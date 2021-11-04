Начало экскурсии обговаривается с вами

Что вас ждет:

Эта экскурсия по Земуну особенная. А какой еще может быть прогулка по очаровательному старому городу, который прячется, как в матрешке, в другом городе, а внутри себя скрывает еще один город. И мы этот третий город с вами непременно найдем. Мы будем неспешно бродить по мощеным улочкам среди увитых виноградом домиков с черепичными крышами, кормить лебедей на Дунае, заглядывать во дворики и разыскивать рассыпанные по всему Земуну сокровища, легенды, тайны и забавные истории. А встретиться нам могут вещи самые неожиданные.

Но пусть эта пасторальная картинка вас не обманывает. Есть у Земуна, как и положено приличному сказочному городу, и тайная, темная сторона, не раз менявшая не только судьбу страны, но и всей Европы. Но нас с вами ведь этим не испугать?

Это прекрасная, легкая и насыщенная удивительными историями экскурсия по городку, без которого невозможно понять Белград да и всю Сербию. Мы бы рекомендовали пойти на нее уже после обзорной экскурсии по Белграду.

Наш маршрут: