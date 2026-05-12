Мои заказы

Сербия + Белград = любовь с первого взгляда

Проехать по 5 районам города и разобраться в 1500 годах сербской истории
Предлагаю авторский маршрут по Белграду — от средневековых стен Калемегдана до австрийских кварталов Земуна.

Поговорим, как небольшое славянское княжество стало балканской империей и что общего у сербских королей с русскими эмигрантами.

Обзорная экскурсия обернётся увлекательной беседой о людях, местах и событиях, которые сформировали современную сербскую культуру.
Сербия + Белград = любовь с первого взгляда
Сербия + Белград = любовь с первого взгляда
Сербия + Белград = любовь с первого взгляда

Описание экскурсии

Калемегданская крепость

  • Полюбуемся видами на Саву, Дунай и Банатскую равнину и коснёмся истории каждой башни
  • Зайдём в «Орлиное Гнездо» — клуб средневековых витязей, куда не попасть без знающего гида
  • Спустимся в Ружицу — старейшую церковь Белграда
  • Рассмотрим «Победителя» — памятник в честь победы в Балканской войне 1912 года
  • По желанию поднимемся на башню Народной обсерватории

Дворцовый парк и Ташмайдан

  • Осмотрим королевские резиденции, где снимали знаменитые сербские фильмы
  • Подойдём к памятнику Николаю II, церкви Святого Марка и гробнице барона Врангеля в Свято-Троицкой церкви

Собор Святого Саввы

  • Я расскажу о столетней истории строительства и о том, как поднимали 4-тонный купол
  • Вы узнаете, кем был святой Савва, почему храм возвели именно здесь и как его мощи оказались в двух разных местах

Дедине

По пути к главной смотровой площадке Белграда вы увидите достопримечательности столицы, а я расскажу о них и ещё многих других скрытых от глаз местах, необычных людях и исторических поворотах, которые откроют для вас своеобразие этой земли.

Башня Гардош и Земун

  • Мы прогуляемся по городу в городе с австрийской архитектурой 18 века
  • Вы услышите, как отсюда филолог Вук Стефанович Караджич отправился в Вену в начале 19 века

А также выясните:

  • откуда взялись сербы и почему их столица называется именно так
  • как маленькое княжество стало царством — и почему распалось
  • что связывает Белград с венгерскими королями, османскими пашами и русскими эмигрантами
  • как появился миф о вампирах и при чём здесь австрийская бюрократия
  • каким был город в эпоху Югославии и что от неё осталось

Организационные детали

  • Едем на Fiat Panda. Напишите мне, если необходим трансфер из аэропорта
  • Летом по запросу организую поездку на мотоцикле

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петар
Петар — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провожу экскурсии на русском, английском и сербском. Русский язык начал изучать совершенно случайно. Услышал, что начальником адмиралтейства был какой-то адмирал Владимир Высоцкий. Я загуглил и нашёл, конечно, не адмирала, а певца.
читать дальшеуменьшить

И его песни буквально вынудили меня выучить русский! Поехал в Россию волонтёром, стал возить волонтёров в Сербию и проводить бесплатные экскурсии в знак благодарности. Со временем получил лицензию Министерства туризма и сейчас работаю гидом профессионально.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
С
Огромное спасибо, Петару за чудесную прогулку по Белграду. Несмотря на наше ограниченное время, Петар очень подробно рассказал нам об истории Белграда, традициях и самобытности сербского народа. Любезно согласился отвезти нас в аэропорт после экскурсии. Очень позитивный, тактичный, замечательный гид. Экскурсия проходила на авто, что позволило увидеть нам не только крепость, но и познакомиться с другими частями города.
Огромное спасибо, Петару за чудесную прогулку по Белграду. Несмотря на наше ограниченное время, Петар очень подробно
Огромное спасибо, Петару за чудесную прогулку по Белграду. Несмотря на наше ограниченное время, Петар очень подробно
Огромное спасибо, Петару за чудесную прогулку по Белграду. Несмотря на наше ограниченное время, Петар очень подробно
Вам был полезен этот отзыв?
Дима
Прекрасная экскурсия для знакомства не только с Белградом, но и историей Сербии.
Особенно экскурсия придётся по душе любителям истории.
Наличие в программе перемещений на авто позволяют увидеть город с разных мест и смотровых площадок.
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Белграда

Похожие экскурсии на «Сербия + Белград = любовь с первого взгляда»

Белград - первое свидание
Пешая
3 часа
101 отзыв
Индивидуальная
Белград - первое свидание
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
9 июн в 10:00
10 июн в 10:00
от €78 за человека
Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
Пешая
3 часа
44 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
Прогуляться по историческому центру и найти следы многовековой дружбы сербов и русских
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
31 мая в 15:00
€38 за человека
Белград - любовь с первого взгляда
Пешая
3 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Белград - любовь с первого взгляда
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом. Живо, интересно, не занудно и с юмором!
Начало: На площади у гостиницы Москва
Сегодня в 10:00
31 мая в 07:00
€125 за всё до 5 чел.
Из Белграда - к жемчужинам северной Сербии
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - к жемчужинам северной Сербии
Древние монастыри, барочные городки, грандиозная крепость и культурная столица Европы
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белграде
от €200 за экскурсию