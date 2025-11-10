Экскурсия "Сербия и Россия в Белграде: 800 лет дружбы" предлагает уникальную возможность погрузиться в историю российско-сербских отношений.
Участники смогут увидеть Национальный театр, связанный с русскими артистами, и отель "Москва", отражающий роскошь
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Узнать о русских артистах в Белграде
- 🏨 Посетить отель «Москва»
- ⛪ Увидеть Церковь Святой Троицы
- 📚 Посетить Русский дом
- 🏛️ Исследовать Храм Святого Саввы
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Национальный театр
- Отель «Москва»
- Церковь Святой Троицы
- Русский дом
- Храм Святого Саввы
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Национальный театр — символ культурной жизни Белграда. Его история связана с русскими артистами, художниками и режиссёрами.
- Отель «Москва» — знаковое место, отражающее роскошь начала 20 века и русско-сербскую связь.
- Церковь Святой Троицы — важный символ русской эмиграции.
- Русский дом — старейший в мире центр русской культуры за пределами России, построенный при поддержке сербской королевской семьи.
- Храм Святого Саввы. Его строительство продолжалось почти 100 лет, и в нём участвовали русские мастера.
И узнаете:
- Как Белград стал пристанищем для тысяч русских эмигрантов после революции.
- Почему сербы глубоко почитают Николая II и как его наследие связано с Белградом.
- Как Россия помогала восстанавливать столицу Сербии после мировых войн и развивать её архитектуру и культуру.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 30. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 42546 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках сЗадать вопрос
