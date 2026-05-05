Я культуролог и искусствовед, соединяю точность фактов с живыми историями и культурным контекстом.
Наш маршрут будет построен как разговор с городом с вниманием к деталям, символам и людям, которые создавали дух Белграда. Вы рассмотрите крепость Калемегдан, пройдёте по улице князя Михаила, увидите гостиницу «Москва». А я расскажу о масонах, русской эмиграции, богеме старого города — и не только.
Описание экскурсии
Калемегдан — немного о кельтах, римлянах и славянах, которые основали город, не подозревая, что он станет ареной всех империй.
Улица князя Михаила — масоны, вампиры, Академия наук и старейшее здание города.
Площадь Республики — две династии, две Югославии и одно вечное чувство перемен.
Скадарлия — богема, кафаны, поэты и философия вина и смеха.
Гостиница «Москва» — история русских архитекторов и эмиграции, чьи корни всё ещё видны в фасадах города.
Вы узнаете:
- как из древнего Сингидунума вырос современный Белград
- почему здесь всё немного не так, как должно быть
- как этот город стал перекрёстком культур и характеров
А ещё:
- о кельтах и римлянах, славянах и династиях, масонах и вампирах, поэтах и богеме старого города, русской эмиграции и кафанах, где рождались легенды
- и людях, без которых невозможно представить сербскую культуру: Тесле, Павиче, Абрамович, Андриче, Вуке Караџићу и художниках югославского модернизма
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи, посещение музеев — по желанию за доплату
- На маршруте делаем остановки на кофе-паузы — оплачивается отдельно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В крепости Калемегдан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Белграде
Провела экскурсии для 46 туристов
Я — культуролог и искусствовед с многолетним опытом работы в сфере туризма и просвещения. 10 лет я проводила экскурсии по Санкт-Петербургу на русском и английском языках — от классических городских маршрутов
С
Наталья профессионал своего дела, человек с академическим образованием и доступным, живым, литературным русским языком (какое счастье, какая редкость!) Мы действительно остались под большим впечатлением от экскурсии: продуманный маршрут, целостная картина исторической перспективы, удивительные истории из жизни Сербии! Большое спасибо за такую чудесную и запоминающуюся экскурсию!
прекрасный экскурсовод!
интересная экскурсия!
