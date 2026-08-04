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Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от €520 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Бывшая столица Сербии, археологические раскопки, средневековая крепость и другие знаковые места
6 сен в 08:00
14 сен в 08:00
от €360 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Спасибо большое гиду! Ольга провезла нас по самым живописным местам, показала ущелье со всех сторон и посоветовала отличный ресторан с дунайской рыбой❤️
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Восхитительная экскурсия, наполнена историей и фактами э. Ольга прекрасно чувствует группу и пониаюиает, что нужно
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Д
Большое спасибо Ольге! Такой красочный маршрут, интересная подача материала и море впечатлений! Еще раз огромное спасибо!
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Ю
Замечательная экскурсия. Всё успели посмотреть, даже пару дополнительных локаций!
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Н
Прекрасная экскурсия по Сербии. Узнали много интересного. Погрузились в историю. Особенно запомнилась пещера с мамонтом, римский город и некрополь, и, конечно же, крепости). Особенно Голубая и закат над Дунаем в Смедерево.
Огромное спасибо!!!!
Огромное спасибо!!!!
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О
Экскурсия полностью соответствует самым требовательным запросам. Добрила замечательный рассказчик и отлично знает и, самое главное, любит свою страну. Её историю
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О
Добрый день!
Прекрасное место, рекомендую к посещению всем. Особенно впечатлила прогулка на лодке. Сняла звезду за организацию, т. к. о желании
Прекрасное место, рекомендую к посещению всем. Особенно впечатлила прогулка на лодке. Сняла звезду за организацию, т. к. о желании
+3
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Наш тур проводила Лиляна. Нам очень понравилось проводить с ней время, узнали и увидели много интересного. Сама Голубацкая крепость оказалась
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Д
Потрясающая экскурсия!
За один день мы познакомились с историей и культурой Сербии. Мы посмотрели 4 уникальных крепости времен османского завоевания Сербии.
За один день мы познакомились с историей и культурой Сербии. Мы посмотрели 4 уникальных крепости времен османского завоевания Сербии.
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М
Понравилось наполнение и маршрут экскурсии. Узнали много интересных фактов из истории и культуры Сербии, которые были рассказаны с любовью к своей стране и ее истории.
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Всего 47 отзывов в Белграде в категории "Архитектура и археология"
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Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Архитектура и археология»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2026
Сейчас в Белграде в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 2 экскурсии от 360 до 520. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 2 экскурсии на 2026 год по теме «Архитектура и археология», 47 ⭐ отзывов, цены от €360. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь