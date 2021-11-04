Начало экскурсии обговаривается с вами

Что вас ждет:
- Эта экскурсия по Земуну особенная. А какой еще может быть прогулка по очаровательному старому городу, который прячется, как в матрешке, в другом городе, а внутри себя скрывает еще один город. И мы этот третий город с вами непременно найдем. Мы будем неспешно бродить по мощеным улочкам среди увитых виноградом домиков с черепичными крышами, кормить лебедей на Дунае, заглядывать во дворики и разыскивать рассыпанные по всему Земуну сокровища, легенды, тайны и забавные истории. А встретиться нам могут вещи самые неожиданные.
Но пусть эта пасторальная картинка вас не обманывает. Есть у Земуна, как и положено приличному сказочному городу, и тайная, темная сторона, не раз менявшая не только судьбу страны, но и всей Европы. Но нас с вами ведь этим не испугать?
Это прекрасная, легкая и насыщенная удивительными историями экскурсия по городку, без которого невозможно понять Белград да и всю Сербию. Мы бы рекомендовали пойти на нее уже после обзорной экскурсии по Белграду.
Наш маршрут:
- Мы пройдем с вами по самым живописным улочкам Земуна, увидим роскошный вид с башни Гардош, заглянем в несколько прелюбопытных соборов разных конфессий и на лучший в Белграде фермерский рынок. Найдем самый старый дом города и остатки крепостных укреплений. Узнаем истории жителей роскошных австро-венгерских особняков и рыночных торговцев. Нам встретятся удивительные памятники и указатели, ласточкины гнезда на расстоянии вытянутой руки и настоящие хищники. И множество симпатичных деталей. И конечно, мы обязательно перепробуем все самое вкусное. Не забудем и про ракию.
- Как в войну остаться и сытым, и пьяным? Чем опасно строительство туалетов? Зачем нужно говорить шиворот-навыворот? И как Европа спаслась от чумы? Непременно расскажем.
- Мы расскажем вам множество удивительных историй о Земуне и его жителях. Но экскурсия ведь у нас индивидуальная, так что ничего не мешает нам поговорить подробнее и о том, как была устроена жизнь в древнеримских каструмах, о временах Крестовых походов или о русской эмиграции после революции, о зарождении сионизма или масонстве, о современной социальной политике или на любую другую тему, которая покажется вам интересной. Ведь все это имеет непосредственное отношение к этому маленькому сказочному городку, спрятанному внутри Белграда.