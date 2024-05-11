1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Незабываемый круиз по рекам Белграда на кораблике
Погрузитесь в историю Белграда, наслаждаясь видами с реки. Крепость и башня Тысячелетия предстанут перед вами в новом свете
«По ходу речного круиза можно будет сделать остановку и прогуляться по одному из островов между уютными дачными домиками»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€308 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€449 за всё до 4 чел.
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«В зависимости от количества человек в группе или на индивидуальной экскурсии подбирается вид водного транспорта (катер, лодка, корабль и т»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€424 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту
Отправиться в атмосферное путешествие по рекам Сава и Дунай
Начало: На набережной Дуная
«В круизе на катере вы увидите Белградскую крепость, набережные, район Земун, остров Ада-Циганлия и Большой военный остров, мосты, дискотеки и рестораны на дебаркадерах — «сплавы», а также дачные домики на воде»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€154 за всё до 4 чел.
Круиз
2 часа
Круиз по городу на лодке с гидом
Начало: Kneza Mihaila 54, Beograd 11000, Serbia
«Оставьте позади городской шум и суету и насладитесь поездкой по рекам Сава и Дунай в городском круизе на лодке с опытным гидом»
Расписание: В субботу и воскресенье
Завтра в 17:30
15 июня в 13:30
€35 за человека
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
«Атмосферный круиз станет отличным началом вашего вечера в Белграде»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€79 за человека
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
«Незабываемый круиз на лодке по рекам Белграда Круиз начнется в красивом районе Земун, известном своей величественной архитектурой и уникальным ландшафтом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€79 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария11 мая 2024Нам очень повезло, совпало всё: погода, приятная компания гида и прекрасного капитан на фоне красивого города. Это стало самым ярким
- ААлена22 апреля 2024Мы путешествовали в Национальный парк Тара. Нашим гидом, водителем и прекрасным рассказчиком стала Ольга. Мы заранее согласовали программу и посмотрели
- ГГеоргий17 апреля 2024Реализовал свою давнюю мечту - походил по Саве и Дунаю, начали с известного острова Ады Циганлии и дошли до Большого и Малого Ратного. Круть! Крайне рекомендую! Белград с реки - это отдельный вид Белграда
- ККсения1 апреля 2024Сегодня провели отличный день, катаясь по Саве и Дунаю на кораблике в компании нашего капитана Срджяна и прекрасного гида Ольги!
- ААндрей29 октября 2023Хорошая экскурсия, хороший гид.
- AAlexandra23 октября 2023Все понравилось, захватывающие виды, чистейший воздух, тишина. Спасибо большое Ольге
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 35 до 449. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Белграде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024