Белград - столица ⭐️ Сербии, расположена на двух европейских реках: Сава и Дунай. Средневековый Сингидунум, который с 8 века упоминается под нынешним сербским именем - Београд, начал свое существование еще 5, 5 тысяч лет до нашей эри - культура Винча.

Город расположен на стратегически важном месте и это обусловило многочисленные атаки и разрушения города. Тем не менее, в городе есть много достопримечательностей 🏛️, которые стоит посмотреть, а от гида вы услышите интересные истории 📖 и легенды о них.

Основные достопримечательности в центре можно посмотреть за 3-4 часа. А, если вы собираетесь оставаться в Белграде 3-4 дня, у вас будет времени более подробно познакомиться с городом и его тысячелетними тайнами.