Мы поедем из Белграда на восток к одному из самых красивых уголков Сербии — национальному парку Джердап вдоль Дуная. Здесь река становится особенно узкой и глубокой, а пейзажи — просто захватывающими. Вы прикоснётесь к глубокой истории человечества и увидите следы древнейших цивилизаций прямо в скалах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Голубацкая крепость

Настоящая средневековая сказка на берегу Дуная. Построенная в XIV веке, крепость охраняла вход в Джердапское ущелье. Мы выберем самый удобный туристический маршрут — «зелёную трассу», которая подходит путешественникам любого возраста.

Джердапское ущелье

Одно из самых впечатляющих природных мест Сербии. Ущелье расположено на Дунае, на границе Сербии и Румынии, и является частью национального парка «Джердап». Оно славится живописными ландшафтами, богатой флорой и фауной, а также многочисленными историческими памятниками.

Доньи-Милановац

Уютный город на берегу Дуная с необычной историей. За время своего существования он несколько раз менял местоположение и название.

Прогулка на кораблике по Дунаю

Во время прогулки продолжительностью 1,5–2 часа вы увидите самые узкие и глубокие участки реки — Великий и Малый Казан. Вас ждут впечатляющие виды на скалы, воду и природу Джердапского ущелья.

Лепенски-Вир (по желанию)

По дороге обратно можно посетить археологический комплекс Лепенски-Вир — одно из древнейших поселений Европы и уникальный памятник эпохи неолита.

Темы

История региона — от первых неолитических поселений до средневековых крепостей.

Природа Джердапа — уникальные ландшафты, флора и фауна национального парка.

География Дуная — Великий и Малый Казан, самые узкие и глубокие участки реки.

Археология Лепенски-Вира и загадки древнейших жителей Европы.

Культура и традиции региона, сформировавшиеся под влиянием разных народов и эпох.

Организационные детали