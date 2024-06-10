Белград: обзорный круиз на закате с напитками

Наслаждайтесь атмосферным круизом для отличного начала вечера в Белграде. Увидите город с другого ракурса и насладитесь видом на Белград на закате.
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Что вас ожидает:

  • Cruising Belgrade
  • Велико-Ратно
  • Jugoslavija
  • Парк Калемегдан
  • Белград
  • Branko’s Bridge
  • Old Sava Bridge
  • Gazela bridge
  • Ada Bridge

Описание круиза

Атмосферный круиз станет отличным началом вашего вечера в Белграде. Позвольте себе увлечься волшебством и красотой города. Круиз «Волшебный час» — самый романтичный способ познакомиться с ночным районом Белграда. Поднимитесь на борт своей лодки, откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь видом. Пройдите под мостами Белграда и окунитесь в волшебную атмосферу этого тура. Откройте для себя красивые достопримечательности, плавучие дома, мосты, очаровательные огни и историческую архитектуру под городским небом. Круиз «Волшебный час» также предлагает вино, пиво, воду или безалкогольные напитки. На обратном пути солнце садится и зажигаются огни города. Важная информация: Возьмите с собой:
  • солнцезащитные очки;
  • летняя шляпа;

• солнцезащитный крем. Запрещено:

  • крупногабаритный багаж;
  • курение;
  • Чемоданы и большие сумки.

Ежедневно

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Взрослые (Возраст 6-99)€79
Малыши (Возраст 5 и младше)€0

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Cruising Belgrade
  • Велико-Ратно
  • Jugoslavija
  • Парк Калемегдан
  • Белград
  • Branko’s Bridge
  • Old Sava Bridge
  • Gazela bridge
  • Ada Bridge
Что включено
  • Профессиональный лицензированный шкипер
  • Неограниченное количество напитков (белое вино, ракия, вода, безалкогольные напитки и пиво)
  • Гид
  • Wi-Fi на борту
Что не входит в цену
  • Трансфер из отеля и в отель
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
  • Солнцезащитный крем
  • Запрещено:
  • Крупногабаритный багаж
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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