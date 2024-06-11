Круизы и туры по воде в Белграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Круизы» в Белграде на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
🚗 На машине
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
424 за всё до 4 чел.
Круиз по городу на лодке с гидом
Круиз
2 часа
Круиз по городу на лодке с гидом
Начало: Kneza Mihaila 54, Beograd 11000, Serbia
«Оставьте позади городской шум и суету и насладитесь поездкой по рекам Сава и Дунай в городском круизе на лодке с опытным гидом»
Расписание: В субботу и воскресенье
Завтра в 17:30
15 июня в 13:30
35 за человека
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
«Атмосферный круиз станет отличным началом вашего вечера в Белграде»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
79 за человека
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
«Незабываемый круиз на лодке по рекам Белграда Круиз начнется в красивом районе Земун, известном своей величественной архитектурой и уникальным ландшафтом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
79 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
  2. Круиз по городу на лодке с гидом
  3. Белград: обзорный круиз на закате с напитками
  4. Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Круизы" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 424.
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