглядывать во дворики и разыскивать рассыпанные по всему Земуну сокровища, легенды, тайны и забавные истории. А встретиться нам могут вещи самые неожиданные. Но пусть эта пасторальная картинка вас не обманывает. Есть у Земуна, как и положено приличному сказочному городу, и тайная, темная сторона, не раз менявшая не только судьбу страны, но и всей Европы. Но нас с вами ведь этим не испугать? Это прекрасная, легкая и насыщенная удивительными историями экскурсия по городку, без которого невозможно понять Белград да и всю Сербию. Мы бы рекомендовали пойти на нее уже после обзорной экскурсии по Белграду. Наш маршрут: Мы встретимся с вами в Земуне и пройдем по его самым живописным улицам, оценим роскошный вид с башни Гардош, посетим несколько соборов разных конфессий и лучший в Белграде фермерский рынок. Найдем самый старый дом города и остатки крепостных укреплений. Узнаем истории жителей роскошных австро-венгерских особняков и рыночных торговцев. Нам встретятся удивительные памятники и указатели, ласточкины гнезда на расстоянии вытянутой руки и настоящие хищники. И множество симпатичных деталей. И конечно, мы обязательно перепробуем все самое вкусное. Не забудем и про ракию. Как в войну остаться и сытым, и пьяным? Чем опасно строительство туалетов? Зачем нужно говорить шиворот-навыворот? И как Европа спаслась от чумы? Непременно расскажем. Мы расскажем вам множество удивительных историй о Земуне и его жителях. Но экскурсия ведь у нас индивидуальная, так что ничего не мешает нам поговорить подробнее и о том, как была устроена жизнь в древнеримских каструмах, о временах Крестовых походов или о русской эмиграции после революции, о зарождении сионизма или масонстве, о современной социальной политике или на любую другую тему, которая покажется вам интересной. Ведь все это имеет непосредственное отношение к этому маленькому сказочному городку, спрятанному внутри Белграда. Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности, в Земуне Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.