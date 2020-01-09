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Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 января 2020Спасибо Дмитрию за отличную экскурсию. 6 из 5!
- ССветлана30 декабря 2019Дмитрий - очень приятный в общении и эрудированный рассказчик. Благодаря его экскурсии я все последующие дни легко ориентировалась в городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Из центра»
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