1 отзыв оставили туристы

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Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад

Увидеть фрески XV века в святыне, потрогать причудливые отложения под землёй и пообедать у водопада

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

220 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Дмитрий
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
Дмитрий – Гид в Белграде
Это путешествие поможет вам понять, что богатство страны сосредоточено не только в столице.

Вас ждет знакомство с хорошо укрепленным монастырем-крепостью Манасия, проход по подземным залам древней пещеры и обед с видом на стихию! Я увлеку вас историей 📖 священных мест, расскажу о сербском деспоте Стефане Лазаревиче и раскрою перед вами красоты окрестностей Белграда.
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад

Что вас ожидает

Монастырь Манасия — настоящий средневековый замок
Превосходно укрепленный монастырь, вотчина деспота Стефана Лазаревича, самого любимого народом сербского средневекового правителя. В образе постройки вы найдёте воплощение моравского стиля в архитектуре, а следом, в церкви Святой Троицы познакомитесь с уникальными фресками XV века. Здесь у нас есть возможность взять секретный ключ и подняться на крепостные стены, чтобы полностью рассмотреть все красоты этого монастыря!

Ресавская пещера
Мы пройдём самые зрелищные 800 метров из почти 3 километров ходов этой пещеры, посетим 8 залов и увидим диковинные доисторические украшения, которые насчитывают 80 миллионов лет. Сталактиты, сталагмиты, сталагматы, занавесы и водопады — все эти сокровища природы под землёй вы рассмотрите и даже потрогаете.

Водопад Великий Бук
Финальным аккордом экскурсии будет живописный водопад среди буйной растительности. В этой идиллии, в окружении первозданной природы и с красивыми видами мы пообедаем в ресторане традиционной сербской кухни.

Организационные детали

  • Это индивидуальная экскурсия на комфортабельном автомобиле
  • Я встречу вас у дверей вашего отеля
  • Дополнительные расходы: обед и входные билеты (монастырь 600 рсд, пещера 350 рсд)
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Мои сербские друзья говорят, что за 5 лет я увидел в Сербии больше, чем они за свою жизнь. Я смотрю на достопримечательности этой яркой страны глазами иностранца, и отбираю именно то, что производит сильное впечатление и незабываемые эмоции. Наверное, сложно удивить тех, кто видел дворцы Санкт-Петербурга, музеи московского Кремля или красоты Алтая. Сложно, но можно, если собрать вместе самые уникальные достопримечательности, самые живописные виды и самые вкусные места. Все мои автомобильные маршруты тщательно продуманы, вызывают восхищение этой балканской страной с очень непростой историей и провоцируют желание снова приехать в Сербию. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и вернулись сюда снова. Ведь здесь так много интересного и разного — для любого сезона, кошелька и увлечения!
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1 отзыв оставили туристы

2 апреля 2020
На экскурсии была с сыном 15 лет. Экскурсия началась с порога отеля и продолжалась на всём пути следования по маршруту. Дмитрий подробно рассказал историю сербского народа, о его обычаях и особенностях языка. Очень удачно выбраны места остановок и смотровые площадки. Экскурсия наша продолжалась даже во время обеда. Здесь мы узнали об особенностях сербской кухни. Полученной информации хватило бы на несколько экскурсий. У нас остались яркие и тёплые впечатления о Сербии. Спасибо Дмитрию!

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