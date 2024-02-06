Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Дунаю, где вас ждут величественные пейзажи и исторические сокровища
Ваше путешествие начнется в Белграде, откуда вы отправитесь в комфортабельном автомобиле к живописным берегам реки. По дороге вы увидите, как могучий Дунай прорезает скалы, создавая величественные пейзажи. Вас ждет посещение Голубацкой крепости, где каждая башня расскажет свою уникальную историю.
В археологическом музее Лепенский Вир вы погрузитесь в мир древних цивилизаций и узнаете о жизни людей, населявших эти места тысячи лет назад.
В теплый сезон предусмотрена возможность прогулки на лодке по водам Дуная, что позволит вам в полной мере ощутить масштабы и красоту ущелья.
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с природными и историческими достопримечательностями Сербии, получить незабываемые впечатления и фотографии, которыми вы сможете поделиться с друзьями и близкими
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Описание
Что вас ожидает
Великолепие природы
Вы отправитесь в путешествие из Белграда: часть пути проходит по автобану, а часть — по дороге с красивыми пейзажами. Полюбуетесь красотами природы — мощным Дунаем и обрамляющими реку отвесными скалами. А мы расскажем, какие страны разделяет Джердапское ущелье и в каком месте ширина Дуная достигает 7 км.
Крепость и музей
По пути будут остановки для прогулок и осмотра достопримечательностей. Вы побываете в Голубацкой крепости, белокаменные башни которой похожи на стаю голубей, притаившихся на прибрежных скалах. И в археологическом музее Лепенский Вир, где услышите легенды о древних аргонавтах, искавших золотое руно.
Видовые площадки и прогулка на лодке (в тёплый сезон)
Мы поднимемся на несколько смотровых площадок ущелья, чтобы насладиться видами сербской природы с высоты. А с мая по октябрь по ущелью курсирует лодка — в подходящий сезон можно прокатиться.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Opel Insignia, Saab 93, Škoda Rapid или Golf VII
- Дорога в обе стороны — 500 км
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в Голубацкую крепость — 5 евро/чел. (по понедельникам крепость закрыта)
- Билет в археологический музей — 5 евро/чел. (рабочее время зимой может меняться — детали уточняйте в переписке)
- Катание на лодке — 20 евро/чел.
- Обед — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.