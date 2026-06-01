Отправиться из Белграда к одному из самых загадочных и красивых ущелий Европы
Мы поедем из Белграда на восток к одному из самых красивых уголков Сербии — национальному парку Джердап вдоль Дуная. Здесь река становится особенно узкой и глубокой, а пейзажи — просто захватывающими.
Вы прикоснётесь к глубокой истории человечества и увидите следы древнейших цивилизаций прямо в скалах.
Описание экскурсии
Голубацкая крепость
Настоящая средневековая сказка на берегу Дуная. Построенная в XIV веке, крепость охраняла вход в Джердапское ущелье. Мы выберем самый удобный туристический маршрут — «зелёную трассу», которая подходит путешественникам любого возраста.
Джердапское ущелье
Одно из самых впечатляющих природных мест Сербии. Ущелье расположено на Дунае, на границе Сербии и Румынии, и является частью национального парка «Джердап». Оно славится живописными ландшафтами, богатой флорой и фауной, а также многочисленными историческими памятниками.
Доньи-Милановац
Уютный город на берегу Дуная с необычной историей. За время своего существования он несколько раз менял местоположение и название.
Прогулка на кораблике по Дунаю
Во время прогулки продолжительностью 1,5–2 часа вы увидите самые узкие и глубокие участки реки — Великий и Малый Казан. Вас ждут впечатляющие виды на скалы, воду и природу Джердапского ущелья.
Лепенски-Вир (по желанию) По дороге обратно можно посетить археологический комплекс Лепенски-Вир — одно из древнейших поселений Европы и уникальный памятник эпохи неолита.
Темы
История региона — от первых неолитических поселений до средневековых крепостей.
Природа Джердапа — уникальные ландшафты, флора и фауна национального парка.
География Дуная — Великий и Малый Казан, самые узкие и глубокие участки реки.
Археология Лепенски-Вира и загадки древнейших жителей Европы.
Культура и традиции региона, сформировавшиеся под влиянием разных народов и эпох.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Citroën C3
Расстояние в обе стороны составит около 500 км
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 84 туристов
Я лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском и русском языках.
Много лет с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии. Каждую экскурсия провожу с любовью, читать дальшеуменьшить
ведь когда человек действительно любит своё дело, это сразу чувствуется.
Будь то ваше первое знакомство с Сербией, или вы желаете увидеть её с новой стороны — я здесь, чтобы подарить вам незабываемое путешествие, полное интересных историй, фактов и хорошего настроения!
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