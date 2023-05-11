Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость

Нови Сад и Петроварадинская крепость: экскурсия по старинным улочкам из Белграда

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Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка.

Мы увидим четырехсотлетнюю Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе — с километрами подземных ходов, часть из которых доступны путешественникам.
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Ближайшие даты:
11
мая
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мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Петроварадинская крепость
  • Излучина Дуная
  • Мастерские художников
  • Местные рынки
  • Городской парк
  • Костел Девы Марии
  • Греко-католическая церковь Петра и Павла
  • Синагога
  • Епископский дворец
  • Мост над Дунаем
  • Потайные дворики и проулки со стрит-артом
  • Община христиан-назареев
  • Гобеленовая мастерская с гобеленами-комиксами
  • Старинная лавка с роскошными интерьерами
  • Почти настоящее «болото»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка.
Мы увидим четырехсотлетнюю Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе — с километрами подземных ходов, часть из которых доступны путешественникам. Нас ждут фантастически красивая излучина Дуная, мастерские художников, старинные лавки с интерьерами Belle Epoque, местные рынки, на которых невозможно удержаться, чтобы все не перепробовать, разноцветные черепичные крыши и черепахи в тенистом городском парке.
Этот город невозможно уютен, красив, весел и гостеприимен. К счастью, наша любовь к нему взаимна. И мы мечтаем поделиться этой любовью с вами. Если нам повезет, попадем на концерт или выпьем кофе в трамвае. И обязательно заглянем на местный рынок.
Мы поговорим об удивительной истории и сегодняшнем дне этого города. Почему его называют «сербскими Афинами», а Петроварадин — «Гибралтаром на Дунае»? Как слесарю из Венгрии удалось основать церковь? Зачем городу нужны пьяные часы?
Ждем вас!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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нови сад
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