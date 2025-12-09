Что вы можете увидеть 🤩

Наш путь следует через обширную равнину Паннонию, что расположена в Воеводине, и уже за 2 часа мы прибудем в нашу первую точку посещения — винный погреб с винами из местных
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Крепость Петроварадин Пешеходная экскурсия по величественной крепости в сопровождении гида и наслаждение прекрасным панорамным видом на Национальный парк Фрушка Гора, Дунай и город Нови-Сад. А затем посетим и центр Нови-сада. Город с более чем 300-летней историей несет в себе очарование прошлого и представляет разнообразные архитектурные стили. Каждое здание в старой части города является настоящим сокровищем, олицетворяющим свою собственную историю, которая с легкостью переносит нас в прошлое. «Вина с белого песка» Весь данный регион расположен на песках, образовавшихся в результате исчезновения доисторического Паннонского моря. Поэтому вина данного региона популярно называют «винами с песков». У вас будет возможность посетить виноградники и продегустировать 9 сортов вина. Уверены, что вкус этого вина никого не оставит равнодушным! Салаш - душа Севера Сербии Поскольку наша экскурсия винно-гастрономическая, посетить Север Сербии, и не побывать в салашах будет непозволительно и непростительно! Салаш — древние традиционные рестораны с уникальной атмосферой и кухней. Что интересно, звание Салаш присваивается только тем заведениям, которые используют в приготовлении натуральные сельские продукты и это обязательное условие, в противном случае звание Салаш отбирается и заведение становится просто рестораном. Здесь вы можете попробовать настоящую домашнюю еду, уникальные блюда сербской кухни, которые готовили из покон веков. Насладиться рюмочкой домашней ракии. Любой гурман найдет здесь что-то для себя незабываемое и влюбится в эти колоритные заведения раз и навсегда. Если вы хотите не только увидеть Сербию, но и узнать ее вкус, то вам непременно стоит посетить Салаш! город Суботица Город ярких красок, европейской атмосферы и удивительных орнаментов. Сербский уголок Австро-Венгрии, поскольку до Первой мировой войны Суботица входила в ее состав и эта часть истории красноречиво отразилась в облике города. Мы полюбуемся постройками рубежа 19-20 веков — периода, когда Европа переживала небывалый расцвет архитектуры. Пройдемся по красивейшим улочкам, которые заставят вас влюбиться раз и навсегда в этом город.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Петроварадин
- Город Нови сад (главные достопримечательности)
- Город Суботица (главные достопримечательности)
- Салаш
- Винария
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Дегустация
- Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ездили на экскурсию индивидуальную с Зораном. Все очень понравилось. Спасибо гиду за подробное погружение в историю. Было очень интересно.
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О
Нагим гидом был Петер, немножко сменили маршрут, сначало в Субботицу на дегустацию, потом в Нови сад и денек повеселей). Вечером крепость очень красивая с подсветкой, экскурсия очень понравилась, Петер интересный, много знающий гид
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П
Мы были на экскурсии по Воеводине! Посетили множество монастырей, красоты нереальные, пейзажи, которые захватывают дух… Сербия, по истине, прекрасная страна. Особенно, если вас сопровождает эрудированный гид. Нам повезло! Мирко действительно человек, знающий свое дело! Всем рекомендую этого гида. Полина Грановская, Санкт Питербург
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П
Мы были на экскурсии по Воеводине! Посетили множество монастырей, красоты нереальные, пейзажи, которые захватывают дух… Сербия, по истине, прекрасная страна. Особенно, если вас сопровождает эрудированный гид. Нам повезло! Мирко действительно человек, знающий свое дело! Всем рекомендую этого гида. Полина Грановская, Санкт Питербург
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П
Мы были на экскурсии по Воеводине! Посетили множество монастырей, красоты нереальные, пейзажи, которые захватывают дух… Сербия, по истине, прекрасная страна. Особенно, если вас сопровождает эрудированный гид. Нам повезло! Мирко действительно человек, знающий свое дело! Всем рекомендую этого гида. Полина Грановская, Санкт Питербург
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A
Все понравилось, гид много рассказывал об истории мест где мы были.
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