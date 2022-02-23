1 отзыв оставили туристы

Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Увидеть фрески XV века в святыне, потрогать причудливые отложения под землёй и пообедать у водопада
Это путешествие поможет вам понять, что богатство страны сосредоточено не только в столице.
Вас ждет знакомство с хорошо укрепленным монастырем-крепостью Манасия, проход по подземным залам древней пещеры и обед с видом на стихию! Я увлеку вас историей священных мест, расскажу о сербском деспоте Стефане Лазаревиче и раскрою перед вами красоты Сербии.
Превосходно укрепленный монастырь, вотчина деспота Стефана Лазаревича, самого любимого народом сербского средневекового правителя. В образе постройки вы найдёте воплощение моравского стиля в архитектуре, а следом, в церкви Святой Троицы познакомитесь с уникальными фресками XV века.
Ресавская пещера
Мы пройдём самые зрелищные 800 метров из почти 3 километров ходов этой пещеры, посетим 8 залов и увидим диковинные доисторические украшения, которые насчитывают 45 миллионов лет. Сталактиты, сталагмиты, сталагматы, занавесы и водопады — все эти сокровища природы под землёй вы рассмотрите и даже потрогаете.
Водопад Великий Бук
Финальным аккордом экскурсии будет живописный водопад среди буйной растительности. В этой идиллии, в окружении первозданной природы и с красивыми видами мы пообедаем в ресторане традиционной сербской кухни.
Организационные детали
Это индивидуальная экскурсия на комфортабельном автомобиле
Я встречу вас у дверей вашего отеля
Входные билеты оплачиваются отдельно: на стены монастыря — 300 рсд с чел., в пещеру — 750 рсд с чел., на водопад — 100 рсд с чел.
Возьмите с собой комфортную обувь и теплую одежду — в пещере около 9 градусов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1021 туриста
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю читать дальшеуменьшить
на Сербию и глазами иностранца, подмечающего самое интересное, что отличает ее от других стран, и глазами местного, знающего нужные места и нужных людей. Мой подход — это коктейль из уникальных достопримечательностей, живописных видов и вкусных мест. Я выбираю то, что производит сильные впечатления и яркие эмоции. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и захотели вернуться сюда снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Дмитрий лучший гид из всех, что встречались нам за все наши поездки. Такое чувство, что он знает о Сербии всё. Может поддержать разговор абсолютно на любую тему, причём без заученных читать дальшеуменьшить
историй и фраз, как это часто бывает у гидов: отлично ориентируется и в истории, и в гастрономии, и в политике, и в бытовых аспектах жизни Сербии и сербов. 9 часов пролетели незаметно, не было ощущения неловкости и каких-то скучных моментов, только самые приятные ощущения. В следующий раз обратимся только к нему. Спасибо за увлекательное путешествие!
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А
Антон
Очень понравилась экскурсия, на комфортном авто с опытным, знающим и любящим своё дело человеком! Дмитрий очень увлекательно рассказывал о Сербии, отвечал на все интересующие нас вопросы! Увидели живописнейшую природу Сербии!!!!
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А
Анна
Мы приезжая в каждую страну выстраиваем маршрут самостоятельно, но всегда пытаем взять хотя бы одну экскурсию с гидом, проживающим в этой стране. Обычно это даёт возможность расширить палитру впечатлений о читать дальшеуменьшить
посещаемой стране. В Сербии нашим гидом стал Дмитрий. Первая наша с ним поездка -"автопутешествие по Сербии". Подкупил очень удачно построенный маршрут: нет длительных переездов, что очень удобно, места, включенные в маршрут очень разнообразны - мы посетили и монастырь-крепость, которая замечательно сохранилась снаружи, а внутри невозможно было оторвать взгляд от фресок на стенах, выпили местного монастырского малинового сока. А то, что нам разрешили подняться наверх крепости, сделало впечатление от этого места просто незабываемым. Следующий пункт - природная пещера - огромные залы, сталоктиты, сталогмиты. И финалом был полноводный водопад с солнечной радугой. Рядом с водопадом небольшое камерное форелевое хозяйство. Тут свежевыловленная рыбка сразу же попадает на тарелку, все приправляется ароматом свежеиспечённого хлеба. Замечательная поездка мы не просто увидели новые места, но Дмитрий всю дорогу рассказывал нам об истории Сербии, об укладе жизни этой страны, да и просто отвечал на вопросы. Похоже он знает о Сербии всё. А мы ждём следующую поездку и новую встречу с Дмитрием.
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И
Ирина
На экскурсии была с сыном 15 лет. Экскурсия началась с порога отеля и продолжалась на всём пути следования по маршруту. Дмитрий подробно рассказал историю сербского народа, о его обычаях и читать дальшеуменьшить
особенностях языка. Очень удачно выбраны места остановок и смотровые площадки. Экскурсия наша продолжалась даже во время обеда. Здесь мы узнали об особенностях сербской кухни. Полученной информации хватило бы на несколько экскурсий. У нас остались яркие и тёплые впечатления о Сербии. Спасибо Дмитрию!
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Ю
Юлия
Приятно знакомиться с такими интеллигентными людьми как Дмитрий! От экскурсии в полном восторге! Дмитрий не только отличный гид, но и очень интересный собеседник! Эмоции от экскурсии останутся с нами навсегда как тёплое воспоминание о прекрасной стране Сербии!