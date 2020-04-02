1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Монастырь Манасия — настоящий средневековый замок

Превосходно укрепленный монастырь, вотчина деспота Стефана Лазаревича, самого любимого народом сербского средневекового правителя. В образе постройки вы найдёте воплощение моравского стиля в архитектуре, а следом, в церкви Святой Троицы познакомитесь с уникальными фресками XV века. Здесь у нас есть возможность взять секретный ключ и подняться на крепостные стены, чтобы полностью рассмотреть все красоты этого монастыря!

Ресавская пещера

Мы пройдём самые зрелищные 800 метров из почти 3 километров ходов этой пещеры, посетим 8 залов и увидим диковинные доисторические украшения, которые насчитывают 80 миллионов лет. Сталактиты, сталагмиты, сталагматы, занавесы и водопады — все эти сокровища природы под землёй вы рассмотрите и даже потрогаете.

Водопад Великий Бук

Финальным аккордом экскурсии будет живописный водопад среди буйной растительности. В этой идиллии, в окружении первозданной природы и с красивыми видами мы пообедаем в ресторане традиционной сербской кухни.