Индивидуальная
до 4 чел.
Белград глазами коренной сербки
Узнайте Белград с новой стороны: древние крепости, величественные храмы и уникальные истории от коренной жительницы города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная прогулка по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Белград для сладкоежек: индивидуальная экскурсия по кондитерским
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€488 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский Белград: по следам белоэмигрантов
Погрузитесь в атмосферу Белграда начала 20 века, следуя по маршруту белоэмигрантов. Узнайте, как они жили и что оставили после себя
Начало: У церкви Святого Марка
Сегодня в 12:00
11 дек в 09:30
€103 за всё до 4 чел.
