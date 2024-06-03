1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии
Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством
Начало: У церкви Святого Марка
«Взглянем на роскошную панораму слияния Дуная и Савы, прогуляемся по самой парадной улице города и не забудем о старинных, мощёных булыжником улочках»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€98 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
«Вы увидите знаковые достопримечательности Старого города: площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
«Эта экскурсия — не монотонная лекция, а динамичное путешествие в прошлое по улицам, домам и скверам Белграда, которые помнят важнейшие исторические события»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
«Улица Князя Михаила — главная пешеходная артерия столицы»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
«Мы пройдём по главным улицам города и заглянем в скрытые уголки»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €90 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
«Пройдем по пешеходной улице Князя Михаила и увидим древнюю крепость Калемегдан, ставшую символом города»
€125 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками
Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу
«Прибавьте к обзорной экскурсии посещение нетуристических уголков улицы Краля Милана (бывшей улицы маршала Тито) и множество любопытных фактов не из учебников — и вы получите эту программу»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Очарование вечернего Белграда
Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы
«Мы встретим закат на Дунае и пройдём по подсвеченным вечерними огнями улицам Старого города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €70 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТина3 июня 2024Были на экскурсии в конце мая. Юлия - прекрасный рассказчик, многое изучала по теме, легко отвечала на все наши вопросы,
- ААндрей29 мая 2024Не могу не поделиться тем, как здорово всё прошло. Экскурсия была легкая и непринужденная, мы как будто гуляли со старым
- AAlina29 мая 2024Классная экскурсия, 4 с лишним часа как один миг. Очень понравилась подача материала - и про историю, и про религию,
- PPaul28 мая 2024Дмитрий - великолепный рассказчик, увлек нашу группу с первой минуты встречи. Ходили как зачарованные. Влюбил нас в Белград. Замечательная экскурсия.
- ККсения26 мая 2024Добрый день! Прекрасная экскурсия. Жизнь белоэмигрантов вне России полностью сложился в голове, материал и прогулка на 5+. Огромное спасибо Юлии!
- ВВиктор26 мая 2024Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях и просто тихих и необычных местах Белграда. Спасибо большое! Рекомендую
- ННаталия25 мая 2024Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
- ММила24 мая 2024Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили:
- ЮЮлия24 мая 2024Прекрасная экскурсия, экскурсовод Егор очень интересно и последовательно рассказывает материал, хочется слушать и слушать:) Маршрут экскурсии составлен отлично, мы прошли по всем основным местам, узнали много интересного не только об истории, но также и о повседневной жизни города. Огромное спасибо!:)
- ААнастасия23 мая 2024Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но и уместно вставлял исторические
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Белграде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 25 до 130. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Белграда. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод