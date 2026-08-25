Эта поездка из Белграда подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть один из самых значимых городов Сербии и проследить, как в его облике соединились античность, османское наследие, память о войнах и современная городская жизнь. Ниш — родина императора Константина Великого, важный центр на Балканах и город, в котором история ощущается буквально на каждом шагу. Маршрут охватывает ключевые места, связанные с разными эпохами, и помогает взглянуть на Сербию шире и глубже. Вы посетите Медиану — археологический памятник римского времени, где сохранились мозаики на территории бывшей императорской резиденции. Затем увидите Челе-кулу, один из самых известных исторических памятников Ниша, и побываете в Нишской крепости, которая веками играла важную роль на пути между Центральной Европой и Константинополем. В маршруте также — лагерь «Црвени Крст», мемориальное место, напоминающее о событиях Второй мировой войны. После исторической части экскурсии вас ждёт более спокойное продолжение дня: посещение винодельни «Мальча» с дегустацией и рассказом о винодельческих традициях разных эпох. Затем можно прогуляться по пешеходной зоне Ниша, почувствовать ритм города и провести немного свободного времени в центре. По желанию вместо винодельни возможна поездка в Нишка-Баню с термальным бассейном. Это насыщенная и хорошо сбалансированная экскурсия для тех, кто любит маршруты с историей, атмосферой и гастрономической частью. Важная информация:

экскурсия начинается утром в Белграде и заканчивается вечером возвращением в город • вместо посещения винодельни «Мальча» и дегустации по желанию можно выбрать поездку в Нишка-Баню • при выборе варианта с Нишка-Баней рекомендуется взять с собой купальник, полотенце и тапочки • формат и порядок остановок могут корректироваться в зависимости от времени, дорожной ситуации и договорённости • для посещения мемориальных мест лучше выбрать спокойную и удобную одежду • в программе предусмотрено свободное время в центре Ниша.