Во время нашей прогулки по Белграду я познакомлю вас с самыми яркими местами столицы Сербии и особенной специфике страны.
Вы увидите Белградскую крепость – место, где начал зарождаться Белград, погуляете по главной пешеходной улице, где всегда кипит жизнь, узнаете необыкновенную историю первых поселенцев здешних мест, а также увидите несколько известных храмов города, в том числе Свято-Троицкую русскую церковь.
Вы увидите Белградскую крепость – место, где начал зарождаться Белград, погуляете по главной пешеходной улице, где всегда кипит жизнь, узнаете необыкновенную историю первых поселенцев здешних мест, а также увидите несколько известных храмов города, в том числе Свято-Троицкую русскую церковь.
Описание экскурсииБелград сквозь века: от древней крепости до современной площади Начало истории Белграда Мы посетим место, где начал образовываться город 2300 лет назад — Белградская крепость. Пройдемся по средневековому городу внутри крепости и увидим, что от него осталось сегодня. Вы узнаете как здесь образовалось первое поселение, скольким странам принадлежала крепость и для чего здесь использовался бункер. Далее мы пройдемся по улице Князя Михаила, которая теперь является центральной улицей столицы Сербии. Конкуренция между площадями Заглянем на старейшую площадь города — Студенческую и центральную площадь — Республики. Вы узнаете об особенностях обеих площадей и о том, какие тайны они скрывают. А после посмотрим на «жемчужину» сербской архитектуры — Парламент Сербии. Гордость Сербии Во время прогулки я покажу вам Национальный театр и Национальный музей, которые поражают своей архитектурой стиля модерн. Мы детально рассмотрим оба здания, а после отправимся к памятнику величайшему сербскому правителю — князю Михаилу. Наконец, пройдемся по святым местам и отыщем скромную Русскую церковь, которая является укромным местом для русских эмигрантов.
по запросу
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белградская крепость
- Пешеходная улица князя Михаила
- Площадь Республики
- Парламент Сербии
- Национальный театр
- Национальный музей
- Памятник князю Михаилу
- Русская церковь
- Мэрия Белграда
Что включено
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Пешеходный маршрут был от русской церкви до старого города.
Про историю города и основные достопримечательности все было рассказано
Про историю города и основные достопримечательности все было рассказано
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О
Снежана очень интересно рассказывает и говорит по-русски! Прошлись по старому городу, узнали много про историю Сербии
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S
Решила познакомиться с Белградом с помощью обзорной пешеходной экскурсии со Снежаной. Честно скажу, что многого не ждала, т. к. меня во время экскурсий привлекает исключительно исторический аспект, и я задаю
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S
Решила познакомиться с Белградом с помощью обзорной пешеходной экскурсии со Снежаной. Честно скажу, что многого не ждала, т. к. меня во время экскурсий привлекает исключительно исторический аспект, и я задаю
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N
Обзорная (пешеходная) экскурсия по Белграду прошла великолепно. Большая благодарность гиду Снежане,которая познакомила нас не только с крепостью Калемигдан,но и другими значимыми для истории,культуры Сербии достопримечательностями исторического центра. Благодаря рассказам гида мы зримо представили все перепетии истории города. Снежана - это человек с энциклопедическими знаниями в разных сферах жизни страны, очень внимательный и доброжелательный гид-экскурсовод. Получили большое удовольствие от экскурсии
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L
Интересная и увлекательная экскурсия,. Снежана- коммуникабельный и образованный человек, очень увлечённо обо всём нам рассказала. Спасибо.
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