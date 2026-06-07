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Белград, я тебя съем

Научиться есть и пить по-сербски
Хочешь узнать страну — попробуй её кухню! Идём на гастрономическую прогулку по Белграду, где традиции и вкусы сплелись в неповторимый микс Балкан, Средиземноморья и Центральной Европы.

Вы по желанию попробуете лучшие блюда сербской кухни, узнаете их историю, секреты приготовления и культурные особенности, связанные с ними.
4.8
5 отзывов
Белград, я тебя съем
Белград, я тебя съем
Белград, я тебя съем

Описание экскурсии

Вы побываете в ресторане при главном историческом отеле Белграда, старинной кондитерской, на шумном городском рынке и в аутентичном ресторане.

Узнаете:

  • Почему бурек с йогуртом — лучший завтрак не только для серба, но и для гостя страны
  • Где готовят лучший роштиль и почему сербы так любят мясо
  • Какую еду принято приносить в гости, а какие подарки считаются неуместными
  • Как местные жители празднуют Пасху, Рождество и День святого Трифона
  • В какие рестораны ходят сами белградцы

По желанию попробуете:

  • Бурек и чевапчичи — лучшие образцы сербского стритфуда
  • Ассорти местных сыров и пршута — гастрономическое наследие традиционных сербских домов
  • Домашний кофе — любимый горячий напиток каждого серба
  • Десерт или мороженое в одной из старейших кондитерских города (в зависимости от сезона)

И научитесь:

  • Разбираться в сербских продуктах и выбирать лучшие гастрономические сувениры
  • Отличать традиционные блюда Сербии от турецких и венгерских аналогов
  • Читать меню и заказывать обед в кафане как настоящие сербы
  • Видеть историю и культуру народа за традиционными блюдами

Организационные детали

  • В стоимость включено знакомство с блюдами в формате дегустации
  • Дополнительные расходы: еда и напитки в заведениях — по желанию
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в субботу и воскресенье в 11:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€65
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Трг Републике
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 44346 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
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2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. Также проводим туры и в других странах. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
А
Вкусно, интересно, весело, познавательно. Понравилось, очень хорошо
Вкусно, интересно, весело, познавательно. Понравилось, очень хорошо
Вкусно, интересно, весело, познавательно. Понравилось, очень хорошо
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А
Я смело рекомендую экскурсию всем, кто как я предпочитает есть, а не ходить на экскурсии🤣 очень легко, как с другом, прогулялись с Гидом, вкусно поели, ощутил себя сербом, потому что
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только отдыхал, ел и говорил о еде) много интересностей и фактов про культуру еды, места, в которые бы сам не зашёл никогда, хотя живу в Белграде уже месяц (а зря). Маршрут построен как график приёмов пищи в Сербии. Отдельно благодарю за то, что провели экскурсию только для меня. В общем, хайли рекоммендед!

Я смело рекомендую экскурсию всем, кто как я предпочитает есть, а не ходить на экскурсии🤣 очень
Я смело рекомендую экскурсию всем, кто как я предпочитает есть, а не ходить на экскурсии🤣 очень
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Лариса
На экскурсию нужно идти сильно голодным) кормят много и вкусно! Чего мне не хватило-структурированного рассказа вообще про Белград, жизнь горожан, историю.
На экскурсию нужно идти сильно голодным) кормят много и вкусно! Чего мне не хватило-структурированного рассказа вообще
На экскурсию нужно идти сильно голодным) кормят много и вкусно! Чего мне не хватило-структурированного рассказа вообще
На экскурсию нужно идти сильно голодным) кормят много и вкусно! Чего мне не хватило-структурированного рассказа вообще
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Лариса, спасибо за ваш отзыв! Очень рады, что вам понравилась наша гастрономическая экскурсия и что программа оказалась по-настоящему сытной и
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вкусной 😊

Наша экскурсия «Белград, я тебя съем» действительно задумана прежде всего как гастрономическое путешествие — через вкусы, рынки, традиции и повседневные привычки жителей города мы раскрываем его культуру. Это не классическая обзорная экскурсия по истории Белграда, а скорее возможность прожить «день белградца» через еду, атмосферу и местные ритуалы.

Именно через гастрономию мы стараемся показать характер города и образ жизни его жителей. Но ваше замечание о большем историческом контексте мы тоже принимаем во внимание — обратная связь помогает нам делать наши туры ещё лучше. Спасибо, что поделились впечатлением!

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A
Была вчера на экскурсии "Белград, я тебя съем", не первый раз на экскурсиях этой команды гидов, очень ждала гастротура и вот от появился. Экскурсия очень понравилась, идеально подобраны точки маршрута,
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необычные и разнообразные локации: от уличной еды до заведений с многолетней историей.
Я живу в Белграде не первый день, но для меня все места были приятными открытиями. Формат экскурсии очень классный - неутомительно, интересно и вы почти все время что-то жуете.)
Мы нашли действительно лучшие чевапи в городе и даже знаменитый сербский напиток боза, который есть всего в нескольких местах в Белграде.
В общем, от души рекомендую и буду ждать новых маршрутов!

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Т
Очень душевная экскурсия в сопровождении Дарьи. с погружением в жизнь и быт сербской семьи и традиций. отдельное спасибо за рекомендации по кафе и ресторанам от Егора, прекрасная команда. Однозначно рекомендуем.
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