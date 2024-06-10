Наслаждайтесь атмосферным круизом для отличного начала вечера в Белграде. Увидите город с другого ракурса и насладитесь видом на Белград на закате.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Что вас ожидает:
- Cruising Belgrade
- Велико-Ратно
- Jugoslavija
- Парк Калемегдан
- Белград
- Branko’s Bridge
- Old Sava Bridge
- Gazela bridge
- Ada Bridge
Описание круиза
Атмосферный круиз станет отличным началом вашего вечера в Белграде. Позвольте себе увлечься волшебством и красотой города. Круиз «Волшебный час» — самый романтичный способ познакомиться с ночным районом Белграда. Поднимитесь на борт своей лодки, откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь видом. Пройдите под мостами Белграда и окунитесь в волшебную атмосферу этого тура. Откройте для себя красивые достопримечательности, плавучие дома, мосты, очаровательные огни и историческую архитектуру под городским небом. Круиз «Волшебный час» также предлагает вино, пиво, воду или безалкогольные напитки. На обратном пути солнце садится и зажигаются огни города. Важная информация: Возьмите с собой:
- солнцезащитные очки;
- летняя шляпа;
• солнцезащитный крем. Запрещено:
- крупногабаритный багаж;
- курение;
- Чемоданы и большие сумки.
Ежедневно
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (Возраст 6-99)
|€79
|Малыши (Возраст 5 и младше)
|€0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Cruising Belgrade
- Велико-Ратно
- Jugoslavija
- Парк Калемегдан
- Белград
- Branko’s Bridge
- Old Sava Bridge
- Gazela bridge
- Ada Bridge
Что включено
- Профессиональный лицензированный шкипер
- Неограниченное количество напитков (белое вино, ракия, вода, безалкогольные напитки и пиво)
- Гид
- Wi-Fi на борту
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и в отель
- Чаевые
Место начала и завершения?
Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой:
- Солнцезащитные очки
- Летняя шляпа
- Солнцезащитный крем
- Запрещено:
- Крупногабаритный багаж
- Курение
- Чемоданы и большие сумки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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