Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк Фрушка гора
  • Город Сремские Карловцы
  • Город Нови сад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании. Вы узнаете много интересного об этом непростом периоде в истории Сербии, посетив монастыри Хопово и Крушедол 15-16 веков.

Еще один известный сербский духовный центр в Австро-Венгерской империи 19 века - Сремские Карловцы. Вы прогуляетесь по центральной площади, увидите фонтан “Четыре льва”, здание городской ратуши, Дворец Патриарха, кафедральный собор Святого Николая 18 века, старая аптека, памятник генералу П. Н. Врангелю, Часовня Мира и Карловацкая гимназия 19 века. Далее вас ждет посещение музея виноградарства и пчеловодства, а также винного погреба с закуской и дегустацией вина местных сортов.

Маршрут продолжится в городе Нови Сад, где вы посетите Петроварадинскую крепость 17 века, со стен которой открывается прекрасный вид на реку Дунай. Именно здесь туркам когда-то пришлось остановиться в своем стремлении завоевать Европу. После осмотра крепости можно будет прогуляться по центральной части Нови Сада – самого красивого города Сербии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед. Дегустация вин (10 евро с чел.)
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 09:30

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