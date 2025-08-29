Молодые дизайнеры, креативные марки, оригинальные сувениры и жизнерадостные
6 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Лучшие магазины одежды и аксессуаров
- 🎨 Молодые дизайнеры и креативные марки
- 🍷 Домашнее вино и крафтовое пиво
- 🍰 Веганские пирожные и мясо на гриле
- 📜 История сербской моды
- ☕ Уютные кафе и бары
Что можно увидеть
- Лучшие сербские магазины одежды и аксессуаров
- Уютные бары и рестораны
Описание экскурсии
Приглашаю вас на прогулку, разработанную совместно со стилистом и модным обозревателем Яниной Цыбульской.
Из чего состоит маршрут
Домотканое платье и расшитые жемчугом туфли, винтажные очки и причудливая одежда, домашнее вино и крафтовое пиво, веганские пирожные и мясо на гриле — каждый найдёт что-то для себя. Лучшие сербские магазины одежды и аксессуаров и заповедные места для шопинга, о которых знают только местные. Всё это наш маршрут. Помогу не растеряться, и вопрос «что купить в Белграде?» отпадёт сам собой. Также я познакомлю вас с историей сербской моды. Расскажу, кто, как и почему задавал модные тренды в стране.
А вот охватить бесконечное количество уютных баров и ресторанчиков навряд ли получится — слишком уж их много. Но я обязательно покажу вам, куда можно будет прийти снова. Ведь Белград — это тот город, в который возвращаются.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются расходы в кафе и магазинах
- Большинство магазинов работают с 12 часов, стартуем после полудня
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Евгения - великолепный гид! Сразу чувствуется, что человек увлечён своей работой и любит Белград - и эта любовь заразительна. Эта экскурсия - не просто