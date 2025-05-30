Романтические экскурсии по Белграду

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Белграде на русском языке, цены от €270. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Путешествие из Белграда в Суботицу - с вином и спа
На машине
12 часов
Индивидуальная
Путешествие из Белграда в Суботицу - с вином и спа
Пробовать, гулять, отдыхать
Начало: У вашего отеля в Белграде или Нови-Саде
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €350 за человека
Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
Получить профессиональные кадры на фоне декораций старинного сербского города
Начало: В центре Белграда
Завтра в 11:30
1 июн в 06:30
€270 за всё до 2 чел.
Из Белграда - в национальный парк Фрушка-Гора
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - в национальный парк Фрушка-Гора
День для души: монастыри, термы и вкусы Сербии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€325 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие из Белграда в Суботицу - с вином и спа
  2. Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
  3. Из Белграда - в национальный парк Фрушка-Гора
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Улица Князя Михаила
  2. Самое главное
  3. Крепость Калемегдан
  4. Площадь Республики
  5. Дворец княгини Любицы
  6. Здание Парламента Сербии
  7. Белградская крепость
  8. Церковь Святого Марка
  9. Башня Гардош
  10. Храм Святого Саввы
Сколько стоит экскурсия по Белграду в мае 2025
Сейчас в Белграде в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 350.
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