Монастырь Манасия 15 века также известен как Монастырь Ресава. Даже в период османского ига он оставался центром сербской культуры, где переводили и переписывали книги. Монастырь окружен высокой крепостной стеной с одинадцатью башнями. Особенного внимания заслуживает живопись Манасии и средневековые фрески. В монастыре также хранится искусно украшенное Четвероевангелие, переданное в дар русской царицей Марией Александровной, супругой Александра Второго.

Далее по маршруту самая большая и красивая пещера Сербии – Ресавская. Ее общая протяженность – 4,5 километра, но длина оборудованного туристического маршрута составляет 800 метров. Хотя возраст пещеры насчитывает около 80 миллионов лет, открыта она была случайно в середине прошлого века.

Внутри пещеры температура 7°C, а красота ее залов и галерей поражает воображение причудливыми очертаниями.

В завершении экскурсии – водопад Великий Бук, высота которого 25 метров. Перед возвращением в Белград вас ждет обед в ресторане с видом на водопад.