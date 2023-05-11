Нови Сад и Петроварадинская крепость: экскурсия по старинным улочкам из Белграда
Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка.
Мы увидим четырехсотлетнюю Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе — с километрами подземных ходов, часть из которых доступны путешественникам.
Мы увидим четырехсотлетнюю Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе — с километрами подземных ходов, часть из которых доступны путешественникам.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Петроварадинская крепость
- Излучина Дуная
- Мастерские художников
- Местные рынки
- Городской парк
- Костел Девы Марии
- Греко-католическая церковь Петра и Павла
- Синагога
- Епископский дворец
- Мост над Дунаем
- Потайные дворики и проулки со стрит-артом
- Община христиан-назареев
- Гобеленовая мастерская с гобеленами-комиксами
- Старинная лавка с роскошными интерьерами
- Почти настоящее «болото»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка.
Мы увидим четырехсотлетнюю Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе — с километрами подземных ходов, часть из которых доступны путешественникам. Нас ждут фантастически красивая излучина Дуная, мастерские художников, старинные лавки с интерьерами Belle Epoque, местные рынки, на которых невозможно удержаться, чтобы все не перепробовать, разноцветные черепичные крыши и черепахи в тенистом городском парке.
Этот город невозможно уютен, красив, весел и гостеприимен. К счастью, наша любовь к нему взаимна. И мы мечтаем поделиться этой любовью с вами. Если нам повезет, попадем на концерт или выпьем кофе в трамвае. И обязательно заглянем на местный рынок.
Мы поговорим об удивительной истории и сегодняшнем дне этого города. Почему его называют «сербскими Афинами», а Петроварадин — «Гибралтаром на Дунае»? Как слесарю из Венгрии удалось основать церковь? Зачем городу нужны пьяные часы?
Ждем вас!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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