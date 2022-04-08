Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании. Вы узнаете много интересного об этом непростом периоде в истории Сербии, посетив монастыри Хопово и Крушедол 15-16 веков.

Еще один известный сербский духовный центр в Австро-Венгерской империи 19 века - Сремские Карловцы. Вы прогуляетесь по центральной площади, увидите фонтан “Четыре льва”, здание городской ратуши, Дворец Патриарха, кафедральный собор Святого Николая 18 века, старая аптека, памятник генералу П. Н. Врангелю, Часовня Мира и Карловацкая гимназия 19 века. Далее вас ждет посещение музея виноградарства и пчеловодства, а также винного погреба с закуской и дегустацией вина местных сортов.

Маршрут продолжится в городе Нови Сад, где вы посетите Петроварадинскую крепость 17 века, со стен которой открывается прекрасный вид на реку Дунай. Именно здесь туркам когда-то пришлось остановиться в своем стремлении завоевать Европу. После осмотра крепости можно будет прогуляться по центральной части Нови Сада – самого красивого города Сербии.