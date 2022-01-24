Гастро-винный тур по северной части Сербии - Воеводине (Суботица, Палич)

Наш путь следует через обширную равнину Паннонию, что расположена

Индивидуально
для 4 чел.
Наш путь следует через обширную равнину Паннонию, что расположена в Воеводине, и уже за 2 часа мы прибудем в нашу первую точку посещения — винный погреб с винами из местных виноградников.

Песчаная местность, умеренно-континентальный климат и высококачественные виноградники — вот в чем секрет вина с богатым вкусовым букетом.

Во время поездки у вас будет возможность прослушать интересный рассказ нашего русскоговорящего гида о природе, культуре, обычаях и людях этой прекрасной части Сербии — Воеводины.
Гастро-винный тур по северной части Сербии - Воеводине (Суботица, Палич)
Гастро-винный тур по северной части Сербии - Воеводине (Суботица, Палич)
Гастро-винный тур по северной части Сербии - Воеводине (Суботица, Палич)
Гастро-винный тур по северной части Сербии - Воеводине (Суботица, Палич)
Гастро-винный тур по северной части Сербии - Воеводине (Суботица, Палич)
Гастро-винный тур по северной части Сербии - Воеводине (Суботица, Палич)
Гастро-винный тур по северной части Сербии - Воеводине (Суботица, Палич)

Что вы можете увидеть 🤩

  • Салаш
  • Озеро Палич
  • Суботица (главные достопримечательности)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    «Вина с песков»
    Весь данный регион расположен на песках, образовавшихся в результате исчезновения доисторического Паннонского моря. Поэтому вина данного региона популярно называют «винами с песков». Песчаная местность, умеренно-континентальный климат и качественные сорта виноградных лоз — все это содействует получению вин, очень приятных на вкус.
    У вас будет возможность посетить виноградники и продегустировать 9 видов «вина с песка» в винном погребе, которые традиционно подаются с сыром, оливками и свежими яблоками. Уверены, что вкус этого вина никого не оставит равнодушным! После дегустации, когда все ваши органы чувств будут обострены, мы отправимся на красивейшее и лечебное озеро Палич — излюбленное место-курорт на севере Сербии.

    Озеро Палич

    Озеро Палич находится в 10 минутах езды от нашего винного погреба. С XIX века озеро Палич считается «сербским Баден-Баденом» и одним из лучших SPA-курортов Восточной Европы. Сегодня на озере располагается современный комплекс с отелями, виллами, спортивными развлечениями, тремя пляжами и зоопарком. Посещение озера займет около 40 минут, а до нашей следующей точки — города Суботица, всего лишь 15 минут езды на машине или автобусе.
    Экскурсия по городу–музею под открытым небом
    Самые примечательные здания в Суботице — Синагога (1902), Городская Ратуша (1908), дворец Рейхля (1904) и Городская Библиотека (1894). Силуэт Городской Ратуши — здания мэрии (1908-1912) доминирует в сердце города, а её красота захватывает дух. Великолепное здание было построено в стиле венгерского модерна, по проекту будапештских архитекторов Марсела Комора и Дежо Якова. Сегодня в Городской ратуше находится местное правительство, музеи, исторические архивы, бутики и банки.
    В непосредственной близости от Городской Ратуши находится Францисканский монастырь, который получил свой современный вид еще в 1901 году. Он представляет собой монументальное здание, построенное в стиле неоромантизма. Восточнее от Францисканской церкви еще в 1730 году была построена Православная Церковь Святого Вознесения Господня, которая претерпела многочисленные изменения и много раз адаптировалась, чтобы в основе своей сохранить традиционный стиль барокко.
    Двигаясь на запад, мы натыкаемся на колокольни Собора Святой Терезы Авильской — католического храма 1779 года, построенного в стиле барокко. Архитектурный ансамбль Собора дополняет купол Синагоги, построенной в 1903 году, одной из самых живописных в этой части Европы. Контраст храмам создают фонтаны синего и зеленого цвета, которые окружают Городскую Ратушу и построены как единый ансамбль. Они покрыты той же черепицей, что и муниципалитет. В его окрестностях находится Городская библиотека, известная своим балконом, который опирается на спины двух Атлантов и выполнен в стиле барокко.
    На той же площади находится и Народный театр, один из первых на территории Венгерской монархии, построенный в 1853 году, известный своими шестью классическими коринфскими колоннами (в настоящее время отреставрирован). Прогуливаясь, можно увидеть дворцы, построенные в различных стилях за период XIX–XX века. В ста шагах от Городской мэрии, находится одно из самых красивых зданий в городе — дворец Ференца Райхла, чьи драгоценные строительные материалы, необычное сочетание цветов, игровая форма фасада, интерьера и дворика, представляют собой уникальный пример архитектуры в стиле модерн.

    Салаш — душа Воеводины

    Посетить Воеводину, и не побывать в салашах будет непозволительно и непростительно! Салаш — древние традиционные рестораны с уникальной атмосферой и кухней. Старый воеводческий салаш вновь стал центром жизни и местом, где люди встречаются за стаканчиком домашней ракии, слушают оригинальную тамбурашскую музыку и наслаждаются традиционными блюдами. Гурманы могут насладиться хорошей говядиной с домашним хлебом и сыром, тушеной бараниной с лапшой или капустой, Салас бобами, свиными копытами, жареной уткой или рыбным супом, фанка, домашним штруделем с компотом, качественный выбор вин, ракия от домашнего айвы, яблони или сливы.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги лицензированного русскоговорящего гида
    • Транспортное обслуживание
    Что не входит
    • Дегустация
    • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
    Когда и сколько длится
    Когда: См. календарь
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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