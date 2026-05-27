Идём со мной — через вкусную еду я познакомлю вас с культурой, обычаями и атмосферой столицы Сербии.
Вы попробуете всё, что любят местные: свежий бурек, сочные чевапы и плескавицу, домашнюю ракию и традиционный кофе. Попробуете местные молочные продукты на рынке. А на десерт — освежающее мороженое.
Описание экскурсии
Будем гулять по центру города — пробовать чевапы и буреки, пить ракию и кофе, лакомиться мороженым и другими вкусностями. И конечно, говорить.
Про традиции сербской кухни
- Как на еду Сербии повлияли османская, австро-венгерская и средиземноморская культуры
- Зачем на зиму заготавливают айвар, соленья и варенье и что особенного в каймаке
Про кафану и культуру пития
- Как белградцы проводят время за столом
- Что для сербов значит ракия
Про историю Белграда
- Какие здания можно увидеть в центре
- В каком районе прошлое и настоящее идут рука об руку
Организационные детали
- Дегустация блюд и напитков входит в стоимость
- Можете дополнительно купить ещё еду в заведениях
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан — ваш гид в Белграде
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском и русском языках. Много лет с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии. Каждую экскурсия провожу с любовью,
