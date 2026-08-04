Архитектура и археология – экскурсии в Белграде

Найдено 2 экскурсии в категории «Архитектура и археология» в Белграде на русском языке, цены от €360. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
На машине
12 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от €520 за всё до 4 чел.
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
На машине
9 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Бывшая столица Сербии, археологические раскопки, средневековая крепость и другие знаковые места
6 сен в 08:00
14 сен в 08:00
от €360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Спасибо большое гиду! Ольга провезла нас по самым живописным местам, показала ущелье со всех сторон и посоветовала отличный ресторан с дунайской рыбой❤️
Спасибо большое гиду! Ольга провезла нас по самым живописным местам, показала ущелье со всех сторон и
Спасибо большое гиду! Ольга провезла нас по самым живописным местам, показала ущелье со всех сторон и
Спасибо большое гиду! Ольга провезла нас по самым живописным местам, показала ущелье со всех сторон и
Спасибо большое гиду! Ольга провезла нас по самым живописным местам, показала ущелье со всех сторон и
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Екатерина
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Восхитительная экскурсия, наполнена историей и фактами э. Ольга прекрасно чувствует группу и пониаюиает, что нужно
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Д
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Большое спасибо Ольге! Такой красочный маршрут, интересная подача материала и море впечатлений! Еще раз огромное спасибо!
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Ю
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Замечательная экскурсия. Всё успели посмотреть, даже пару дополнительных локаций!
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Н
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Прекрасная экскурсия по Сербии. Узнали много интересного. Погрузились в историю. Особенно запомнилась пещера с мамонтом, римский город и некрополь, и, конечно же, крепости). Особенно Голубая и закат над Дунаем в Смедерево.
Огромное спасибо!!!!
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О
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Экскурсия полностью соответствует самым требовательным запросам. Добрила замечательный рассказчик и отлично знает и, самое главное, любит свою страну. Её историю
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и народ. По пути (около 2,5 часов) очень интересно рассказала про историю Сербии. Квалифицированно и подробно ответила на все наши вопросы. Учитывая, что один из нас профессиональный археолог а второй неплохо разбирается в истории древнего Рима это было непросто)))
Однозначно буду рекомендовать Добрилу своим друзьям и знакомым

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О
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Добрый день!
Прекрасное место, рекомендую к посещению всем. Особенно впечатлила прогулка на лодке. Сняла звезду за организацию, т. к. о желании
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заказать прогулку на лодке сообщали гиду заранее, а заказывал он только по дороге в ущелье, место нашли с трудом, уже всё было заказано, пришлось менять план посещения в последний момент. Но это не испортило впечатления в целом.

Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!+3
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
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Алексей
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Наш тур проводила Лиляна. Нам очень понравилось проводить с ней время, узнали и увидели много интересного. Сама Голубацкая крепость оказалась
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не настолько впечатляющей, как мы думали, но зато Виминациум мы запомним надолго. Пройтись по раскопкам древнеримской бани, репродукциям колизея и виллы, и, в особенности по катакомбам под захоронением I века, было самой интересной частью непосредственной программы тура.

Лиляна сделала для нас краткий, но довольно подробный экскурс в историю Сербии, и очень увлекательно рассказывала обо всех посещённых точках, делая акцент на житейских ситуациях, средневековой драме и религиозных традициях. Иногда информации было так много, что мы немножко путались, — сразу разобраться со всеми деспотами и деспотицами нам не удалось, — но Лиляна довольно быстро и успешно подстроилась под наш темп.

Мы заехали на Серебряное озеро, пообедали в рекомендованном Лиляной ресторане в небольшой курортной зоне, и остались очень довольны. Делали перерывы на кофе и на магазин, когда нужно было: всё очень комфортно, не торопясь, без проблем, нашим средне-высоким темпом мы успели посмотреть и послушать всё, что было заявлено, ровно за 12 часов.

Мы ездили группой из 4 человек, все с довольно разношёрстными вкусами и взглядами, и в целом всем понравилась экскурсия, так что большое спасибо Лиляне за проведённое с нами время; думаю, что этот тур отлично подходит для первичного знакомства с южно-восточной Сербией.

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Д
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Потрясающая экскурсия!
За один день мы познакомились с историей и культурой Сербии. Мы посмотрели 4 уникальных крепости времен османского завоевания Сербии.
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Побывали на раскопках римского города. Формат экскурсии очень интересный, во время переезда между объектами наследия говорили о культуре, обычаях, истории сербского народа. Наш экскурсовод Лиля нас очень поразила своим знанием истории. Спасибо большое!
Всем рекомендую.

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М
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Понравилось наполнение и маршрут экскурсии. Узнали много интересных фактов из истории и культуры Сербии, которые были рассказаны с любовью к своей стране и ее истории.
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Всего 47 отзывов в Белграде в категории "Архитектура и археология"

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Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Архитектура и археология»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью;
  2. Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу.
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Республики;
  2. Улица Князя Михаила;
  3. Крепость Калемегдан;
  4. Церковь Святого Марка;
  5. Храм Архангела Михаила;
  6. Белградская крепость;
  7. Квартал Скадарлия;
  8. Башня Гардош;
  9. Музей Крепость;
  10. Район Земун.
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2026
Сейчас в Белграде в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 2 экскурсии от 360 до 520. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 2 экскурсии на 2026 год по теме «Архитектура и археология», 47 ⭐ отзывов, цены от €360. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь