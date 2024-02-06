Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Индивидуальная экскурсия в Белграде

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Дунаю, где вас ждут величественные пейзажи и исторические сокровища

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию в Джердапское ущелье, одно из самых впечатляющих природных творений на Дунае.

Ваше путешествие начнется в Белграде, откуда вы отправитесь в комфортабельном автомобиле к живописным берегам реки. По дороге вы увидите, как могучий Дунай прорезает скалы, создавая величественные пейзажи. Вас ждет посещение Голубацкой крепости, где каждая башня расскажет свою уникальную историю.

В археологическом музее Лепенский Вир вы погрузитесь в мир древних цивилизаций и узнаете о жизни людей, населявших эти места тысячи лет назад.

В теплый сезон предусмотрена возможность прогулки на лодке по водам Дуная, что позволит вам в полной мере ощутить масштабы и красоту ущелья.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с природными и историческими достопримечательностями Сербии, получить незабываемые впечатления и фотографии, которыми вы сможете поделиться с друзьями и близкими
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Великолепие природы

Вы отправитесь в путешествие из Белграда: часть пути проходит по автобану, а часть — по дороге с красивыми пейзажами. Полюбуетесь красотами природы — мощным Дунаем и обрамляющими реку отвесными скалами. А мы расскажем, какие страны разделяет Джердапское ущелье и в каком месте ширина Дуная достигает 7 км.

Крепость и музей

По пути будут остановки для прогулок и осмотра достопримечательностей. Вы побываете в Голубацкой крепости, белокаменные башни которой похожи на стаю голубей, притаившихся на прибрежных скалах. И в археологическом музее Лепенский Вир, где услышите легенды о древних аргонавтах, искавших золотое руно.

Видовые площадки и прогулка на лодке (в тёплый сезон)

Мы поднимемся на несколько смотровых площадок ущелья, чтобы насладиться видами сербской природы с высоты. А с мая по октябрь по ущелью курсирует лодка — в подходящий сезон можно прокатиться.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Opel Insignia, Saab 93, Škoda Rapid или Golf VII
  • Дорога в обе стороны — 500 км
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в Голубацкую крепость — 5 евро/чел. (по понедельникам крепость закрыта)
  • Билет в археологический музей — 5 евро/чел. (рабочее время зимой может меняться — детали уточняйте в переписке)
  • Катание на лодке — 20 евро/чел.
  • Обед — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЗимниеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньМузеиАрхитектура и археология

Похожие туры из Белграда

О Белграде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия «О Белграде с любовью»: история, культура и красоты города
Откройте сердце Белграда в индивидуальной экскурсии, где история оживает в рассказах нашего гида
в вашем отеле
Завтра
8 фев
9 фев
10 фев
125 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Белграду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная фотосессия в живописном Белграде с личным гидом
Встречайте Белград не как турист, а как герой уникальной фотоистории. Ваше путешествие и эмоции - в профессиональных кадрах
Сегодня
Завтра
8 фев
9 фев
75 за всё до 3 чел.
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Посетить главную сербскую твердыню и по кирпичикам разобрать её историю
возле Белградского зоопарка
Сегодня
Завтра
8 фев
9 фев
70 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ