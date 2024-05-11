Экскурсии по воде в Белграде

Найдено 7 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Белграде на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На кораблике по рекам Белграда
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Незабываемый круиз по рекам Белграда на кораблике
Погрузитесь в историю Белграда, наслаждаясь видами с реки. Крепость и башня Тысячелетия предстанут перед вами в новом свете
«По ходу речного круиза можно будет сделать остановку и прогуляться по одному из островов между уютными дачными домиками»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
308 за всё до 4 чел.
Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
🚗 На машине
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«В зависимости от количества человек в группе или на индивидуальной экскурсии подбирается вид водного транспорта (катер, лодка, корабль и т»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
424 за всё до 4 чел.
Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту
Индивидуальная
2 часа
Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту
Отправиться в атмосферное путешествие по рекам Сава и Дунай
Начало: На набережной Дуная
«В круизе на катере вы увидите Белградскую крепость, набережные, район Земун, остров Ада-Циганлия и Большой военный остров, мосты, дискотеки и рестораны на дебаркадерах — «сплавы», а также дачные домики на воде»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
154 за всё до 4 чел.
Круиз по городу на лодке с гидом
Круиз
2 часа
Круиз по городу на лодке с гидом
Начало: Kneza Mihaila 54, Beograd 11000, Serbia
«Оставьте позади городской шум и суету и насладитесь поездкой по рекам Сава и Дунай в городском круизе на лодке с опытным гидом»
Расписание: В субботу и воскресенье
Завтра в 17:30
15 июня в 13:30
35 за человека
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
«Атмосферный круиз станет отличным началом вашего вечера в Белграде»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
79 за человека
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
«Незабываемый круиз на лодке по рекам Белграда Круиз начнется в красивом районе Земун, известном своей величественной архитектурой и уникальным ландшафтом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
79 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    11 мая 2024
    На кораблике по рекам Белграда
    Нам очень повезло, совпало всё: погода, приятная компания гида и прекрасного капитан на фоне красивого города. Это стало самым ярким
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    впечатлением этой поездки. Нам было комфортно, информативно и непринужденно. Благодарим Ольгу за организацию и необыкновенные эмоции. Благодаря Вам уехали с твердым желанием приехать вновь!

  • А
    Алена
    22 апреля 2024
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Мы путешествовали в Национальный парк Тара. Нашим гидом, водителем и прекрасным рассказчиком стала Ольга. Мы заранее согласовали программу и посмотрели
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    все задуманное. От величественных видов захватывало дух. Двенадцатичасовая поездка по извилистым горным дорогам Тары - уже подарок, а обед в ресторане у водопада, где подают запеченую форель - настоящий сюрприз. На обратном пути мы оказались в облаке сплошного тумана. Нам оставалось только наблюдать за филигранной техникой вождении Ольги. От поездки остались только приятные впечатления.

  • Г
    Георгий
    17 апреля 2024
    На кораблике по рекам Белграда
    Реализовал свою давнюю мечту - походил по Саве и Дунаю, начали с известного острова Ады Циганлии и дошли до Большого и Малого Ратного. Круть! Крайне рекомендую! Белград с реки - это отдельный вид Белграда
  • К
    Ксения
    1 апреля 2024
    На кораблике по рекам Белграда
    Сегодня провели отличный день, катаясь по Саве и Дунаю на кораблике в компании нашего капитана Срджяна и прекрасного гида Ольги!
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    Экскурсия была очень интересная и познавательная! Помимо исторических фактов, Ольга очень интересно рассказала о современной истории города, о его районах, о новых застройках, об образе жизни жителей. Мы были с ребенком 9 лет, и Срджян предложил ему вести наш кораблик. Все 2 часа, под чутким руководством капитана, ребенок с восторгом рулил. Теперь мечтает вернуться и снова поплавать с нашим капитаном и Ольгой) Однозначно всем рекомендуем и этот маршрут, и Ольгу! Увидеть Белград с другого ракурса чудесно!

    Сегодня провели отличный день, катаясь по Саве и Дунаю на кораблике в компании нашего капитана СрджянаСегодня провели отличный день, катаясь по Саве и Дунаю на кораблике в компании нашего капитана СрджянаСегодня провели отличный день, катаясь по Саве и Дунаю на кораблике в компании нашего капитана Срджяна
  • А
    Андрей
    29 октября 2023
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Хорошая экскурсия, хороший гид.
  • A
    Alexandra
    23 октября 2023
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Все понравилось, захватывающие виды, чистейший воздух, тишина. Спасибо большое Ольге

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. На кораблике по рекам Белграда
  2. Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
  3. Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
  4. Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту
  5. Круиз по городу на лодке с гидом
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 35 до 449. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Белграде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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