Поднимитесь на борт нашей лодки и совершите восхитительный круиз по Белграду по живописной реке Сава! В течение 1,5 часа мы познакомим вас с панорамным видом на самые знаковые достопримечательности Белграда.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 15:30, 17:30, 18:30
Что вас ожидает:
- Белградская крепость
- Branko’s Bridge
- Old Sava Bridge
- Belgrade Waterfront
- Belgrade Tower
- Belgrade Fair Hall 1
- Ada Bridge
Описание круиза
Насладитесь поездкой по рекам Сава и ДунайОставьте позади городской шум и суету и насладитесь поездкой по рекам Сава и Дунай в городском круизе на лодке с опытным гидом. Начиная с места посадки на реке Сава, вы проплывете мимо исторической Белградской крепости и безмятежного острова Великой войны, нетронутой природной жемчужины. Наше путешествие продолжается под знаменитыми мостами Белграда, включая мост Бранко и Газела, откуда открывается потрясающий вид на городской пейзаж. Вы также увидите современные проекты Белграда, такие как Белградская набережная и Белградская ярмарка, где находится Зал 1, один из крупнейших в мире залов согласия. На протяжении всего тура наш англоговорящий гид будет рассказывать вам увлекательные истории, которые обогатят ваши впечатления от Белграда. Важная информация:
- Время круиза на теплоходе составляет 1,5 часа, а время всего тура, включая встречу с гидом, посадку и высадку, составляет 2 часа.
- Не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения и в инвалидных креслах.
- Возьмите с собой комфортную обувь, удобную одежду.
- Запрещено брать домашних животных, крупногабаритный багаж, чемоданы и большие сумки.
- Время отправления может меняться, и о точном времени отправления вы будете проинформированы не позднее, чем за день до начала тура.
• В случае группового тура минимум 4 человека, а если вы будете единственным участником, вас проинформируют перед поездкой и предложат выбрать между:
- присоединение к туру, на который уже набралась небольшая группа;
- бронирование 1 дополнительного билета;
- отмена тура без взимания платы.
В субботу и воскресенье
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Дети (Возраст 5-12)
|€22
|Взрослые (Возраст 13-99)
|€35
|Малыши (Возраст 4 и младше)
|€0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белградская крепость
- Branko’s Bridge
- Old Sava Bridge
- Belgrade Waterfront
- Belgrade Tower
- Belgrade Fair Hall 1
- Ada Bridge
Что включено
- Билет на лодку
- Англоговорящий гид
Что не входит в цену
- Напитки на лодке
Место начала и завершения?
Kneza Mihaila 54, Beograd 11000, Serbia
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу и воскресенье
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Время круиза на теплоходе составляет 1,5 часа, а время всего тура, включая встречу с гидом, посадку и высадку, составляет 2 часа
- Не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения и в инвалидных креслах
- Возьмите с собой комфортную обувь, удобную одежду
- Запрещено брать домашних животных, крупногабаритный багаж, чемоданы и большие сумки
- Время отправления может меняться, и о точном времени отправления вы будете проинформированы не позднее, чем за день до начала тура
- В случае группового тура минимум 4 человека, а если вы будете единственным участником, вас проинформируют перед поездкой и предложат выбрать между:
- Присоединение к туру, на который уже набралась небольшая группа
- Бронирование 1 дополнительного билета
- Отмена тура без взимания платы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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