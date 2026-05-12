Предлагаю авторский маршрут по Белграду — от средневековых стен Калемегдана до австрийских кварталов Земуна.
Поговорим, как небольшое славянское княжество стало балканской империей и что общего у сербских королей с русскими эмигрантами.
Обзорная экскурсия обернётся увлекательной беседой о людях, местах и событиях, которые сформировали современную сербскую культуру.
Описание экскурсии
Калемегданская крепость
- Полюбуемся видами на Саву, Дунай и Банатскую равнину и коснёмся истории каждой башни
- Зайдём в «Орлиное Гнездо» — клуб средневековых витязей, куда не попасть без знающего гида
- Спустимся в Ружицу — старейшую церковь Белграда
- Рассмотрим «Победителя» — памятник в честь победы в Балканской войне 1912 года
- По желанию поднимемся на башню Народной обсерватории
Дворцовый парк и Ташмайдан
- Осмотрим королевские резиденции, где снимали знаменитые сербские фильмы
- Подойдём к памятнику Николаю II, церкви Святого Марка и гробнице барона Врангеля в Свято-Троицкой церкви
Собор Святого Саввы
- Я расскажу о столетней истории строительства и о том, как поднимали 4-тонный купол
- Вы узнаете, кем был святой Савва, почему храм возвели именно здесь и как его мощи оказались в двух разных местах
Дедине
По пути к главной смотровой площадке Белграда вы увидите достопримечательности столицы, а я расскажу о них и ещё многих других скрытых от глаз местах, необычных людях и исторических поворотах, которые откроют для вас своеобразие этой земли.
Башня Гардош и Земун
- Мы прогуляемся по городу в городе с австрийской архитектурой 18 века
- Вы услышите, как отсюда филолог Вук Стефанович Караджич отправился в Вену в начале 19 века
А также выясните:
- откуда взялись сербы и почему их столица называется именно так
- как маленькое княжество стало царством — и почему распалось
- что связывает Белград с венгерскими королями, османскими пашами и русскими эмигрантами
- как появился миф о вампирах и при чём здесь австрийская бюрократия
- каким был город в эпоху Югославии и что от неё осталось
Организационные детали
- Едем на Fiat Panda. Напишите мне, если необходим трансфер из аэропорта
- Летом по запросу организую поездку на мотоцикле
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петар — ваш гид в Белграде
Провожу экскурсии на русском, английском и сербском. Русский язык начал изучать совершенно случайно. Услышал, что начальником адмиралтейства был какой-то адмирал Владимир Высоцкий. Я загуглил и нашёл, конечно, не адмирала, а певца.
С
Огромное спасибо, Петару за чудесную прогулку по Белграду. Несмотря на наше ограниченное время, Петар очень подробно рассказал нам об истории Белграда, традициях и самобытности сербского народа. Любезно согласился отвезти нас в аэропорт после экскурсии. Очень позитивный, тактичный, замечательный гид. Экскурсия проходила на авто, что позволило увидеть нам не только крепость, но и познакомиться с другими частями города.
Прекрасная экскурсия для знакомства не только с Белградом, но и историей Сербии.
Особенно экскурсия придётся по душе любителям истории.
Наличие в программе перемещений на авто позволяют увидеть город с разных мест и смотровых площадок.
Спасибо!
