Ресавская пещера рядом с г. Деспотовац. Она старости 80 миллионов лет и скрывает очень красивые 🤩 украшения...

Водопад "Великий Бук" - прекрасный, шумный (буууу😃) памятник природы. Его красота и великолепие вызивают посетителя в восторг 🔥 истории 📖 Земли - до появления человека на на Земле жили прекрасные и удивительные существа...

Монастырь Манасия (Ресава) расположен у берега речки Ресавы, в городке Деспотовац. Он является одним из последних памятников сербской средневековой культуры...