Сербия - страна контрастов, где на каждом углу встречается история и культурное наследие. В то же время здесь царит дух перемен и развития.Молодые дизайнеры, креативные марки, оригинальные сувениры и жизнерадостные

кафе - так выглядит маршрут, который поможет открыть Белград с новой стороны. Прогулка разработана совместно со стилистом и модным обозревателем Яниной Цыбульской. Лучшие сербские магазины одежды и аксессуаров, заповедные места для шопинга и история сербской моды - всё это ждет вас на экскурсии. Белград - это город, в который возвращаются

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приглашаю вас на прогулку, разработанную совместно со стилистом и модным обозревателем Яниной Цыбульской.

Из чего состоит маршрут

Домотканое платье и расшитые жемчугом туфли, винтажные очки и причудливая одежда, домашнее вино и крафтовое пиво, веганские пирожные и мясо на гриле — каждый найдёт что-то для себя. Лучшие сербские магазины одежды и аксессуаров и заповедные места для шопинга, о которых знают только местные. Всё это наш маршрут. Помогу не растеряться, и вопрос «что купить в Белграде?» отпадёт сам собой. Также я познакомлю вас с историей сербской моды. Расскажу, кто, как и почему задавал модные тренды в стране.

А вот охватить бесконечное количество уютных баров и ресторанчиков навряд ли получится — слишком уж их много. Но я обязательно покажу вам, куда можно будет прийти снова. Ведь Белград — это тот город, в который возвращаются.

Организационные детали