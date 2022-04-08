Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Манасия (Ресава)
  • Ресавская пещера
  • Водопад Великий Бук
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Монастырь Манасия 15 века также известен как Монастырь Ресава. Даже в период османского ига он оставался центром сербской культуры, где переводили и переписывали книги. Монастырь окружен высокой крепостной стеной с одинадцатью башнями. Особенного внимания заслуживает живопись Манасии и средневековые фрески. В монастыре также хранится искусно украшенное Четвероевангелие, переданное в дар русской царицей Марией Александровной, супругой Александра Второго.

Далее по маршруту самая большая и красивая пещера Сербии – Ресавская. Ее общая протяженность – 4,5 километра, но длина оборудованного туристического маршрута составляет 800 метров. Хотя возраст пещеры насчитывает около 80 миллионов лет, открыта она была случайно в середине прошлого века.

Внутри пещеры температура 7°C, а красота ее залов и галерей поражает воображение причудливыми очертаниями.

В завершении экскурсии – водопад Великий Бук, высота которого 25 метров. Перед возвращением в Белград вас ждет обед в ресторане с видом на водопад.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты (Ресавская пещера и водопад - 4 евро с чел.). Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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