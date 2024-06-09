Насладитесь поездкой по рекам Сава и Дунай

Время круиза на теплоходе составляет 1,5 часа, а время всего тура, включая встречу с гидом, посадку и высадку, составляет 2 часа.

Не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения и в инвалидных креслах.

Возьмите с собой комфортную обувь, удобную одежду.

Запрещено брать домашних животных, крупногабаритный багаж, чемоданы и большие сумки.

Время отправления может меняться, и о точном времени отправления вы будете проинформированы не позднее, чем за день до начала тура.

• В случае группового тура минимум 4 человека, а если вы будете единственным участником, вас проинформируют перед поездкой и предложат выбрать между:

присоединение к туру, на который уже набралась небольшая группа;

бронирование 1 дополнительного билета;

отмена тура без взимания платы.

Оставьте позади городской шум и суету и насладитесь поездкой по рекам Сава и Дунай в городском круизе на лодке с опытным гидом. Начиная с места посадки на реке Сава, вы проплывете мимо исторической Белградской крепости и безмятежного острова Великой войны, нетронутой природной жемчужины. Наше путешествие продолжается под знаменитыми мостами Белграда, включая мост Бранко и Газела, откуда открывается потрясающий вид на городской пейзаж. Вы также увидите современные проекты Белграда, такие как Белградская набережная и Белградская ярмарка, где находится Зал 1, один из крупнейших в мире залов согласия. На протяжении всего тура наш англоговорящий гид будет рассказывать вам увлекательные истории, которые обогатят ваши впечатления от Белграда. Важная информация: