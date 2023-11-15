Сербия — страна контрастов. На каждом углу — история и культурное наследие. В то же время Сербия развивается и показывает свой потенциал. Здесь царит искренний дух перемен, не свойственный странам «старой Европы». Молодые дизайнеры, креативные марки, оригинальные сувениры и жизнерадостные кафе — так выглядит наш маршрут, который поможет открыть Белград с новой стороны.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приглашаю вас на прогулку, разработанную совместно со стилистом и модным обозревателем Яниной Цыбульской.

Из чего состоит маршрут

Домотканое платье и расшитые жемчугом туфли, винтажные очки и причудливая одежда, домашнее вино и крафтовое пиво, веганские пирожные и мясо на гриле — каждый найдёт что-то для себя. Лучшие сербские магазины одежды и аксессуаров и заповедные места для шопинга, о которых знают только местные. Всё это наш маршрут. Помогу не растеряться, и вопрос «что купить в Белграде?» отпадёт сам собой. Также я познакомлю вас с историей сербской моды. Расскажу, кто, как и почему задавал модные тренды в стране.

А вот охватить бесконечное количество уютных баров и ресторанчиков навряд ли получится — слишком уж их много. Но я обязательно покажу вам, куда можно будет прийти снова. Ведь Белград — это тот город, в который возвращаются.

Организационные детали