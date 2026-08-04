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не настолько впечатляющей, как мы думали, но зато Виминациум мы запомним надолго. Пройтись по раскопкам древнеримской бани, репродукциям колизея и виллы, и, в особенности по катакомбам под захоронением I века, было самой интересной частью непосредственной программы тура.



Лиляна сделала для нас краткий, но довольно подробный экскурс в историю Сербии, и очень увлекательно рассказывала обо всех посещённых точках, делая акцент на житейских ситуациях, средневековой драме и религиозных традициях. Иногда информации было так много, что мы немножко путались, — сразу разобраться со всеми деспотами и деспотицами нам не удалось, — но Лиляна довольно быстро и успешно подстроилась под наш темп.



Мы заехали на Серебряное озеро, пообедали в рекомендованном Лиляной ресторане в небольшой курортной зоне, и остались очень довольны. Делали перерывы на кофе и на магазин, когда нужно было: всё очень комфортно, не торопясь, без проблем, нашим средне-высоким темпом мы успели посмотреть и послушать всё, что было заявлено, ровно за 12 часов.



Мы ездили группой из 4 человек, все с довольно разношёрстными вкусами и взглядами, и в целом всем понравилась экскурсия, так что большое спасибо Лиляне за проведённое с нами время; думаю, что этот тур отлично подходит для первичного знакомства с южно-восточной Сербией.