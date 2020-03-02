13 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Классический Белград

Прогулка начнется у Белградской крепости, построенной на месте слияния рек Сава и Дунай. По главной пешеходной улице князя Михаила вы дойдете до площади Теразие, то и дело сворачивая в уютные подворотни и выныривая из них! Я покажу Национальный театр, музей, парламент, почту, отель Москва и «сербский Арбат», где жили писатели и поэты. Раскрою секреты парка Ташмайдан и церквей святого Марка и святой Троицы. Расскажу о жизни Белграда и его жителей, сербском менталитете, истории и культуре.

Белград изнутри

Вы увидите не только основные достопримечательности, но и тайные уголки Белграда. Зайдете в аутентичный ресторанчик национальной кухни, выпьете кофе в секретном дворике, найдете старинную мастерскую зонтиков и заглянете в гости к последнему парфюмеру города. Кроме того, насладитесь панорамой с одной из крыш, узнаете о связи храма святого Саввы с первым сербским архиепископом, погуляете по милым улицам жилого района Врачар и посетите местный рынок.

Остановись, мгновение!

Белград — идеальный город для фотопрогулки. Здесь множество интересных локаций, за каждым поворотом скрывается особенная композиция домов и дворов. Я поймаю в объектив самые эмоциональные и важные моменты вашего знакомства с городом и подготовлю профессиональную фотоисторию, которая станет чудесным напоминанием об этом дне.