Ресавская пещера рядом с г. Деспотовац. Она старости 80 миллионов лет и скрывает очень красивые 🤩 украшения...
Водопад "Великий Бук" - прекрасный, шумный (буууу😃) памятник природы. Его красота и великолепие вызивают посетителя в восторг 🔥 истории 📖 Земли - до появления человека на на Земле жили прекрасные и удивительные существа...
Монастырь Манасия (Ресава) расположен у берега речки Ресавы, в городке Деспотовац. Он является одним из последних памятников сербской средневековой культуры...
Что входит
услуги гида
транспорт
Что не входит
входные билеты
напитки
обед
Начало
🚩 Адрес встречи обговаривается индивидуально.
Место завершения
🏁 Место окончания экскурсии обговаривается индивидуально.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.