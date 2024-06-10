солнцезащитные очки;

летняя шляпа;

• солнцезащитный крем. Запрещено:

крупногабаритный багаж;

курение;

Чемоданы и большие сумки.

Атмосферный круиз станет отличным началом вашего вечера в Белграде. Позвольте себе увлечься волшебством и красотой города. Круиз «Волшебный час» — самый романтичный способ познакомиться с ночным районом Белграда. Поднимитесь на борт своей лодки, откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь видом. Пройдите под мостами Белграда и окунитесь в волшебную атмосферу этого тура. Откройте для себя красивые достопримечательности, плавучие дома, мосты, очаровательные огни и историческую архитектуру под городским небом. Круиз «Волшебный час» также предлагает вино, пиво, воду или безалкогольные напитки. На обратном пути солнце садится и зажигаются огни города. Важная информация: Возьмите с собой: