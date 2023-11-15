Модный Белград

Шопинг там, где его не ждут

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Ответы на вопросы
Сербия — страна контрастов. На каждом углу — история и культурное наследие. В то же время Сербия развивается и показывает свой потенциал. Здесь царит искренний дух перемен, не свойственный странам «старой Европы».

Молодые дизайнеры, креативные марки, оригинальные сувениры и жизнерадостные кафе — так выглядит наш маршрут, который поможет открыть Белград с новой стороны.
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Модный Белград
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приглашаю вас на прогулку, разработанную совместно со стилистом и модным обозревателем Яниной Цыбульской.

Из чего состоит маршрут

Домотканое платье и расшитые жемчугом туфли, винтажные очки и причудливая одежда, домашнее вино и крафтовое пиво, веганские пирожные и мясо на гриле — каждый найдёт что-то для себя. Лучшие сербские магазины одежды и аксессуаров и заповедные места для шопинга, о которых знают только местные. Всё это наш маршрут. Помогу не растеряться, и вопрос «что купить в Белграде?» отпадёт сам собой. Также я познакомлю вас с историей сербской моды. Расскажу, кто, как и почему задавал модные тренды в стране.

А вот охватить бесконечное количество уютных баров и ресторанчиков навряд ли получится — слишком уж их много. Но я обязательно покажу вам, куда можно будет прийти снова. Ведь Белград — это тот город, в который возвращаются.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются расходы в кафе и магазинах
  • Большинство магазинов работают с 12 часов, стартуем после бранча

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Почувствовать себя местным
Шопинг

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