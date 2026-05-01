За 2000 лет на Балканах сменилось множество цивилизаций — и каждая оставила свой след в культуре и повседневной жизни.
Как люди отдыхали, что ели и пили, как заботились о теле и восстанавливали силы? Вы не только узнаете об этом, но и попробуете на себе спа-традиции Древнего Рима, Византии, Османской империи и славянских народов, которые жили на территории Сербии.
Описание экскурсии
В бане, что находится в одном из подземных туннелей Земуна, вы насладитесь спа-программой с элементами банных традиций разных эпох.
Для вас:
- античные церемонии парения
- средневековые лечебные омовения
- восточные массажные техники
А ещё:
- прохладительные напитки по старинным рецептам и лёгкие закуски
- рассказы об истории каждой традиции
Организационные детали
- В стоимость включено: напитки, закуски, все процедуры по программе
- Возьмите с собой купальник, тапочки и полотенце. По необходимости тапочки и полотенце можно арендовать на месте — цены уточняйте в переписке
- С вами будут гид из нашей команды, мастера парения и массажа и администратор бани
во вторник в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€97
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Земуна
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 2286 туристов
С 2015 года живу в Белграде, люблю его изучать. Мы с друзьями проводим нестандартные экскурсии по Белграду, водим по самым интересным питейным и гастрономическим заведениям, рассказываем о городе и его жителях, делимся опытом и даём советы.
