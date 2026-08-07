13 отзывов оставили туристы

Вы увезёте из столицы Сербии не только впечатления, но и живые снимки.
Мы прогуляемся по атмосферным уголкам города, а я поймаю красивые кадры и расскажу о характере, истории и необычных деталях Белграда. Это будет маленькое путешествие без скованности, с естественными эмоциями и лёгким настроением.
Мы прогуляемся по атмосферным уголкам города, а я поймаю красивые кадры и расскажу о характере, истории и необычных деталях Белграда. Это будет маленькое путешествие без скованности, с естественными эмоциями и лёгким настроением.
Описание фото-прогулки
Прогуляемся по Белграду и устроим фотосессию в атмосферных локациях — Калемегдане, Земуне, на набережной Вотерфронта или в любом другом месте, которое вам откликается.
Я помогу с позированием и, если пожелаете, с образами.
У вас останутся яркие фотографии — с солнечным сербским настроением.
А ещё расскажу:
- почему Белград — один из самых разрушенных и живучих городов Европы
- как крепость Калемегдан более 2000 лет контролировала слияние Дуная и Савы
- что такое сплавы и при чём тут ночная жизнь
- как живёт самый старый аллигатор на планете
- правда ли, что храм Святого Саввы виден почти из любой точки Белграда
Организационные детали
- Снимаю на камеру Nikon
- Через несколько дней после встречи вы получите от 50 исходников и 10 фотографий в обработке
- По желанию можем зайти в кафе и сделать фото внутри — напитки и еда оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 16 туристов
Я профессиональный фотограф, работаю с 2013 года. За это время я жила и трудилась в разных странах — и хорошо понимаю, как важно сохранить воспоминания о путешествии. Сейчас я живу в Белграде и провожу индивидуальные фотопрогулки по городу. Я показываю интересные и атмосферные места, рассказываю о жизни в Сербии и делаю фотографии, которые останутся на память о поездке.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
все прошло замечательно, Светлана очень приятная в общении, располагает к себе, маршрут выбран очень красивый, с нетерпением жду фото
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Р
Спасибо большое Светлане за отличную фото-экскурсию по району Земун. Было очень интересно послушать рассказ экскурсовода, узнать больше об этом месте и просто приятно провести время.
За время прогулки сделали много классных
За время прогулки сделали много классных
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Л
Прекрасная фотопрогулка, нам всё понравилось
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