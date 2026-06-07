Хочешь узнать страну — попробуй её кухню! Идём на гастрономическую прогулку по Белграду, где традиции и вкусы сплелись в неповторимый микс Балкан, Средиземноморья и Центральной Европы.
Вы по желанию попробуете лучшие блюда сербской кухни, узнаете их историю, секреты приготовления и культурные особенности, связанные с ними.
Вы по желанию попробуете лучшие блюда сербской кухни, узнаете их историю, секреты приготовления и культурные особенности, связанные с ними.
Описание экскурсии
Вы побываете в ресторане при главном историческом отеле Белграда, старинной кондитерской, на шумном городском рынке и в аутентичном ресторане.
Узнаете:
- Почему бурек с йогуртом — лучший завтрак не только для серба, но и для гостя страны
- Где готовят лучший роштиль и почему сербы так любят мясо
- Какую еду принято приносить в гости, а какие подарки считаются неуместными
- Как местные жители празднуют Пасху, Рождество и День святого Трифона
- В какие рестораны ходят сами белградцы
По желанию попробуете:
- Бурек и чевапчичи — лучшие образцы сербского стритфуда
- Ассорти местных сыров и пршута — гастрономическое наследие традиционных сербских домов
- Домашний кофе — любимый горячий напиток каждого серба
- Десерт или мороженое в одной из старейших кондитерских города (в зависимости от сезона)
И научитесь:
- Разбираться в сербских продуктах и выбирать лучшие гастрономические сувениры
- Отличать традиционные блюда Сербии от турецких и венгерских аналогов
- Читать меню и заказывать обед в кафане как настоящие сербы
- Видеть историю и культуру народа за традиционными блюдами
Организационные детали
- В стоимость включено знакомство с блюдами в формате дегустации
- Дополнительные расходы: еда и напитки в заведениях — по желанию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Трг Републике
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 44346 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Вкусно, интересно, весело, познавательно. Понравилось, очень хорошо
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А
Я смело рекомендую экскурсию всем, кто как я предпочитает есть, а не ходить на экскурсии🤣 очень легко, как с другом, прогулялись с Гидом, вкусно поели, ощутил себя сербом, потому что
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На экскурсию нужно идти сильно голодным) кормят много и вкусно! Чего мне не хватило-структурированного рассказа вообще про Белград, жизнь горожан, историю.
Анастасия
Ответ организатора:
Лариса, спасибо за ваш отзыв! Очень рады, что вам понравилась наша гастрономическая экскурсия и что программа оказалась по-настоящему сытной и
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A
Была вчера на экскурсии "Белград, я тебя съем", не первый раз на экскурсиях этой команды гидов, очень ждала гастротура и вот от появился. Экскурсия очень понравилась, идеально подобраны точки маршрута,
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Т
Очень душевная экскурсия в сопровождении Дарьи. с погружением в жизнь и быт сербской семьи и традиций. отдельное спасибо за рекомендации по кафе и ресторанам от Егора, прекрасная команда. Однозначно рекомендуем.
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