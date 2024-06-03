Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Белграда

Найдено 8 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Белграде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Белграде - везде и обо всём
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии
Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством
Начало: У церкви Святого Марка
«Взглянем на роскошную панораму слияния Дуная и Савы, прогуляемся по самой парадной улице города и не забудем о старинных, мощёных булыжником улочках»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
98 за всё до 6 чел.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
«Вы увидите знаковые достопримечательности Старого города: площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
25 за человека
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
«Эта экскурсия — не монотонная лекция, а динамичное путешествие в прошлое по улицам, домам и скверам Белграда, которые помнят важнейшие исторические события»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
103 за всё до 4 чел.
Узнай Белград, брате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
«Улица Князя Михаила — главная пешеходная артерия столицы»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 130 за всё до 3 чел.
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
«Мы пройдём по главным улицам города и заглянем в скрытые уголки»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 90 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по центру Белграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
«Пройдем по пешеходной улице Князя Михаила и увидим древнюю крепость Калемегдан, ставшую символом города»
125 за экскурсию
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками
Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу
«Прибавьте к обзорной экскурсии посещение нетуристических уголков улицы Краля Милана (бывшей улицы маршала Тито) и множество любопытных фактов не из учебников — и вы получите эту программу»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
75 за всё до 6 чел.
Очарование вечернего Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Очарование вечернего Белграда
Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы
«Мы встретим закат на Дунае и пройдём по подсвеченным вечерними огнями улицам Старого города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 70 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тина
    3 июня 2024
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Были на экскурсии в конце мая. Юлия - прекрасный рассказчик, многое изучала по теме, легко отвечала на все наши вопросы,
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    подробно и с примерами. Понравился почти кольцевой маршрут - мне, как туристу было понятно, как добраться до начальной и от конечной точки прогулки. Несмотря на нелегкую тему, 2 с лишним часа пролетели так незаметно, что возникло желание повторить эту же прогулку, но уже самим. С удовольствием посоветую всем выбирать Юлию как гида!

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    О Белграде - везде и обо всём
    Не могу не поделиться тем, как здорово всё прошло. Экскурсия была легкая и непринужденная, мы как будто гуляли со старым
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    другом, который знает о городе всё и даже больше. Дмитрий показал нам не только основные достопримечательности, но и те места, которые обычно не видят туристы. Он рассказывал так увлекательно, что время пролетело незаметно, а мы искренне влюбились в город и в жителей. Большое спасибо за такое погружение в атмосферу Белграда! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать город по-настоящему!

  • A
    Alina
    29 мая 2024
    О Белграде - везде и обо всём
    Классная экскурсия, 4 с лишним часа как один миг. Очень понравилась подача материала - и про историю, и про религию,
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    и про архитектуру, и просто про жизнь, при этом все в увлекательной форме, даже исторические факты были ни разу не нудными, а многие даже хорошо запомнились) ещё больше заинтересовались Белградом, а может уже даже чуточку влюбились, посмотрев на него через призму рассказа Дмитрия. Спасибо большое, надеемся встретиться снова на каком-нибудь ещё маршруте по этому многогранному городу!

  • P
    Paul
    28 мая 2024
    О Белграде - везде и обо всём
    Дмитрий - великолепный рассказчик, увлек нашу группу с первой минуты встречи. Ходили как зачарованные. Влюбил нас в Белград. Замечательная экскурсия.
  • К
    Ксения
    26 мая 2024
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Добрый день! Прекрасная экскурсия. Жизнь белоэмигрантов вне России полностью сложился в голове, материал и прогулка на 5+. Огромное спасибо Юлии!
  • В
    Виктор
    26 мая 2024
    О чём рассказывает городская скульптура Белграда
    Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях и просто тихих и необычных местах Белграда. Спасибо большое! Рекомендую
    Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооруженияхЛюбовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях
  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
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    знающим, грамотным экскурсоводом. Хочу посоветовать будущим путешественникам взять экскурсию "Две тысячи лет Белграда" в самом начале поездки. Потому что исчерпывающая информация, которую можно получить от Егора, его советы и ответы на вопросы - все это сделает дальнейшее пребывание гораздо удобнее.

    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работуДанную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу
  • М
    Мила
    24 мая 2024
    Узнай Белград, брате
    Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили:
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    на чем ставить акцент. В итоге Гид Егор провел экскурсию не только по Белграде, а по истории всего народа, его культуре, и это было превосходное путешествие! Мы двигались в комфортно темпе, Егор заботился о нашем комфорте (было жарко, берите литры воды!), вёл экскурсию как захватывающий сериал, а не просто скучные факты о домах. После этой экскурсии Белград нам стал понятнее и ближе, в чем заслуга всей команды ребят! Лучшая экскурсия за наше путешествие, которую рекомендую всем!!!

    Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, экскурсовод Егор очень интересно и последовательно рассказывает материал, хочется слушать и слушать:) Маршрут экскурсии составлен отлично, мы прошли по всем основным местам, узнали много интересного не только об истории, но также и о повседневной жизни города. Огромное спасибо!:)
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но и уместно вставлял исторические
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    факты об истории Сербии, не грузя кучей второстепенных дат и имён. Сам маршрут составлен грамотно, так как захватывает основные памятники и здания города. При этом на пути не встречаются продолжительные восхождения по лестнице и крутые подъемы, поэтому экскурсия точно подойдёт для родителей с маленькими детьми и пожилых людей. Я однозначно рекомендую к ознакомлению с городом данную экскурсию, которую так профессионально проводит Егор.

    Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Улицы и переулки»

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  1. О Белграде - везде и обо всём
  2. Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
  3. Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
  4. Узнай Белград, брате
  5. О чём рассказывает городская скульптура Белграда
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  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 25 до 130. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Белграда. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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