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Ресавская пещера - водопад Великий Бук

Снежана Л.
Снежана Л. – Гид из Белграда
Мы отправимся в путешествие по восточной Сербии и посетим одну из самых посещаемых и красивых 🤩 пещер в Сербии — Ресавскую пещеру, которая открылась для путешественников всего лишь в прошлом столетии.

Осмотрим крупнейший водопад страны — «Великий Бук», посетим Музей 🖼 истории 📖 Земли, а в завершении нашей экскурсии 🧭 заглянем в средневековый монастырь Манасия.
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Ресавская пещера - водопад Великий Бук
Ресавская пещера - водопад Великий Бук

Что вы увидите

  • Ресавская пещера рядом с г. Деспотовац
  • Водопад "Великий Бук"
  • Музей истории Земли
  • Монастырь Манасия
Ресавская пещера рядом с г. Деспотовац. Она старости 80 миллионов лет и скрывает очень красивые 🤩 украшения...
Водопад "Великий Бук" - прекрасный, шумный (буууу😃) памятник природы. Его красота и великолепие вызивают посетителя в восторг 🔥 истории 📖 Земли - до появления человека на на Земле жили прекрасные и удивительные существа...
Монастырь Манасия (Ресава) расположен у берега речки Ресавы, в городке Деспотовац. Он является одним из последних памятников сербской средневековой культуры...
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
  • напитки
  • обед
Начало
🚩 Адрес встречи обговаривается индивидуально.
Место завершения
🏁 Место окончания экскурсии обговаривается индивидуально.
Ресавская пещера - водопад Великий Бук
Ресавская пещера - водопад Великий Бук
Ресавская пещера - водопад Великий Бук
Ресавская пещера - водопад Великий Бук

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Снежана Л.
Снежана Л.
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Снежана Л. проводит ещё 4 экскурсии

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