Вкусы и истории Белграда (дегустация включена)

Про буреки, ракию, культуру и людей
Идём со мной — через вкусную еду я познакомлю вас с культурой, обычаями и атмосферой столицы Сербии.

Вы попробуете всё, что любят местные: свежий бурек, сочные чевапы и плескавицу, домашнюю ракию и традиционный кофе. Попробуете местные молочные продукты на рынке. А на десерт — освежающее мороженое.
Описание экскурсии

Будем гулять по центру города — пробовать чевапы и буреки, пить ракию и кофе, лакомиться мороженым и другими вкусностями. И конечно, говорить.

Про традиции сербской кухни

  • Как на еду Сербии повлияли османская, австро-венгерская и средиземноморская культуры
  • Зачем на зиму заготавливают айвар, соленья и варенье и что особенного в каймаке

Про кафану и культуру пития

  • Как белградцы проводят время за столом
  • Что для сербов значит ракия

Про историю Белграда

  • Какие здания можно увидеть в центре
  • В каком районе прошлое и настоящее идут рука об руку

Организационные детали

  • Дегустация блюд и напитков входит в стоимость
  • Можете дополнительно купить ещё еду в заведениях

ежедневно в 10:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан
Милан — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском и русском языках. Много лет с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии. Каждую экскурсия провожу с любовью,
ведь когда человек действительно любит своё дело, это сразу чувствуется. Будь то ваше первое знакомство с Сербией, или вы желаете увидеть её с новой стороны — я здесь, чтобы подарить вам незабываемое путешествие, полное интересных историй, фактов и хорошего настроения!

