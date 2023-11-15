Шопинг там, где его не ждут
Молодые дизайнеры, креативные марки, оригинальные сувениры и жизнерадостные кафе — так выглядит наш маршрут, который поможет открыть Белград с новой стороны.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Приглашаю вас на прогулку, разработанную совместно со стилистом и модным обозревателем Яниной Цыбульской.
Из чего состоит маршрут
Домотканое платье и расшитые жемчугом туфли, винтажные очки и причудливая одежда, домашнее вино и крафтовое пиво, веганские пирожные и мясо на гриле — каждый найдёт что-то для себя. Лучшие сербские магазины одежды и аксессуаров и заповедные места для шопинга, о которых знают только местные. Всё это наш маршрут. Помогу не растеряться, и вопрос «что купить в Белграде?» отпадёт сам собой. Также я познакомлю вас с историей сербской моды. Расскажу, кто, как и почему задавал модные тренды в стране.
А вот охватить бесконечное количество уютных баров и ресторанчиков навряд ли получится — слишком уж их много. Но я обязательно покажу вам, куда можно будет прийти снова. Ведь Белград — это тот город, в который возвращаются.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются расходы в кафе и магазинах
- Большинство магазинов работают с 12 часов, стартуем после бранча
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.