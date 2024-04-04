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Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
«Внутреннее убранство поражает разнообразием и красотой: разнообразные каналы и галереи, залы, окаменевшие водопады и драпировки будто движутся под дуновением ветра…»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
«Сталактиты, сталагмиты, сталагматы, занавесы и водопады — все эти сокровища природы под землёй вы рассмотрите и даже потрогаете»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Начало: По согласованию с туристом
«Манасия – Ресавска пещера – Водопад Великий бук Эта многогранная экскурсия захватит ваше внимание с первых минут и на протяжении всего дня подарит калейдоскоп ярких эмоций и впечатлений»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
«В завершении экскурсии – водопад Великий Бук, высота которого 25 метров»
Расписание: Ежедневно в 08:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
«В завершении экскурсии – водопад Великий Бук, высота которого 25 метров»
Расписание: Ежедневно в 08:00
€350 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 апреля 2024Отличная экскурсия! Целый день провели с Микица, прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Очень рады знакомству с ней! Было интересно, вкусно и познавательно и взрослым и подростку! Очень дружелюбная обстановка, не заметили как пролетел день. Рекомендуем!!!
- ЕЕвгения25 марта 2024Экскурсия прошла очень организовано. Гид Лиляна хорошо владеет историей, время в пути пролетело незаметно. Удивило, что вход в монастырь Манасия не оплачивается. Ресавская пещера - это чудо природы, которое необходимо увидеть. Водопад Бук -приятное место для отдыха.
- ДДмитрий17 марта 2024Очень понравилась экскурсия, спасибо! Впечатлили знания экскурсовода по истории Сербии.
- SSergey12 марта 2024Сегодня мы посетили Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Велики Бук, находясь в Сербии. Это был замечательный день, полный интересных
- ДДмитрий23 февраля 2022Дмитрий лучший гид из всех, что встречались нам за все наши поездки. Такое чувство, что он знает о Сербии всё.
- ДДарья3 июля 2021Замечательное путешествие с Дмитрием, интересный рассказ, комфортное передвижение, классная пещера. Спасибо!
- ЮЮлия15 мая 2021Приятно знакомиться с такими интеллигентными людьми как Дмитрий! От экскурсии в полном восторге! Дмитрий не только отличный гид, но и очень интересный собеседник! Эмоции от экскурсии останутся с нами навсегда как тёплое воспоминание о прекрасной стране Сербии!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Водопады»
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