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Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду

4.5
11 отзывов
Снежана Л.
Снежана Л. – Гид из Белграда
Во время нашей прогулки по Белграду я познакомлю вас с самыми яркими местами столицы ⭐️ Сербии и особенной специфике страны.

Вы увидите Белградскую крепость – место, где начал зарождаться Белград, погуляете по главной пешеходной улице, где всегда кипит жизнь, узнаете необыкновенную историю 📖 первых поселенцев здешних мест, а также увидите несколько известных храмов города, от самого крупного – Храм Святого Саввы до крошечной Русской церкви.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €35 за человека

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Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду

Что вы увидите

  • Основные объекты: белградская крепость
  • пешеходная улица Князя Михаила
  • Соборная церковь
  • здание Патриархии
  • ресторан “?”
  • Студенческая площадь
  • Площадь Республики
  • Парламент Сербии
  • Национальный театр
  • Национальный музей
  • памятник князю Михаилу
  • Русская церковь
  • Мэрия Белграда
  • ...
Белград - столица ⭐️ Сербии, расположена на двух европейских реках: Сава и Дунай. Средневековый Сингидунум, который с 8 века упоминается под нынешним сербским именем - Београд, начал свое существование еще 5, 5 тысяч лет до нашей эри - культура Винча.
Город расположен на стратегически важном месте и это обусловило многочисленные атаки и разрушения города. Тем не менее, в городе есть много достопримечательностей 🏛️, которые стоит посмотреть, а от гида вы услышите интересные истории 📖 и легенды о них.
Основные достопримечательности в центре можно посмотреть за 3-4 часа. А, если вы собираетесь оставаться в Белграде 3-4 дня, у вас будет времени более подробно познакомиться с городом и его тысячелетними тайнами.
Что входит
  • русскоговорящий гид
Что не входит
  • входные билеты
  • еда
  • напитки
Начало
🚩 Место сбора и время начала экскурсии обговаривается индивидуально.
Место завершения
🏁 Обговаривается индивидуально.
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Снежана Л.
Снежана Л.
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11 отзывов оставили туристы

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