13 отзывов оставили туристы

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Фотопрогулка по Белграду

Исследовать главные и тайные места города и получить на память профессиональные снимки

  • 📷Для любителей фотосессий
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Договориться о времени

60 за экскурсию

У фотографа на этой прогулке13 отзывов
4.92
Irina
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Irina – Гид в Белграде
В Белграде нужно блуждать, теряться и радоваться неожиданным находкам.

Я проведу вас по его самым фотогеничным уголкам: крепостям, паркам, крышам, площадям, кофейням, центральным улицам и милым подворотням.

Помогу ощутить местный колорит и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с сербской столицей.
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду

Что вас ожидает

Классический Белград
Прогулка начнется у Белградской крепости, построенной на месте слияния рек Сава и Дунай. По главной пешеходной улице князя Михаила вы дойдете до площади Теразие, то и дело сворачивая в уютные подворотни и выныривая из них! Я покажу Национальный театр, музей, парламент, почту, отель Москва и «сербский Арбат», где жили писатели и поэты. Раскрою секреты парка Ташмайдан и церквей святого Марка и святой Троицы. Расскажу о жизни Белграда и его жителей, сербском менталитете, истории и культуре.

Белград изнутри
Вы увидите не только основные достопримечательности, но и тайные уголки Белграда. Зайдете в аутентичный ресторанчик национальной кухни, выпьете кофе в секретном дворике, найдете старинную мастерскую зонтиков и заглянете в гости к последнему парфюмеру города. Кроме того, насладитесь панорамой с одной из крыш, узнаете о связи храма святого Саввы с первым сербским архиепископом, погуляете по милым улицам жилого района Врачар и посетите местный рынок.

Остановись, мгновение!
Белград — идеальный город для фотопрогулки. Здесь множество интересных локаций, за каждым поворотом скрывается особенная композиция домов и дворов. Я поймаю в объектив самые эмоциональные и важные моменты вашего знакомства с городом и подготовлю профессиональную фотоисторию, которая станет чудесным напоминанием об этом дне.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • После экскурсии вы получите обработанные фотографии на диске (если позволит ваше время) или ссылкой на почту для скачивания архива.
  • Еда и напитки не включены в стоимость
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Irina
Irina
Меня зовут Ирина. Я профессиональный фотограф, живу в Белграде и очень его люблю. Здесь прекрасный климат, много солнца, замечательная природа и радушный сербский народ. С радостью поделюсь с вами самыми прекрасными и будоражащими местами и запечатлею ваше знакомство с ними. До скорой встречи!
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13 отзывов оставили туристы

2 марта 2020
Все отличнр
Армен
25 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, Ирина буквально влюбила меня в город, погуляли, весело пообщались, сделали много потрясающих фото, выпили вкусного кофе! Впечатлений масса, буду в Белграде обязательно повторю экскурсию с Ириной! Всем рекомендую!!!! PS спасибо за хорошее настроение
24 февраля 2020
Супер! Рекомендую
26 января 2020
Этот день - крутейший с Ирой ❤ в полном восторге. Мы обошли столько разных мест, сделали множество фото, я послушала интересную историю этого прекрасного места, получила рекомендации, что купить, что еще посмотреть. А сколько было смеха, словами не передать. Очень понравилось, в нереальном восторге от города, от Иры. Белград, я еще приеду ❤❤❤
10 декабря 2019
Экскурсия Ирины - очень неожиданный опыт для нас. Это очень эмоциональный и увлекательный рассказ о столице Сербии. Искреннее желание Ирины рассказать нам о городе, в который она влюблена сама, не могло оставить нас равнодушными. Мы побывали в таких местах, куда бы точно никогда не пошли бы сами. Это и бывшее здание пивоварни, ныне превращенное в арт-пространство, и аутентичные кафаны с историей, и кофейня, где нам хозяин сварил вкусный кофе, и где мы почувствовали атмосферу жизни простых жителей. Милые улочки и дворики, видовые точки, интересные факты истории, жизни, традиций и характеров - вот именно это и составляет основу экскурсии Ирины. Никаких скучных цифр-дат, никакого посмотрите налево-направо, но при этом у нас сложилось прекрасное представление о городе и сербах. Приятным бонусом, конечно, будут фотографии. Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет понять душу города и людей, в нем живущих. Спасибо, Ирина.
26 ноября 2019
В погожий сеньтябрьский денек прогулялись с Ириной по прекрасному городу Белграду. Ирина очень живая, общительная и эмоциональная. Было очень интересно и местами неожиданно. Мы в восторге от ее компании. ) а если учесть, что после этой прогулки у нас целая куча ярких красивых фотографий, то это вообще ценно и стоит того, чтобы заказать экскурсию у Ирины. Прекрасная фотопрогулка и прекрасная Ирина. Рекомендуем!!!
25 ноября 2019
Спасибо Ирине за фотопрогулку. Приятно провела время и узнала несколько новых интересных локаций
23 ноября 2019
Спасибо гиду Ирине. Очень жизнерадостная девушка, заряжает своей энергией. Прекрасно рассказала и показала жизнь местных жителей всех возрастов. Также ознакомила с историей Сербии, показала исторически значимые памятники. Рекомендую, особенно молодому поколению.
21 ноября 2019
Для меня это был очень интересный формат. Гуляешь с Ириной, как будто с давней знакомой, а тебе и познавательные факты, и фоточки в придачу) Отличный вариант для тех, кто хочет и город посмотреть, и фото привезти. Стоит сходить!
12 ноября 2019
Я осталась, под большим впечатлением!
Ещё 3 отзыва

Irina проводит ещё 1 экскурсию

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