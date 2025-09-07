Мои заказы

Любовные драмы старого Белграда

Прогулка по центру Белграда откроет вам мир романтических историй, где страсть переплетается с политикой. Погрузитесь в атмосферу 19 и 20 веков
Индивидуальная экскурсия по Белграду предлагает уникальную возможность узнать о самых ярких романах 19 и 20 веков.

Путешествие по улицам и храмам старого города раскроет тайны князей и принцесс, где страсть и
читать дальше

политика переплетаются. Посетители увидят старинные дворцы, заглянут в храмы и узнают, как любовь влияла на историю.

Это шанс услышать истории о короле Александре Обреновиче, принцессе Елене Сербской и других знаменитостях, чьи судьбы тесно связаны с Сербией и Россией

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 💖 Уникальные любовные истории
  • 🏰 Посещение старинных дворцов
  • ⛪ Визит в красивые храмы
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🌆 Панорамные виды на Белград
Любовные драмы старого Белграда© Микица
Любовные драмы старого Белграда© Микица
Любовные драмы старого Белграда© Микица
Ближайшие даты:
10
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя23
ноя24
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Улица Князя Михаила
  • Белградская крепость
  • Храм Ружица
  • Церковь Святого Марка
  • Церковь Святой Троицы

Описание экскурсии

Пройдёмся по улице Князя Михаила к Белградской крепости — и осмотрим городские стены, парки Калемегдан и Ташмайдан. Погуляем — увидим храмы Ружица и Святой Петки, церкви Святого Марка и Святой Троицы и старинные дворцы. Поднимемся на самую красивую смотровую площадку Белграда.

И поговорим:

  • Почему жена короля Александра Обреновича, которая была старше его на 10 лет, не нравилась всей Сербии
  • Какой была любовь принцессы Елены Сербской и великого князя Иоанна Константиновича
  • За что Любица, жена князя Милоша, убивала женщин
  • Как русский эмигрант оставил всё ради поэтессы Десанки Максимович
  • Кого любила первая женщина-архитектор Сербии Елисавета Начич

Организационные детали

  • В середине экскурсии мы зайдём в самый старый ресторан Белграда, где вы сможете выпить кофе (оплачивается дополнительно и по желанию)
  • Мы заходим в несколько церквей на маршруте
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микица
Микица — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 386 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Микица, я частный лицензированный гид по Сербии и Белграду. У меня большой опыт работы в области туризма. Очень люблю Сербию и свой белый город. Познакомлю вас с
читать дальше

моей родиной и влюблю в неё с первого взгляда. Богатая история, нетронутая природа, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусная и разнообразная еда — всё это вы почувствуете на моих экскурсиях. До скорой встречи в Белграде!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Виктория
7 сен 2025
Микица - просто супер 😀, было легко, весело и интересно. Экскурсия увлекательная и совершенно не перегружена фактами, при этом полна занимательных историй, если это Ваше первое знакомство с Белградом или
читать дальше

наоборот Вы уже знаете много о городе Вам сюда ☺️ Микица, помимо классного экскурсовода, еще и местный человек, поэтому без проблем ответит на все интересующие вопросы и построит экскурсию по Вашим интересам. Всю экскурсию было ощущение, что гуляешь по новому место с хорошим приятелем, который очень тебе рад 😀 Плюс мой рейс опоздал и Микица без проблем подстроилась, за что отдельно огромное спасибо 🤍🤍🤍🤍

Входит в следующие категории Белграда

Похожие экскурсии из Белграда

По следам старого Белграда
Пешая
3 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам старого Белграда
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 10:00
13 ноя в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Модный Белград
Пешая
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Модный Белград: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу современного Белграда с экскурсией по лучшим магазинам и кафе. Узнайте о сербской моде и её истории
17 ноя в 12:00
18 ноя в 12:00
€70 за всё до 6 чел.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
Пешая
2.5 часа
170 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
12 ноя в 10:00
€38 за человека
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белграде