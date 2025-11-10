Мои заказы

Сербия и Россия в Белграде: 800 лет дружбы

Узнайте, как переплелись судьбы Сербии и России в Белграде. Погрузитесь в историю, культуру и архитектуру столицы Сербии
Экскурсия "Сербия и Россия в Белграде: 800 лет дружбы" предлагает уникальную возможность погрузиться в историю российско-сербских отношений.

Участники смогут увидеть Национальный театр, связанный с русскими артистами, и отель "Москва", отражающий роскошь
начала 20 века. Посещение Церкви Святой Троицы и Русского дома позволит понять важность русской эмиграции. Завершит маршрут Храм Святого Саввы, где трудились русские мастера. Узнайте, как Белград стал пристанищем для русских эмигрантов и почему сербы почитают Николая II

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Узнать о русских артистах в Белграде
  • 🏨 Посетить отель «Москва»
  • ⛪ Увидеть Церковь Святой Троицы
  • 📚 Посетить Русский дом
  • 🏛️ Исследовать Храм Святого Саввы
Сербия и Россия в Белграде: 800 лет дружбы© Анастасия
Что можно увидеть

  • Национальный театр
  • Отель «Москва»
  • Церковь Святой Троицы
  • Русский дом
  • Храм Святого Саввы

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Национальный театр — символ культурной жизни Белграда. Его история связана с русскими артистами, художниками и режиссёрами.
  • Отель «Москва» — знаковое место, отражающее роскошь начала 20 века и русско-сербскую связь.
  • Церковь Святой Троицы — важный символ русской эмиграции.
  • Русский дом — старейший в мире центр русской культуры за пределами России, построенный при поддержке сербской королевской семьи.
  • Храм Святого Саввы. Его строительство продолжалось почти 100 лет, и в нём участвовали русские мастера.

И узнаете:

  • Как Белград стал пристанищем для тысяч русских эмигрантов после революции.
  • Почему сербы глубоко почитают Николая II и как его наследие связано с Белградом.
  • Как Россия помогала восстанавливать столицу Сербии после мировых войн и развивать её архитектуру и культуру.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 30. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 42546 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!

