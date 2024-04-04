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Может поддержать разговор абсолютно на любую тему, причём без заученных историй и фраз, как это часто бывает у гидов: отлично ориентируется и в истории, и в гастрономии, и в политике, и в бытовых аспектах жизни Сербии и сербов. 9 часов пролетели незаметно, не было ощущения неловкости и каких-то скучных моментов, только самые приятные ощущения. В следующий раз обратимся только к нему. Спасибо за увлекательное путешествие!