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Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость

Погрузитесь в атмосферу Нови Сада с его музыкой и историей. Узнайте, почему Петроварадин называют «Гибралтаром на Дунае»
Нови Сад очаровывает своими пешеходными улочками, где музыка и искусство оживают на каждом шагу. Петроварадинская крепость впечатляет своими масштабами и подземными ходами.

Этот тур подарит вам возможность увидеть красоту Дуная, посетить мастерские художников и насладиться местной кухней на рынках. Узнайте, почему город называют «сербскими Афинами» и какие секреты скрывает Петроварадин. Путешествие, которое оставит яркие впечатления и желание вернуться

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная атмосфера искусства и музыки
  • 🏰 Величественная Петроварадинская крепость
  • 🌊 Прекрасные виды на Дунай
  • 🛍️ Аутентичные рынки и лавки
  • 📜 Интересные исторические факты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью также приятно, но может быть прохладнее. Зимой возможны осадки, но крепость и музеи доступны круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость

Что можно увидеть

  • Петроварадинская крепость
  • Нови Сад

Описание экскурсии

Нови Сад — волшебное место

Нови Сад — это город, который очаровывает своими уютными пешеходными улочками и уникальной атмосферой. Здесь вы сможете встретить уличных артистов и насладиться атмосферой джаза, блюза, рок-н-ролла и балканской музыки — отдохнуть в симпатичных кафе и кондитерских.

Что вас ожидает

Во время нашей экскурсии вы увидите:

  • Четырехсотлетнюю Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе, с ее удивительными подземными ходами, часть из которых доступны для изучения.
  • Фантастически красивую излучину Дуная, где природа и архитектура гармонично сочетаются.
  • Мастерские художников и старинные лавки с интерьерами в стиле Belle Epoque.
  • Местные рынки, где вы точно не сможете удержаться от соблазна попробовать всё.
  • Разноцветные черепичные крыши и спокойных черепах в тенистом городском парке.

Нови Сад — это удивительный город, который сочетает в себе красоту, уют и дружелюбие. Мы надеемся, что сможем поделиться с вами этой любовью!

Не упустите возможности

Если нам повезет, нас ждет уникальный концерт или чашечка кофе в уютном трамвае. Обязательно заглянем на местный рынок, чтобы увидеть, что он может предложить.

История и культура

Мы обсудим увлекательную историю и современность этого города. Узнаем, почему его называют «сербскими Афинами» и Петроварадин — «Гибралтаром на Дунае». Обсудим, как слесарю из Венгрии удалось основать местную церковь и зачем городу нужны «пьяные часы». Ждем вас!

Важная информация

Экскурсия проводится по запросу, поэтому пожалуйста, вносите предоплату после подтверждения гида о запрашиваемой дате и времени.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петроварадинская крепость
  • Излучина Дуная
  • Мастерские художников
  • Местные рынки
  • Городской парк
  • Костел Девы Марии
  • Греко-католическая церковь Петра и Павла
  • Синагога
  • Епископский дворец
  • Мост над Дунаем
  • Потайные дворики и проулки со стрит-артом
  • Община христиан-назареев
  • Гобеленовая мастерская с гобеленами-комиксами
  • Старинная лавка с роскошными интерьерами
  • Почти настоящее «болото»
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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