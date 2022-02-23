1 отзыв оставили туристы

Это путешествие поможет вам понять, что богатство страны сосредоточено не только в столице. Вас ждет знакомство с хорошо укрепленным монастырем-крепостью Манасия, проход по подземным залам древней пещеры и обед с видом на стихию! Я увлеку вас историей священных мест, расскажу о сербском деспоте Стефане Лазаревиче и раскрою перед вами красоты Сербии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастырь Манасия — настоящий средневековый замок

Превосходно укрепленный монастырь, вотчина деспота Стефана Лазаревича, самого любимого народом сербского средневекового правителя. В образе постройки вы найдёте воплощение моравского стиля в архитектуре, а следом, в церкви Святой Троицы познакомитесь с уникальными фресками XV века.

Ресавская пещера

Мы пройдём самые зрелищные 800 метров из почти 3 километров ходов этой пещеры, посетим 8 залов и увидим диковинные доисторические украшения, которые насчитывают 45 миллионов лет. Сталактиты, сталагмиты, сталагматы, занавесы и водопады — все эти сокровища природы под землёй вы рассмотрите и даже потрогаете.

Водопад Великий Бук

Финальным аккордом экскурсии будет живописный водопад среди буйной растительности. В этой идиллии, в окружении первозданной природы и с красивыми видами мы пообедаем в ресторане традиционной сербской кухни.

Организационные детали