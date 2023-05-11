Что вас ждет

Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка.

Мы увидим четырехсотлетнюю Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе — с километрами подземных ходов, часть из которых доступны путешественникам. Нас ждут фантастически красивая излучина Дуная, мастерские художников, старинные лавки с интерьерами Belle Epoque, местные рынки, на которых невозможно удержаться, чтобы все не перепробовать, разноцветные черепичные крыши и черепахи в тенистом городском парке.

Этот город невозможно уютен, красив, весел и гостеприимен. К счастью, наша любовь к нему взаимна. И мы мечтаем поделиться этой любовью с вами. Если нам повезет, попадем на концерт или выпьем кофе в трамвае. И обязательно заглянем на местный рынок.

Мы поговорим об удивительной истории и сегодняшнем дне этого города. Почему его называют «сербскими Афинами», а Петроварадин — «Гибралтаром на Дунае»? Как слесарю из Венгрии удалось основать церковь? Зачем городу нужны пьяные часы?

Ждем вас!