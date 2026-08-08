Этот тур подарит вам возможность увидеть красоту Дуная, посетить мастерские художников и насладиться местной кухней на рынках. Узнайте, почему город называют «сербскими Афинами» и какие секреты скрывает Петроварадин. Путешествие, которое оставит яркие впечатления и желание вернуться
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная атмосфера искусства и музыки
- 🏰 Величественная Петроварадинская крепость
- 🌊 Прекрасные виды на Дунай
- 🛍️ Аутентичные рынки и лавки
- 📜 Интересные исторические факты
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Петроварадинская крепость
- Нови Сад
Описание экскурсии
Нови Сад — волшебное место
Нови Сад — это город, который очаровывает своими уютными пешеходными улочками и уникальной атмосферой. Здесь вы сможете встретить уличных артистов и насладиться атмосферой джаза, блюза, рок-н-ролла и балканской музыки — отдохнуть в симпатичных кафе и кондитерских.
Что вас ожидает
Во время нашей экскурсии вы увидите:
- Четырехсотлетнюю Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе, с ее удивительными подземными ходами, часть из которых доступны для изучения.
- Фантастически красивую излучину Дуная, где природа и архитектура гармонично сочетаются.
- Мастерские художников и старинные лавки с интерьерами в стиле Belle Epoque.
- Местные рынки, где вы точно не сможете удержаться от соблазна попробовать всё.
- Разноцветные черепичные крыши и спокойных черепах в тенистом городском парке.
Нови Сад — это удивительный город, который сочетает в себе красоту, уют и дружелюбие. Мы надеемся, что сможем поделиться с вами этой любовью!
Не упустите возможности
Если нам повезет, нас ждет уникальный концерт или чашечка кофе в уютном трамвае. Обязательно заглянем на местный рынок, чтобы увидеть, что он может предложить.
История и культура
Мы обсудим увлекательную историю и современность этого города. Узнаем, почему его называют «сербскими Афинами» и Петроварадин — «Гибралтаром на Дунае». Обсудим, как слесарю из Венгрии удалось основать местную церковь и зачем городу нужны «пьяные часы». Ждем вас!
Важная информация
Экскурсия проводится по запросу, поэтому пожалуйста, вносите предоплату после подтверждения гида о запрашиваемой дате и времени.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петроварадинская крепость
- Излучина Дуная
- Мастерские художников
- Местные рынки
- Городской парк
- Костел Девы Марии
- Греко-католическая церковь Петра и Павла
- Синагога
- Епископский дворец
- Мост над Дунаем
- Потайные дворики и проулки со стрит-артом
- Община христиан-назареев
- Гобеленовая мастерская с гобеленами-комиксами
- Старинная лавка с роскошными интерьерами
- Почти настоящее «болото»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы