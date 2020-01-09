Экскурсии из центра Белграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Белграде на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
За праздником - в Белград
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
За праздником - в Белград
Ощутите уют и атмосферу Белграда в новогодние праздники. Прогулка по нарядным улицам, рождественская ярмарка и вкуснейшие сладости ждут вас
Начало: В самом центре Белграда
от €125 за всё до 4 чел.
Северный шарм Сербии: Суботица, озеро Палич и «песочное» вино
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный шарм Сербии: Суботица, озеро Палич и «песочное» вино
Покинуть Белград и разгадать, чем живёт север Воеводины
Начало: Вашего отеля или апартаментов в центре Белграда
12 мая в 08:00
19 мая в 08:00
€399 за всё до 4 чел.
Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
Получить профессиональные кадры на фоне декораций старинного сербского города
Начало: В центре Белграда
9 мая в 06:30
10 мая в 06:30
€270 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 января 2020
    За праздником - в Белград
    Спасибо Дмитрию за отличную экскурсию. 6 из 5!
  • С
    Светлана
    30 декабря 2019
    За праздником - в Белград
    Дмитрий - очень приятный в общении и эрудированный рассказчик. Благодаря его экскурсии я все последующие дни легко ориентировалась в городе.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. За праздником - в Белград
  2. Северный шарм Сербии: Суботица, озеро Палич и «песочное» вино
  3. Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Улица Князя Михаила
  2. Самое главное
  3. Крепость Калемегдан
  4. Площадь Республики
  5. Здание Парламента Сербии
  6. Белградская крепость
  7. Дворец княгини Любицы
  8. Церковь Святого Марка
  9. Башня Гардош
  10. Гостиница Москва
Сколько стоит экскурсия по Белграду в мае 2025
Сейчас в Белграде в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 399. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Из центра», 2 ⭐ отзыва, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль