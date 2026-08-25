Ниш — город, в котором за один день можно увидеть сразу несколько исторических слоёв: римское прошлое, османское наследие, память о XX веке и современную сербскую жизнь.
Во время поездки вы посетите
Во время поездки вы посетите
Описание экскурсии
Эта поездка из Белграда подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть один из самых значимых городов Сербии и проследить, как в его облике соединились античность, османское наследие, память о войнах и современная городская жизнь. Ниш — родина императора Константина Великого, важный центр на Балканах и город, в котором история ощущается буквально на каждом шагу. Маршрут охватывает ключевые места, связанные с разными эпохами, и помогает взглянуть на Сербию шире и глубже. Вы посетите Медиану — археологический памятник римского времени, где сохранились мозаики на территории бывшей императорской резиденции. Затем увидите Челе-кулу, один из самых известных исторических памятников Ниша, и побываете в Нишской крепости, которая веками играла важную роль на пути между Центральной Европой и Константинополем. В маршруте также — лагерь «Црвени Крст», мемориальное место, напоминающее о событиях Второй мировой войны. После исторической части экскурсии вас ждёт более спокойное продолжение дня: посещение винодельни «Мальча» с дегустацией и рассказом о винодельческих традициях разных эпох. Затем можно прогуляться по пешеходной зоне Ниша, почувствовать ритм города и провести немного свободного времени в центре. По желанию вместо винодельни возможна поездка в Нишка-Баню с термальным бассейном. Это насыщенная и хорошо сбалансированная экскурсия для тех, кто любит маршруты с историей, атмосферой и гастрономической частью. Важная информация:
экскурсия начинается утром в Белграде и заканчивается вечером возвращением в город • вместо посещения винодельни «Мальча» и дегустации по желанию можно выбрать поездку в Нишка-Баню • при выборе варианта с Нишка-Баней рекомендуется взять с собой купальник, полотенце и тапочки • формат и порядок остановок могут корректироваться в зависимости от времени, дорожной ситуации и договорённости • для посещения мемориальных мест лучше выбрать спокойную и удобную одежду • в программе предусмотрено свободное время в центре Ниша.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Археологический комплекс Медиана
- Римские мозаики на территории императорской резиденции
- Челе-кулу
- Нишскую крепость
- Лагерь «Црвени Крст»
- Винодельню «Мальча»
- Пешеходную зону в центре Ниша
- Старый и современный городской облик Ниша
- Нишка-Баню - при выборе варианта со спа вместо винодельни
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Автомобилем с водителем
Что не входит в цену
- Входные билеты и дегустация вин
Место начала и завершения?
Белград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Экскурсия начинается утром в Белграде и заканчивается вечером возвращением в город
- Вместо посещения винодельни «Мальча» и дегустации по желанию можно выбрать поездку в Нишка-Баню
- При выборе варианта с Нишка-Баней рекомендуется взять с собой купальник, полотенце и тапочки
- Формат и порядок остановок могут корректироваться в зависимости от времени, дорожной ситуации и договорённости
- Для посещения мемориальных мест лучше выбрать спокойную и удобную одежду
- В программе предусмотрено свободное время в центре Ниша
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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