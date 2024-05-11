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Экскурсия была очень интересная и познавательная! Помимо исторических фактов, Ольга очень интересно рассказала о современной истории города, о его районах, о новых застройках, об образе жизни жителей. Мы были с ребенком 9 лет, и Срджян предложил ему вести наш кораблик. Все 2 часа, под чутким руководством капитана, ребенок с восторгом рулил. Теперь мечтает вернуться и снова поплавать с нашим капитаном и Ольгой) Однозначно всем рекомендуем и этот маршрут, и Ольгу! Увидеть Белград с другого ракурса чудесно!