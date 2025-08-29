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Модный Белград

Погрузитесь в атмосферу современного Белграда с экскурсией по лучшим магазинам и кафе. Узнайте о сербской моде и её истории
Сербия - страна контрастов, где на каждом углу встречается история и культурное наследие. В то же время здесь царит дух перемен и развития.

Молодые дизайнеры, креативные марки, оригинальные сувениры и жизнерадостные
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кафе - так выглядит маршрут, который поможет открыть Белград с новой стороны. Прогулка разработана совместно со стилистом и модным обозревателем Яниной Цыбульской.

Лучшие сербские магазины одежды и аксессуаров, заповедные места для шопинга и история сербской моды - всё это ждет вас на экскурсии. Белград - это город, в который возвращаются

5
21 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Лучшие магазины одежды и аксессуаров
  • 🎨 Молодые дизайнеры и креативные марки
  • 🍷 Домашнее вино и крафтовое пиво
  • 🍰 Веганские пирожные и мясо на гриле
  • 📜 История сербской моды
  • ☕ Уютные кафе и бары
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград

Что можно увидеть

  • Лучшие сербские магазины одежды и аксессуаров
  • Уютные бары и рестораны

Описание экскурсии

Приглашаю вас на прогулку, разработанную совместно со стилистом и модным обозревателем Яниной Цыбульской.

Из чего состоит маршрут

Домотканое платье и расшитые жемчугом туфли, винтажные очки и причудливая одежда, домашнее вино и крафтовое пиво, веганские пирожные и мясо на гриле — каждый найдёт что-то для себя. Лучшие сербские магазины одежды и аксессуаров и заповедные места для шопинга, о которых знают только местные. Всё это наш маршрут. Помогу не растеряться, и вопрос «что купить в Белграде?» отпадёт сам собой. Также я познакомлю вас с историей сербской моды. Расскажу, кто, как и почему задавал модные тренды в стране.

А вот охватить бесконечное количество уютных баров и ресторанчиков навряд ли получится — слишком уж их много. Но я обязательно покажу вам, куда можно будет прийти снова. Ведь Белград — это тот город, в который возвращаются.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются расходы в кафе и магазинах
  • Большинство магазинов работают с 12 часов, стартуем после полудня

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1631 туриста
Привет! Я Женя. Профессиональный журналист, выпускница школы гида «Москва глазами инженера» и фанат Белграда. Показываю путешественникам сербскую столицу как город для своих. На Балканах живу с 2015 года. Но именно
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Белград сломал все туристические стереотипы на раз-два. Я влюбилась в него так, что полгода провела в библиотеках, завершила местную винную школу и набрала пару килограммов, пробуя столичную еду. И теперь я не просто делюсь душевными историями о Белграде, а стараюсь быть максимально полезной своим гостям. В моих списках только проверенные лично места. Все мои туры авторские и насыщены информацией о городе, людях и событиях. Я хочу, чтобы и вы открыли для себя «Балканский Берлин». Он прекрасен. Прогуляемся вместе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Д
Привет! Сначала хотим сказать огромное спасибо Евгении за прекрасные 3 часа. Несмотря на жару, они пролетели как один миг. Хотя были и магазины, и примерки, и рассказы о Белграде и
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Сербии, и рассказы о национальных костюмах и эволюции моды. Нам не хотелось расставаться с Евгенией, потому что в ней столько знаний о Белграде и любви к нему, что в этом можно быть бесконечно. А еще - внимание к нам, экскурсантам, нашим желаниям, настроению, возможностям. Чуть устали - остановимся. Что-то заинтересовало - рассмотрим, поторгуемся. И никакого «впаривания», никакого поторапливания. Все очень комфортно, умно и деликатно.
Теперь пару слов вам, читающие: 70 евро за экскурсию с Евгенией - лучшая инвестиция в крутые воспоминания и приобретения, которые можно сделать в Белграде. До встречи с Евгенией мы уже побывали на экскурсиях в Историческом музее с прошаренными гидами - но у Евгении было столько историй, отсылок к кино, музыке, столько тонких наблюдений о сербских людях, что именно ее рассказ наполнил наши знания настоящим духом, душой. В общем, суперкомбо: купили кое-что приятное, узнали о небанальных локациях, получили наводки на хорошие рестораны и кафе, узнали много нового, влюбились в город и страну еще сильнее. Евгения - настоящий профессионал своего дела, интеллигентный человек с офигенным чувством юмора и внимание к людям. Экскурсия Модный Белград - талантливый рассказ о Сербии и Белграде через призму вещей.

Привет! Сначала хотим сказать огромное спасибо Евгении за прекрасные 3 часа. Несмотря на жару, они пролетели
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А
Это не просто прогулка по магазинам, а погружение в атмосферу города, его историю и культуру. Мы выбрали тур в первый день нашего пребывания, и это оказалось отличным решением — сразу
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узнали, куда вернуться за сувенирами, вином или просто за впечатлениями.

Нас никто не подталкивал к покупкам, мы могли просто наслаждаться рассказами гида и атмосферой города. Маршрут включал интересные магазины с сербскими брендами, винтажными вещами и необычными аксессуарами, рекомендациями баров и ресторанов (все, куда мы успели вернуться потом, были действительно стоящими). Даже если вы не собираетесь ничего покупать, сама прогулка доставляет огромное удовольствие.

Отдельное спасибо за исторический контекст — мы узнали о разных периодах сербской моды и её влиянии на современный облик Белграда. Эта экскурсия — отличный вариант как для начала путешествия, чтобы познакомиться с городом, так и для его завершения, если хочется найти что-то особенное на память. Очень рекомендуем!

Это не просто прогулка по магазинам, а погружение в атмосферу города, его историю и культуру. Мы
Это не просто прогулка по магазинам, а погружение в атмосферу города, его историю и культуру. Мы
Это не просто прогулка по магазинам, а погружение в атмосферу города, его историю и культуру. Мы
Это не просто прогулка по магазинам, а погружение в атмосферу города, его историю и культуру. Мы
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Елена
Большое спасибо Елене за необычный и очень интересный маршрут и великолепно организованную экскурсию. Рекомендую!
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L
Спасибо огромное Евгении! Экскурсия была легкой и интересной, посетили магазины местных дизайнеров, был интересный рассказ об истории моды в Сербии. Хороший язык, структурированная подача материала. Евгения ответила на все наши вопросы, дала рекомендации по поводу ресторанов и магазинов. Будем в Белграде, с удовольствием возьмем еще экскурсию с Евгенией. Успехов!
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Макар
Классная экскурсия, рекомендую 👌
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Е
Всячески рекомендую экскурсию «Модный Белград» с Евгенией.
Евгения - великолепный гид! Сразу чувствуется, что человек увлечён своей работой и любит Белград - и эта любовь заразительна. Эта экскурсия - не просто
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поход по магазинам, а непринуждённая прогулка в хорошей компании, погружающая в атмосферу города, его культуру и историю.
Мы узнали очень много интересных фактов и получили массу нетривиальных и полезных рекомендаций по поводу магазинов с товарами местных производителей, кафе/ресторанов и музеев. Многие из этих мест мы бы самостоятельно точно не нашли, несмотря на то, что они в самом центре Белграда.
Мы остались очень довольны.

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