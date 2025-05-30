Индивидуальная
Путешествие из Белграда в Суботицу - с вином и спа
Пробовать, гулять, отдыхать
Начало: У вашего отеля в Белграде или Нови-Саде
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €350 за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
Получить профессиональные кадры на фоне декораций старинного сербского города
Начало: В центре Белграда
Завтра в 11:30
1 июн в 06:30
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - в национальный парк Фрушка-Гора
День для души: монастыри, термы и вкусы Сербии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€325 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Романтические»
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