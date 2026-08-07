13 отзывов оставили туристы

Вы увезёте из столицы Сербии не только впечатления, но и живые снимки. Мы прогуляемся по атмосферным уголкам города, а я поймаю красивые кадры и расскажу о характере, истории и необычных деталях Белграда. Это будет маленькое путешествие без скованности, с естественными эмоциями и лёгким настроением.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

от €65 за экскурсию

Ваш гид в Белграде

Описание фото-прогулки

Прогуляемся по Белграду и устроим фотосессию в атмосферных локациях — Калемегдане, Земуне, на набережной Вотерфронта или в любом другом месте, которое вам откликается.

Я помогу с позированием и, если пожелаете, с образами.

У вас останутся яркие фотографии — с солнечным сербским настроением.

А ещё расскажу:

почему Белград — один из самых разрушенных и живучих городов Европы

как крепость Калемегдан более 2000 лет контролировала слияние Дуная и Савы

что такое сплавы и при чём тут ночная жизнь

как живёт самый старый аллигатор на планете

правда ли, что храм Святого Саввы виден почти из любой точки Белграда

Организационные детали