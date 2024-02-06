Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию в Джердапское ущелье, одно из самых впечатляющих природных творений на Дунае. Ваше путешествие начнется в Белграде, откуда вы отправитесь в комфортабельном автомобиле к живописным берегам реки. По дороге вы увидите, как могучий Дунай прорезает скалы, создавая величественные пейзажи. Вас ждет посещение Голубацкой крепости, где каждая башня расскажет свою уникальную историю. В археологическом музее Лепенский Вир вы погрузитесь в мир древних цивилизаций и узнаете о жизни людей, населявших эти места тысячи лет назад. В теплый сезон предусмотрена возможность прогулки на лодке по водам Дуная, что позволит вам в полной мере ощутить масштабы и красоту ущелья. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с природными и историческими достопримечательностями Сербии, получить незабываемые впечатления и фотографии, которыми вы сможете поделиться с друзьями и близкими

Описание

Что вас ожидает

Великолепие природы

Вы отправитесь в путешествие из Белграда: часть пути проходит по автобану, а часть — по дороге с красивыми пейзажами. Полюбуетесь красотами природы — мощным Дунаем и обрамляющими реку отвесными скалами. А мы расскажем, какие страны разделяет Джердапское ущелье и в каком месте ширина Дуная достигает 7 км.

Крепость и музей

По пути будут остановки для прогулок и осмотра достопримечательностей. Вы побываете в Голубацкой крепости, белокаменные башни которой похожи на стаю голубей, притаившихся на прибрежных скалах. И в археологическом музее Лепенский Вир, где услышите легенды о древних аргонавтах, искавших золотое руно.

Видовые площадки и прогулка на лодке (в тёплый сезон)

Мы поднимемся на несколько смотровых площадок ущелья, чтобы насладиться видами сербской природы с высоты. А с мая по октябрь по ущелью курсирует лодка — в подходящий сезон можно прокатиться.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Opel Insignia, Saab 93, Škoda Rapid или Golf VII

Дорога в обе стороны — 500 км

Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы