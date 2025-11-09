Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Во время нашей прогулки по Белграду я познакомлю вас с самыми яркими местами столицы Сербии и особенной специфике страны.



Вы увидите Белградскую крепость – место, где начал зарождаться Белград, погуляете по главной пешеходной улице, где всегда кипит жизнь, узнаете необыкновенную историю первых поселенцев здешних мест, а также увидите несколько известных храмов города, в том числе Свято-Троицкую русскую церковь. 4.7 61 отзыв

Snezhana Ваш гид в Белграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €90 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.7 61 отзыв 🇷🇺 русский 2 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Белград сквозь века: от древней крепости до современной площади Начало истории Белграда Мы посетим место, где начал образовываться город 2300 лет назад — Белградская крепость. Пройдемся по средневековому городу внутри крепости и увидим, что от него осталось сегодня. Вы узнаете как здесь образовалось первое поселение, скольким странам принадлежала крепость и для чего здесь использовался бункер. Далее мы пройдемся по улице Князя Михаила, которая теперь является центральной улицей столицы Сербии. Конкуренция между площадями Заглянем на старейшую площадь города — Студенческую и центральную площадь — Республики. Вы узнаете об особенностях обеих площадей и о том, какие тайны они скрывают. А после посмотрим на «жемчужину» сербской архитектуры — Парламент Сербии. Гордость Сербии Во время прогулки я покажу вам Национальный театр и Национальный музей, которые поражают своей архитектурой стиля модерн. Мы детально рассмотрим оба здания, а после отправимся к памятнику величайшему сербскому правителю — князю Михаилу. Наконец, пройдемся по святым местам и отыщем скромную Русскую церковь, которая является укромным местом для русских эмигрантов.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Белградская крепость

Пешеходная улица князя Михаила

Площадь Республики

Парламент Сербии

Национальный театр

Национальный музей

Памятник князю Михаилу

Русская церковь

Мэрия Белграда Что включено Русскоговорящий гид Что не входит в цену Входные билеты

Питание

Личные расходы Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: по запросу Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.