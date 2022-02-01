Начало экскурсии обговаривается с вами

Экскурсия по Земуну - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу старого города.
Прогулка по мощеным улочкам среди домиков с черепичными крышами и кормление лебедей на Дунае создают неповторимое впечатление. Здесь можно
Прогулка по мощеным улочкам среди домиков с черепичными крышами и кормление лебедей на Дунае создают неповторимое впечатление. Здесь можно
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера старого города
- 🦢 Кормление лебедей на Дунае
- 🏰 Истории и легенды Земуна
- 📸 Живописные виды с башни Гардош
- 🍇 Дегустация местных деликатесов
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Земуна - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплыми вечерами и яркими красками природы. В апреле и октябре также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые места могут быть менее доступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Башня Гардош
- Соборы разных конфессий
- Фермерский рынок
- Старый дом города
- Крепостные укрепления
Описание экскурсииЧто вас ждет: Эта экскурсия по Земуну особенная. А какой еще может быть прогулка по очаровательному старому городу, который прячется, как в матрешке, в другом городе, а внутри себя скрывает еще один город. И мы этот третий город с вами непременно найдем. Мы будем неспешно бродить по мощеным улочкам среди увитых виноградом домиков с черепичными крышами, кормить лебедей на Дунае, заглядывать во дворики и разыскивать рассыпанные по всему Земуну сокровища, легенды, тайны и забавные истории. А встретиться нам могут вещи самые неожиданные. Но пусть эта пасторальная картинка вас не обманывает. Есть у Земуна, как и положено приличному сказочному городу, и тайная, темная сторона, не раз менявшая не только судьбу страны, но и всей Европы. Но нас с вами ведь этим не испугать? Это прекрасная, легкая и насыщенная удивительными историями экскурсия по городку, без которого невозможно понять Белград да и всю Сербию. Мы бы рекомендовали пойти на нее уже после обзорной экскурсии по Белграду. Наш маршрут: Мы встретимся с вами в Земуне и пройдем по его самым живописным улицам, оценим роскошный вид с башни Гардош, посетим несколько соборов разных конфессий и лучший в Белграде фермерский рынок. Найдем самый старый дом города и остатки крепостных укреплений. Узнаем истории жителей роскошных австро-венгерских особняков и рыночных торговцев. Нам встретятся удивительные памятники и указатели, ласточкины гнезда на расстоянии вытянутой руки и настоящие хищники. И множество симпатичных деталей. И конечно, мы обязательно перепробуем все самое вкусное. Не забудем и про ракию. Как в войну остаться и сытым, и пьяным? Чем опасно строительство туалетов? Зачем нужно говорить шиворот-навыворот? И как Европа спаслась от чумы? Непременно расскажем. Мы расскажем вам множество удивительных историй о Земуне и его жителях. Но экскурсия ведь у нас индивидуальная, так что ничего не мешает нам поговорить подробнее и о том, как была устроена жизнь в древнеримских каструмах, о временах Крестовых походов или о русской эмиграции после революции, о зарождении сионизма или масонстве, о современной социальной политике или на любую другую тему, которая покажется вам интересной. Ведь все это имеет непосредственное отношение к этому маленькому сказочному городку, спрятанному внутри Белграда. Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности, в Земуне
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
We spent our holidays in Belgrade in November 2021. We chose a city tour for a long time and stumbled upon Your Own Belgrade: Tales of Old Zemun from snurk.travel.
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П
We spent our holidays in Belgrade in November 2021. We chose a city tour for a long time and stumbled upon Your Own Belgrade: Tales of Old Zemun from snurk.travel.
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О
Увидели прекрасный район Земун вместе с гидом Юлей. Юля рассказала много интересных фактов. Маршрут был выстроен отлично и активно. Посмотрели все примечательные места, попробовали второй сербский завтрак, сделали много красивых фото, побеседовали о Сербии в целом и других интересных темах
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О
Катя, здравствуйте! Вам тоже спасибо! Несколько раз были на Балканах (Хорватия), но только сейчас, благодаря вам, поняли, как это интересно. Теперь будем читать Павича и смотреть Кустурицу. Обнимаем!
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Входит в следующие категории Белграда
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