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Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€424 за всё до 4 чел.
Круиз
2 часа
Круиз по городу на лодке с гидом
Начало: Kneza Mihaila 54, Beograd 11000, Serbia
«Оставьте позади городской шум и суету и насладитесь поездкой по рекам Сава и Дунай в городском круизе на лодке с опытным гидом»
Расписание: В субботу и воскресенье
Завтра в 17:30
15 июня в 13:30
€35 за человека
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
«Атмосферный круиз станет отличным началом вашего вечера в Белграде»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€79 за человека
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
«Незабываемый круиз на лодке по рекам Белграда Круиз начнется в красивом районе Земун, известном своей величественной архитектурой и уникальным ландшафтом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€79 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Круизы»
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