Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью также приятно, но может быть прохладнее. Зимой возможны осадки, но крепость и музеи доступны круглый год.

Нови Сад очаровывает своими пешеходными улочками, где музыка и искусство оживают на каждом шагу. Петроварадинская крепость впечатляет своими масштабами и подземными ходами. Этот тур подарит вам возможность увидеть красоту Дуная, посетить мастерские художников и насладиться местной кухней на рынках. Узнайте, почему город называют «сербскими Афинами» и какие секреты скрывает Петроварадин. Путешествие, которое оставит яркие впечатления и желание вернуться

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нови Сад — волшебное место

Нови Сад — это город, который очаровывает своими уютными пешеходными улочками и уникальной атмосферой. Здесь вы сможете встретить уличных артистов и насладиться атмосферой джаза, блюза, рок-н-ролла и балканской музыки — отдохнуть в симпатичных кафе и кондитерских.

Что вас ожидает

Во время нашей экскурсии вы увидите:

Четырехсотлетнюю Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе, с ее удивительными подземными ходами, часть из которых доступны для изучения.

Фантастически красивую излучину Дуная, где природа и архитектура гармонично сочетаются.

Мастерские художников и старинные лавки с интерьерами в стиле Belle Epoque.

Местные рынки, где вы точно не сможете удержаться от соблазна попробовать всё.

Разноцветные черепичные крыши и спокойных черепах в тенистом городском парке.

Нови Сад — это удивительный город, который сочетает в себе красоту, уют и дружелюбие. Мы надеемся, что сможем поделиться с вами этой любовью!

Не упустите возможности

Если нам повезет, нас ждет уникальный концерт или чашечка кофе в уютном трамвае. Обязательно заглянем на местный рынок, чтобы увидеть, что он может предложить.

История и культура

Мы обсудим увлекательную историю и современность этого города. Узнаем, почему его называют «сербскими Афинами» и Петроварадин — «Гибралтаром на Дунае». Обсудим, как слесарю из Венгрии удалось основать местную церковь и зачем городу нужны «пьяные часы». Ждем вас!

Важная информация

Экскурсия проводится по запросу, поэтому пожалуйста, вносите предоплату после подтверждения гида о запрашиваемой дате и времени.