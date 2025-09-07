Индивидуальная экскурсия по Белграду предлагает уникальную возможность узнать о самых ярких романах 19 и 20 веков.
Путешествие по улицам и храмам старого города раскроет тайны князей и принцесс, где страсть и
5 причин купить эту экскурсию
- 💖 Уникальные любовные истории
- 🏰 Посещение старинных дворцов
- ⛪ Визит в красивые храмы
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🌆 Панорамные виды на Белград
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Улица Князя Михаила
- Белградская крепость
- Храм Ружица
- Церковь Святого Марка
- Церковь Святой Троицы
Описание экскурсии
Пройдёмся по улице Князя Михаила к Белградской крепости — и осмотрим городские стены, парки Калемегдан и Ташмайдан. Погуляем — увидим храмы Ружица и Святой Петки, церкви Святого Марка и Святой Троицы и старинные дворцы. Поднимемся на самую красивую смотровую площадку Белграда.
И поговорим:
- Почему жена короля Александра Обреновича, которая была старше его на 10 лет, не нравилась всей Сербии
- Какой была любовь принцессы Елены Сербской и великого князя Иоанна Константиновича
- За что Любица, жена князя Милоша, убивала женщин
- Как русский эмигрант оставил всё ради поэтессы Десанки Максимович
- Кого любила первая женщина-архитектор Сербии Елисавета Начич
Организационные детали
- В середине экскурсии мы зайдём в самый старый ресторан Белграда, где вы сможете выпить кофе (оплачивается дополнительно и по желанию)
- Мы заходим в несколько церквей на маршруте
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микица — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 386 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Микица, я частный лицензированный гид по Сербии и Белграду. У меня большой опыт работы в области туризма. Очень люблю Сербию и свой белый город. Познакомлю вас сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
7 сен 2025
Микица - просто супер 😀, было легко, весело и интересно. Экскурсия увлекательная и совершенно не перегружена фактами, при этом полна занимательных историй, если это Ваше первое знакомство с Белградом или
